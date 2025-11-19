Karlsruhe: Beamtenbesoldung in Berlin jahrelang verfassungswidrig

Entscheidung aus Karlsruhe: Die Beamtenbesoldung in Berlin war jahrelang bis auf wenige Ausnahmen verfassungswidrig. Berlin muss bis Ende März 2027 die Vergütung neu regeln.

In seinem Beschluss betont das Bundesverfassungsgericht drei Schritte für die gerichtliche Prüfung, ob die Besoldung das Grundgesetz verletzt. Quelle: dpa

Die Besoldung zahlreicher Berliner Beamtinnen und Beamten war über Jahre hin verfassungswidrig. Das hat das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe entschieden. Die entsprechenden Regelungen im Berliner Besoldungsrecht waren in den Jahren 2008 bis 2020 demnach überwiegend nicht mit dem Grundgesetz vereinbar. Dabei ging es um Gruppen der sogenannten Besoldungsordnung A. Sie erhielten offenbar weniger Geld, als für diese Gruppen vorgesehen ist.

Im Ausgangsverfahren hatten sieben Berliner Beamte geklagt. Ihre Eingaben führten dazu, dass das Oberverwaltungsgericht Berlin sowie das Bundesverwaltungsgericht 2017 und 2018 das Bundesverfassungsgericht anriefen, um die Gehälter überprüfen zu lassen.

Das Verfassungsgericht ist zuständig, da das Berufsbeamtentum in Artikel 33 des Grundgesetzes garantiert ist. Dazu gehört auch eine angemessene Besoldung, die von den Karlsruher Richtern überprüft wird.

Beamtenbesoldung Als Besoldung wird die Vergütung von Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richtern und Soldatinnen und Soldaten bezeichnet. Nach dem im Grundgesetz gewährten Alimentationsprinzip ist der Dienstherr verpflichtet, diesen Menschen und ihren Familien im aktiven Dienst, bei Invalidität und im Alter einen Lebensunterhalt zu bieten, der ihrem Amt angemessen ist.

Mindestabstand zur Grundsicherung

Seit Jahren gibt es in vielen Bundesländern Streit um die Höhe der Besoldung - der auch immer wieder in Karlsruhe landet. Das Bundesverfassungsgericht hat seit 2015 in mehreren Entscheidungen einen Rahmen definiert, ab wann die Vergütung nicht mehr "amtsangemessen" ist. So muss sie demnach zum Beispiel mindestens 15 Prozent über dem Niveau der Grundsicherung liegen und der Familie einen angemessenen Unterhalt gewährleisten.

In seinem Beschluss betont das Bundesverfassungsgericht nun drei Schritte für die gerichtliche Prüfung, ob die Besoldung das Grundgesetz verletzt. Zunächst soll geprüft werden, ob die Mindestbesoldung eingehalten wird.

Im zweiten Schritt soll kontrolliert werden, ob die Besoldung an "die Entwicklung der allgemeinen wirtschaftlichen und finanziellen Verhältnisse und des allgemeinen Lebensstandards" angepasst sei. Falls die ersten zwei Schritte einen Verstoß ergeben, müsse im dritten Schritt geprüft werden, ob dieser eventuell ausnahmsweise verfassungsrechtlich gerechtfertigt ist.

Deutscher Gewerkschaftsbund: Entscheidung war absehbar

Katja Karger, Vorsitzende des Deutschen Gewerkschaftsbundes in Berlin-Brandenburg, sagte, die Entscheidung des Verfassungsgerichts sei absehbar gewesen. Der DGB und seine Mitgliedsgewerkschaften hätten die Berliner Landesregierungen seit vielen Jahren regelmäßig darauf hingewiesen, dass das Land seinen verbeamteten Beschäftigten zu wenig zahlt - vergeblich. Die Beschäftigten erwarteten nun eine rechtmäßige Bezahlung, erklärte Karger.