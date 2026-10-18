Neuer Zwischenfall am Flughafen Leipzig: Betrieb eingeschränkt

Sicherheitsvorfall am Flughafen Leipzig/Halle: Derzeit kein Flugverkehr auf der Nordpiste, nachdem ein Auto einen Zaun durchbrochen haben soll. Polizisten suchen das Gelände ab.

Die am Flughafen Leipzig/Halle abgestellten russischen Antonow-Maschinen (Archivbild) Quelle: dpa

Erneut hat es einen Sicherheitsvorfall am Flughafen Leipzig/Halle gegeben. Dabei soll ein Auto einen Absperrzaun des Flughafens durchbrochen haben. Der Vorfall ereignette sich in der Nacht auf Sonntag. Der beschädigte Abschnitt befinde sich in der Nähe abgestellter russischer Antonow-Frachtflugzeuge. Weitere Schäden sind derzeit nicht bekannt.

Keine Informationen zu Hintergründen des Vorfalls

Aktuell läuft vor Ort ein Polizeieinsatz, bei dem das Gelände abgesucht wird. Das teilte ein Polizeisprecher am Sonntagmorgen mit. Der Flugbetrieb in Leipzig ist deshalb eingeschränkt; betroffen ist lediglich die Nordpiste des Flughafens.

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Weitere Hintergründe zu dem Vorfall nannten die Behörden nicht. Etwa ist bislang nicht bekannt, was für ein Fahrzeug involviert gewesen sein soll. Auch über Fahrer und mögliche Gründe für den Vorfall liegen noch keine Informationen vor. Die Straße entlang des betroffenen Zaunabschnitts ist öffentlich zugänglich. Die Ermittlungen liefen nun in "alle Richtungen", wie es hieß.

Eine Polizeisprecherin äußerte sich gegenüber "Bild":

Mit hoher Wahrscheinlichkeit war ein Fahrzeug durch den Zaun gefahren. Bei der Absuche des Geländes in der Nacht konnten aber weder ein Fahrzeug noch unberechtigte Personen auf dem Gelände festgestellt werden. „ Sprecherin Polizei Leipzig

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Flughafen war Ziel von Drohnen-Anschlag

Anfang August war der Flughafen Leipzig/Halle Ziel eines gescheiterten Sprengstoffanschlags mit Drohnen gewesen. Der Vorfall warf auch zahlreiche Fragen zur Sicherheit des Flughafens auf - etwa angesichts seiner Bedeutung als militärisches Drehkreuz.

Die Bundesregierung machte Russland für diesen Angriff verantwortlich. Auch an anderen deutschen Flughäfen kam es in den vergangenen Monaten zu Sicherheitsvorfällen, nahe des Bundeswehr-Standorts Wunstorf wurden etwa Drohnen-Teile entdeckt.

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