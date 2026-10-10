Umgang mit der AfD:"Riesenbelastung": CSU-Vize Weber kritisiert Brandmauer
CSU-Vize Manfred Weber hält die Brandmauer zur AfD für gescheitert. In den Landtagen sieht er sie als Belastung für die Union und fordert, die politische Abgrenzung aufzuweichen.
Nach der schmerzhaften Niederlagenserie der CDU bei den drei Landtagswahlen im September wirbt der CSU-Politiker Manfred Weber dafür, die scharfe politische Abgrenzung hin zur AfD aufzuweichen. Der "Süddeutschen Zeitung" sagte der Fraktionschef der Europäischen Volkspartei im Europaparlament:
Kurswechsel in der Union: Weber erklärt Brandmauer für gescheitert
Das bisherige Brandmauerkonzept sei gescheitert, wie sich am deutlichsten in Frankreich zeige, sagte er. "Präsident (Emmanuel) Macron hat jetzt zehn Jahre lang gesagt: Le Pen oder ich. Im kommenden Jahr ist es aber, allen Prognosen zufolge, nicht unwahrscheinlich, dass er der Rechtsextremen Marine Le Pen vom Rassemblement National die Schlüssel zum Élysée-Palast wird aushändigen müssen."
Brandmauer zwinge CDU zur linken Politik
Als "Riesenbelastung" für die Union bezeichnete Weber die aktuelle Handhabung in den Landtagen. In Thüringen und Sachsen müssten Minderheitsregierungen "dauernd mit linken Parteien abstimmen und damit noch linkere Politik machen", so Weber. Wenn die AfD CDU-Inhalte zur Abstimmung stelle, sei die Union "wegen der Brandmauer gezwungen, dagegenzustimmen".
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