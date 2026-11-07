Iran-Demos in Frankfurt erwartet: Schah-Sohn nimmt Preis entgegen

Erst vor einer Woche war Frankfurt Schauplatz großer Proteste. Heute sind wieder Demonstrationen geplant - Anlass ist diesmal die Preisverleihung an den Schah-Sohn Pahlavi.

Die Vorbereitungen zu Iran-Demonstrationen in Frankfurt laufen. Quelle: dpa | Anabel Giesbert/dpa

Die Bühne steht, die Absperrgitter auch: Frankfurt steht heute wieder eine Großdemonstration bevor. In der Innenstadt und am Ostpark werden mehrere Zehntausend Menschen erwartet. Anlass ist die Verleihung des Freiheitspreises der Friedrich-Naumann-Stiftung an das iranische Volk.

Den Preis nimmt stellvertretend der iranische Oppositionspolitiker im Exil, Reza Pahlavi, entgegen - der Sohn des ehemals autokratisch herrschenden Schahs von Iran. Neben seinen Unterstützern wollen auch Oppositionelle auf die Straße gehen, die ihn ablehnen.

Ein Treffen mit der Bundesregierung gab es beim Besuch des Schah-Sohns in Berlin nicht. Darüber zeigt sich Pahlavi enttäuscht. Man dürfe sich von dem iranischen Regime keine Bedingungen diktieren lassen. 23.04.2026 | 3:10 min

In der Main-Metropole sind mehrere Demonstrationen in diesem Zusammenhang angemeldet - laut Polizei Frankfurt mit "teils unterschiedlichen politischen Positionen". Bei der größten Kundgebung werden am Ostpark mehrere Zehntausend Menschen erwartet.

An ihr soll der iranische Oppositionspolitiker Reza Pahlavi laut Veranstaltern teilnehmen - unklar war zuletzt, ob er dort auch sprechen wird. Bereits am Freitag wurden am Ostpark Absperrgitter, Lautsprechertürme und eine Bühne aufgebaut. Der Park war bereits mit Fahnen geschmückt.

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer wollen zuvor vom Römer - der in direkter Nähe zur Paulskirche liegt - zum Ostpark ziehen.

Eine staatlich beaufsichtigte Pressetour soll Irans Wirtschaft als widerstandsfähig zeigen. Neben der Tour erlebt das Kamerateam steigende Preise, fehlende Medikamente und Angst vor Repression. 19.10.2026 | 2:23 min

Polizei erwartet Verkehrsbehinderungen in Frankfurt

Die Polizei ist an den jeweiligen Orten präsent. "Wir begleiten die Versammlungen und schützen das Recht aller Menschen, ihre Meinung friedlich zu äußern", teilte die Polizei Frankfurt mit.

Unser Ziel ist es, friedliche Versammlungen zu ermöglichen. „ Polizei Frankfurt

Man wolle Störungen verhindern und die Auswirkungen für Unbeteiligte möglichst gering halten. Für die Menschen in Frankfurt bedeutete das aber auch: Es wird große Probleme beim Verkehr in der Stadt geben.

Die Polizei rechnet mit erheblichen Behinderungen, "die bis in die Abendstunden andauern können". Sie rät: "Lasst euer Auto am besten stehen, nutzt möglichst den ÖPNV und umfahrt betroffene Bereiche weiträumig."

Grund für Demos: Preisvergabe an Pahlavi

Der Freiheitspreis der FDP-nahen Naumann-Stiftung soll treuhänderisch von Pahlavi in der Paulskirche entgegengenommen werden. Der im US-Exil lebende Sohn des 1979 gestürzten Schahs hat sich als Übergangsführer ins Spiel gebracht, falls die seither regierende Staatsführung in Teheran stürzen sollte. Viele sehen die Personalie kritisch, insbesondere wegen der monarchistischen Vergangenheit des Landes.

Kritik wird geübt von iranischen Organisationen, ehemaligen Gefangenen aus der Schah-Zeit, Linken, den Parteien Volt und Grüne in Frankfurt sowie in einem offenen Brief, den etwa der frühere deutsche UN-Botschafter Joachim Rücker und die ehemalige Bundesjustizministerin Brigitte Zypries unterzeichneten.

Pahlavi gilt bei aller Kritik als eine der einflussreichsten Oppositionsstimmen im Ausland. Der Freiheitspreis wird seit 2006 alle zwei Jahre für herausragendes Engagement zugunsten einer liberalen Bürgergesellschaft verliehen.

Krawalle vergangenes Wochenende nach Gen-Z-Protesten

Es ist das zweite Wochenende in Folge, an dem in Frankfurt eine größere Demonstration stattfindet.

Am vergangenen Samstag war es nach friedlichen Jugendprotesten auf der Einkaufsstraße Zeil zu Krawallen und Vandalismus gekommen.

Krawalle am Abend haben Proteste der Initiative "Gen Z regelt" überschattet. Insbesondere in Frankfurt kam es zu Ausschreitungen. Dort wurden Geschäfte beschädigt und geplündert. 01.11.2026 | 2:52 min

Quelle: dpa