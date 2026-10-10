CSU-Vize Manfred Weber hält die Brandmauer zur AfD für gescheitert. In den Landtagen sieht er sie als Belastung für die Union und fordert, die politische Abgrenzung aufzuweichen.

Für CSU-Vize und Fraktionschef der Europäischen Volkspartei ist das Brandmauerkonzept gescheitert. Quelle: epa

Nach der schmerzhaften Niederlagenserie der CDU bei den drei Landtagswahlen im September wirbt der CSU-Politiker Manfred Weber dafür, die scharfe politische Abgrenzung hin zur AfD aufzuweichen. Der "Süddeutschen Zeitung" sagte der Fraktionschef der Europäischen Volkspartei im Europaparlament:

Die Brandmauer im Sinne von "die oder wir" muss Geschichte sein. „ Manfred Weber, CSU-Vize

Kurswechsel in der Union: Weber erklärt Brandmauer für gescheitert

Das bisherige Brandmauerkonzept sei gescheitert, wie sich am deutlichsten in Frankreich zeige, sagte er. "Präsident (Emmanuel) Macron hat jetzt zehn Jahre lang gesagt: Le Pen oder ich. Im kommenden Jahr ist es aber, allen Prognosen zufolge, nicht unwahrscheinlich, dass er der Rechtsextremen Marine Le Pen vom Rassemblement National die Schlüssel zum Élysée-Palast wird aushändigen müssen."

Hauptzweck der Brandmauer sei, dass die AfD nicht in ein „wichtiges politisches Amt“ komme. Heute sei sie „sehr, sehr löchrig geworden“, sagt Politikwissenschaftler Thorsten Faas. 07.10.2026 | 4:10 min

Brandmauer zwinge CDU zur linken Politik

Als "Riesenbelastung" für die Union bezeichnete Weber die aktuelle Handhabung in den Landtagen. In Thüringen und Sachsen müssten Minderheitsregierungen "dauernd mit linken Parteien abstimmen und damit noch linkere Politik machen", so Weber. Wenn die AfD CDU-Inhalte zur Abstimmung stelle, sei die Union "wegen der Brandmauer gezwungen, dagegenzustimmen".

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Quelle: dpa