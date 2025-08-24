Droge auf dem Vormarsch:Wie Hannover das Fentanyl-Problem lösen will
Immer häufiger wird Heroin unbemerkt mit dem gefährlichen Opioid Fentanyl gestreckt - oft mit tödlichen Folgen. Hannover will im Rahmen eines Modellprojekts Lösungen entwickeln.
Synthetische Opioide wie Fentanyl sind auf dem Vormarsch: Studien belegen einen besorgniserregenden Anstieg der Beimischung dieser Stoffe zu Heroin in Deutschland. In Hannover kommt es deshalb immer häufiger zu sogenannten Drogennotfällen. Denn die Beimischung der Opioide erfolgt ohne Wissen der Abhängigen.
Das bedeute, selbst Menschen, die eine "gute Drogenerfahrung haben und eine gute Stoffkunde" dazu, könnten nicht einschätzen, welche Portion für sie für den Rausch reiche. Und wo aus einem Rausch ein tödlicher Unfall werde, so Woike.
Im Vergleich zum letzten Jahr hat sich die Zahl der Drogennotfälle in Hannover verdoppelt. Drogennotfall heißt, dass Heroin-Konsumierende nach dem Setzen eines Schusses in eine Atemdepression verfallen. Die Drogenkonsumenten kollabieren.
Modellprojekt "so-par": Konsumenten schützen
Als eine von drei ausgewählten Städten nimmt Niedersachsens Landeshauptstadt Hannover an dem Modellprojekt "so-par" (Synthetic Opioids Prepare and Response) teil. Das Projekt zielt darauf ab, praxistaugliche Lösungen zum Umgang mit der zunehmenden Verbreitung von synthetischen Opioiden zu entwickeln. Um Konsumenten zu schützen, werden Notfallpläne ausgearbeitet, Rettungskräfte müssen explizit geschult werden ebenso wie Krankenhausmitarbeiter.
Seit Mitte März haben Süchtige im Stellwerk der paritätischen Suchthilfe Niedersachsen die Möglichkeit, ihr Heroin auf Fentanyl-Zusätze selbst zu testen. Das Prinzip funktioniert ähnlich wie bei Corona-Tests: Ein Strich zeigt, dass dem Heroin Fentanyl beigemischt wurde, bei zwei Strichen ist die Probe negativ.
Neben Hannover beteiligen sich auch die Städte Berlin und Essen sowie Organisationen wie die Deutsche Aidshilfe (DAH) und das Deutsch-Europäische Forum für Urbane Sicherheit e.V. (DEFUS) an dem Projekt.
Kommt eine Fentanylwelle nach Deutschland?
Seitdem die Taliban in Afghanistan 2022 den Anbau von Schlafmohn verboten haben, ist die weltweite Opiumproduktion ins Wanken geraten. Ersatz war schnell gefunden: In den relativ billig zusammengepanschten Schmerzmitteln Fentanyl und Nitazen. Internationale Drogennetzwerke mischen sie wegen ihrer hohen Potenz und günstigen Herstellung vorzugsweise mit Heroin.
Die Wirkung von Fentanyl ist ungefähr 50-mal stärker als die gewöhnlicher Schmerzmittel. Es kann geschluckt, gespritzt, geschnupft, geraucht oder auch als Pflaster angewandt werden. Es ist extrem wirksam - auch legal als schmerzstillendes Medikament - birgt aber zugleich auch persönlichkeitsverändernde oder hohe Sucht- und sogar Lebensgefahren.
Die Haupt-Todesursache ist Atemstillstand direkt nach dem Konsum. In den USA steigen seit Jahren die Zahlen der Drogentoten. In Europa sind diese Opioide laut Studien mittlerweile für 75 Prozent der Drogentoten verantwortlich.
Verbreitung von Fentanyl und anderen Opioiden
Auch Carina, seit vielen Jahren süchtig, hat schon mehrere Freunde sterben sehen, hinter dem Bahnhof Hannover: Ihre Freundin Violett kollabierte auf der Toilette. Eine Stunde versuchten die Rettungskräfte sie zu reanimieren. Die 34-jährige Frau starb an einer Überdosis Fentanyl. "Alle haben hier Angst", sagt Carina.
Das Wissen über die Verbreitung von Fentanyl und vergleichbare Opioide in Deutschland ist auf allen Ebenen immer noch äußerst begrenzt. Wie viel davon kursiert auf dem Schwarzmarkt? Welche anderen Stoffe neben Fentanyl und Nitazen sind im Umlauf? In welcher Dosierung haben Kriminelle Heroin damit versetzt?
Im Zweifel wissen das weder die Dealer noch die Konsumenten. Jede Dosis - ob gespritzt, geschnupft oder geraucht - ist daher ein potenzielles Risiko.
Malin Ihlau ist Reporterin im ZDF-Landesstudio in Niedersachsen.
Mehr zum Thema Drogen
- mit Video
Studie zu Sucht:Erkrankungen durch Cannabis stark gestiegen
- mit Video
Bericht des Drogenbeauftragten:2024 über 2.000 Drogentote - Mehrheit männlich
- mit Video
Virologe und CDU-Politiker:Streeck ist neuer Drogenbeauftragter
"Züricher Modell" als Vorbild:Wie Städte mit Drogen-Hotspots umgehenvon Markus Aust