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Gen-Z-Proteste in Deutschland: Aktuelle Entwicklungen im Liveblog

Liveblog

Proteste von "Gen Z regelt":Initiative ruft zu bundesweiten Demonstrationen auf

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Die Initiative "Gen Z regelt" hat zu bundesweiten Protesten junger Menschen am 31. Oktober aufgerufen. In rund 30 Städten soll es Demos geben. Aktuell informiert im Liveblog.

Über dieses Thema berichteten unter anderem ARD und ZDF im gemeinsamen Morgenmagazin am 30.10.2026 ab 5:30 Uhr.
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Was ist wo geplant?

In 34 deutschen Städten wollen junge Menschen heute auf die Straße gehen. In Berlin, München, Frankfurt am Main und Köln verantwortet "GenZ regelt" die Demonstrationen selbst, in dutzenden weiteren Städten schließt sie sich örtlichen Initiativen an. 

Mehr als 170.000 Menschen haben im Internet ihre Teilnahme zugesagt. Den meisten Zulauf verzeichnen Köln (mehr als 15.000 Zusagen), Frankfurt (mehr als 13.000) und Berlin (mehr als 11.000). Für München gibt es bislang mehr als 8.000 Zusagen. 

Soziologe sieht Potenzial für größere Protestbewegung

Der Berliner Sozialwissenschaftler Christian Volk sieht in den geplanten Gen-Z-Demos das Potenzial für eine größere Protestbewegung. "Es ist enorm viel Druck im Kessel", sagt der Professor an der Humboldt-Universität. "Wohnungsnot, Kürzungen im Bildungsbereich, Wehrpflichtdebatte und gesellschaftlicher Rechtsruck - da kommt vieles zusammen." Die jungen Menschen forderten ein, "dass ihre politischen Erfahrungen und Zukunftserwartungen auch gehört werden".

Was für eine große Protestbewegung allerdings noch fehle, sei ein verbindendes Thema. Bei der Klimabewegung Fridays for Future sei das der Klimawandel gewesen, die "Letzte Generation" habe ihre Sitzblockaden geschickt organisiert. Eine "vergleichbare gemeinsame Konfliktlinie" sehe er bei der Initiative "Gen Z regelt" bislang noch nicht.

Werbung für die Gen-Z-Demonstrationen

Schon Tage vor den bundesweiten Demonstrationen ist die Mobilisierung im öffentlichen Raum sichtbar. In mehreren Städten werben Aufkleber und Graffiti für die Proteste von "Gen Z regelt".

Aufkleber mit dem Slogan „Gen Z regelt das“ werben in der Essener Innenstadt für die bundesweiten Demonstrationen am 31. Oktober.
Auf einer Holzverkleidung an der Düsseldorfer Königsallee verweist ein Graffiti auf die geplante Demonstration von „Gen Z regelt“.

Aufkleber mit dem Slogan „Gen Z regelt das“ werben in der Essener Innenstadt für die bundesweiten Demonstrationen am 31. Oktober.

Quelle: Helge Toben/dpa

Verständnis bei Grünen und Linken, AfD sieht Gefahren

Die Grünen-Fraktionschefin im Bundestag, Katharina Dröge, versteht den Ärger junger Menschen und fordert mehr Aufmerksamkeit für ihre Kritik. "Junge Menschen sind zu Recht wütend, weil die Bundesregierung ihre Anliegen nicht ernst genug nimmt und ihnen Antworten darauf schuldig bleibt, wie sie ihre Zukunft gestalten können", sagte sie der Deutschen Presse-Agentur.  

Die Linke unterstützt die Proteste. Parteichef Luigi Pantisano erklärte, es sei genau die richtige Zeit für Proteste, verwies auf geplante Reformen der Bundesregierung bei Pflege und Rente und sprach von "sozialen Grausamkeiten".  

AfD-Chefin Alice Weidel warnte hingegen vor einer Vereinnahmung durch Extremisten. Es bestehe die "reale Gefahr, dass die Demonstrationen wie in Frankreich von gewaltbereiten Menschen aus dem linksextremen und islamistischen Milieu gekapert werden", erklärte sie.

Generationenkonflikt? Experten sehen wachsenden Frust bei jungen Menschen

Die Psychoanalytiker Cécile Loetz und Jakob Müller sehen hinter den aktuellen Jugendprotesten auch einen Generationenkonflikt. Viele junge Menschen hätten das Gefühl, über ihre Zukunft zu wenig mitentscheiden zu können. Zugleich erschwerten hohe Wohnkosten, Probleme im Bildungssystem und wirtschaftliche Unsicherheit den Blick nach vorn.

Die Experten warnen: Entstehen Ohnmachtsgefühle, könne sich Frust weiter verstärken. Proteste seien aber auch Ausdruck des Wunsches, die eigene Zukunft aktiv mitzugestalten.

Kölner Demo wegen großer Nachfrage zum Dom umgezogen

Für die Proteste von "Gen Z regelt" werden in Köln rund 15.000 Teilnehmende erwartet. Wegen des großen Andrangs wurde die Kundgebung vom Heumarkt neben den Kölner Dom verlegt.

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30.10.2026 | 2:30 min
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"Gen Z regelt" grenzt sich klar von Extremisten ab

Vor den bundesweiten Demonstrationen wird über eine mögliche Beteiligung extremistischer Gruppen diskutiert. Die Organisatoren von "Gen Z regelt" ziehen dabei eine klare Grenze: "Extremistische Gruppen, verfassungsfeindliche Symbole, Rassismus und Hetze haben bei uns keinen Platz - egal aus welcher Richtung." Auch jede Form von Gewalt bei den Protesten lehnt "Gen Z regelt" klar ab. "Nur friedlich können wir gemeinsam etwas erreichen."

Die Organisatoren der Gen-Z-Proteste kündigten eigene Sicherheitskonzepte an. So sollen Ordner in Berlin für Sicherheit sorgen und deeskalierend wirken.

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Tausende Polizisten im Einsatz

Bund und Länder bereiten sich mit verstärkten Sicherheitsmaßnahmen auf die Proteste vor. Sicherheitsbehörden tauschen sich unter anderem im Gemeinsamen Extremismus- und Terrorismusabwehrzentrum aus. Der Verfassungsschutz beobachtet relevante Internetseiten und soziale Netzwerke auf mögliche Gewaltaufrufe. Bei den Demonstrationen werden zudem tausende Polizistinnen und Polizisten im Einsatz sein.

Cartier, Rolex, Burberry: Luxushändler sichern ihre Schaufenster vor den Protesten

Vor den bundesweiten Demonstrationen von "Gen Z regelt" treffen zahlreiche Händler Sicherheitsvorkehrungen. Vor allem Luxusgeschäfte in Berlin, Düsseldorf und Hamburg schützen ihre Schaufenster mit Holzplatten. Hintergrund sind die Ausschreitungen und Plünderungen bei Protesten in Frankreich in den vergangenen Wochen.

Das Cartier-Geschäft auf der Düsseldorfer Königsallee sichert seine Schaufenster am Freitagabend vor den bundesweiten "Gen Z regelt"-Protesten mit Holzplatten.
Am Berliner Kurfürstendamm montieren Arbeiter Holzplatten vor dem Schaufenster einer Rolex-Boutique.
Auch die Balenciaga-Filiale am Kurfürstendamm in Berlin sichert Schaufenster vor den Protesten mit Holzplatten.
Das Eppli-Auktionshaus in Stuttgart räumt Schaufenster aus und trifft Schutzmaßnahmen vor den für Samstag angekündigten Demonstrationen.
In Hamburg werden die Schaufenster eines Burberry-Geschäfts mit Holzplatten geschützt. Die Vorbereitungen erfolgen wenige Stunden vor den bundesweiten Protesten der Gen Z.

Das Cartier-Geschäft auf der Düsseldorfer Königsallee sichert seine Schaufenster am Freitagabend vor den bundesweiten "Gen Z regelt"-Protesten mit Holzplatten.

Quelle: Christoph Reichwein/dpa

Frankfurt rechnet mit friedlichen Gen-Z-Protesten

"Gen Z regelt" hat junge Menschen auch in Frankfurt am Main zu Protesten aufgerufen. Nach Angaben der Veranstalter werden dort rund 12.000 Demonstrierende erwartet. Geschäfte sollen geöffnet bleiben, die Polizei kündigt jedoch eine starke Präsenz in der Innenstadt an.​‌

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Forscherin hält Warnungen vor möglicher Gewalt für überzogen

Vor den bundesweiten Protesten der Initiative "Gen Z regelt" kritisiert die Protestforscherin Sabrina Zajak einen aus ihrer Sicht übermäßigen Fokus auf mögliche Ausschreitungen. Im ZDF-Morgenmagazin verweist sie darauf, dass Jugendproteste in Deutschland bislang überwiegend friedlich verlaufen seien.

Zajak warnt zudem vor einem gegenteiligen Effekt: Ständige Hinweise auf mögliche Gewalt könnten Jugendliche verunsichern und zugleich Menschen anziehen, die gezielt auf Konfrontation aus seien.

Zum Beitrag

Vorbereitung auf deutschlandweite Proteste

Studierende und Schüler bereiten sich an der Uni Mainz auf die "Gen Z regelt"-Proteste in Frankfurt und Mainz vor. Allein in Frankfurt haben sich mehr als 12.000 Demonstrierende angemeldet. Dort bereiten sich einige wenige Ladenbetreiber auf mögliche Beschädigungen vor. Die Polizei erwartet überwiegend friedliche Proteste, bereitet sich jedoch auch auf Risiken vor.

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30.10.2026 | 2:04 min

Neue Proteste auch in Frankreich erwartet

In Frankreich sind für heute rund 150 Demonstrationen gegen hohe Lebenshaltungskosten und Probleme im Bildungswesen angekündigt. Die Behörden mobilisieren 70.000 Polizisten und befürchten neue Ausschreitungen. An den vergangenen Wochenenden hatten landesweite Proteste teils zu Gewalt und Plünderungen geführt.

Italien: Mehr als 100.000 Menschen gegen Meloni auf der Straße

Schon am Freitag protestierten in Italien nach Behördenangaben mehr als 100.000 junge Menschen. Die Demonstrationen richten sich gegen die rechte Regierung von Giorgia Meloni, steigende Lebenshaltungskosten und Forderungen nach mehr Investitionen in Bildung.

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30.10.2026 | 2:12 min
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"Gen Z regelt": Was bei den Demos heute erwartet wird

Die Initiative "Gen Z regelt" ruft heute zu Demonstrationen in ganz Deutschland auf. Nach Angaben der Organisatoren sind Kundgebungen in 34 Städten geplant, darunter in Berlin, Frankfurt am Main und München. Nach eigenen Angaben rechnen die Veranstalter mit mehr als 160.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmern.

Die Bewegung fordert unter anderem höhere Investitionen in Bildung, niedrigere Lebenshaltungskosten und lehnt eine Wiedereinführung der Wehrpflicht ab. Sicherheitsbehörden rechnen überwiegend mit friedlichen Protesten. Zugleich warnen sie vor möglichen Versuchen extremistischer Gruppen, die Demonstrationen für eigene Zwecke zu nutzen.

Wir begleiten die Entwicklungen des Tages hier im Liveblog.

Quelle: ZDF, dpa, AFP, AP, Reuters, epd, KNA
Über dieses Thema berichteten unter anderem ARD und ZDF im gemeinsamen Morgenmagazin am 30.10.2026 ab 5:30 Uhr.

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