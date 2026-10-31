Gen-Z-Proteste in Deutschland: Aktuelle Entwicklungen im Liveblog

In 34 deutschen Städten wollen junge Menschen heute auf die Straße gehen. In Berlin, München, Frankfurt am Main und Köln verantwortet "GenZ regelt" die Demonstrationen selbst, in dutzenden weiteren Städten schließt sie sich örtlichen Initiativen an.

Mehr als 170.000 Menschen haben im Internet ihre Teilnahme zugesagt. Den meisten Zulauf verzeichnen Köln (mehr als 15.000 Zusagen), Frankfurt (mehr als 13.000) und Berlin (mehr als 11.000). Für München gibt es bislang mehr als 8.000 Zusagen.