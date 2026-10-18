Neuer Zwischenfall am Flughafen Leipzig: Betrieb eingeschränkt

Auto soll Zaun durchbrochen haben:Zwischenfall am Flughafen Leipzig: Betrieb eingeschränkt
Sicherheitsvorfall am Flughafen Leipzig/Halle: Derzeit kein Flugverkehr auf der Nordpiste, nachdem ein Auto einen Zaun durchbrochen haben soll. Polizisten suchen das Gelände ab.
Erneut hat es einen Sicherheitsvorfall am Flughafen Leipzig/Halle gegeben. Dabei soll ein Auto einen Absperrzaun des Flughafens durchbrochen haben. Der Vorfall ereignette sich in der Nacht auf Sonntag. Der beschädigte Abschnitt befinde sich in der Nähe abgestellter russischer Antonow-Frachtflugzeuge. Weitere Schäden sind derzeit nicht bekannt.
Keine Informationen zu Hintergründen des Vorfalls
Aktuell läuft vor Ort ein Polizeieinsatz, bei dem das Gelände abgesucht wird. Das teilte ein Polizeisprecher am Sonntagmorgen mit. Der Flugbetrieb in Leipzig ist deshalb eingeschränkt; betroffen ist lediglich die Nordpiste des Flughafens.
Weitere Hintergründe zu dem Vorfall nannten die Behörden nicht. Etwa ist bislang nicht bekannt, was für ein Fahrzeug involviert gewesen sein soll. Auch über Fahrer und mögliche Gründe für den Vorfall liegen noch keine Informationen vor. Die Straße entlang des betroffenen Zaunabschnitts ist öffentlich zugänglich. Die Ermittlungen liefen nun in "alle Richtungen", wie es hieß.
Eine Polizeisprecherin äußerte sich gegenüber "Bild":
Flughafen war Ziel von Drohnen-Anschlag
Anfang August war der Flughafen Leipzig/Halle Ziel eines gescheiterten Sprengstoffanschlags mit Drohnen gewesen. Der Vorfall warf auch zahlreiche Fragen zur Sicherheit des Flughafens auf - etwa angesichts seiner Bedeutung als militärisches Drehkreuz.
Die Bundesregierung machte Russland für diesen Angriff verantwortlich. Auch an anderen deutschen Flughäfen kam es in den vergangenen Monaten zu Sicherheitsvorfällen, nahe des Bundeswehr-Standorts Wunstorf wurden etwa Drohnen-Teile entdeckt.
Lassen Sie sich Beiträge von ZDFheute bevorzugt bei Google anzeigen.
→ Hier ZDFheute als bevorzugte Quelle einstellen.
Mehr zu hybriden Bedrohungen
Festnahmen in Deutschland:Nach Starlink-Brand in Polen: Zwei Männer festgenommenmit Video0:28
Anhörung der Nachrichtendienste:BND-Chef: "Russland führt einen Schattenkrieg gegen uns"mit Video2:34
Kontakte zur russischen Botschaft:Mutmaßliche Russland-Spionin in Berlin angeklagtmit Video0:17
- Interview
Experte zur Gefahr durch Russland:Neumann: "Diesen Gefallen sollte man Putin nicht tun"mit Video5:06