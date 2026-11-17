Nach Belästigungs-Vorwürfen:Palmer gibt Berater-Amt ab: "Situation belastet mich"
Boris Palmer gibt ein Berater-Amt bei der Landesregierung nach Belästigungsvorwürfen ab. Das teilte Ministerpräsident Özdemir mit. Gegen Palmer läuft ein Ermittlungsverfahren.
Nach Bekanntwerden von Vorwürfen der sexualisierten Belästigung hat Tübingens Oberbürgermeister Boris Palmer sein Ehrenamt als Bürokratie-Berater der baden-württembergischen Landesregierung ganz abgegeben.
Ministerpräsident Özdemir äußert sich zu Personalie Palmer
Der parteilose OB habe ihn darum gebeten, ihn von seiner Aufgabe zu entbinden, sagte Baden-Württembergs Ministerpräsident Cem Özdemir (Grüne) in Stuttgart. Dem Wunsch sei er nachgekommen.
Der Grünen-Politiker hatte den einstigen Parteifreund Palmer selbst als ehrenamtlichen "Rat für Staatsmodernisierung" berufen. Bislang hatte Palmer das Amt nur ruhen lassen.
Özdemir ist nach eigenen Angaben bereits in Gesprächen wegen einer Nachfolge. "Ich hoffe, dass ich Ihnen sehr bald Spannendes verkünden kann", fügte der Regierungschef hinzu. Der Bürokratieabbau hänge aber nicht an einer Person.
Palmer rechnet mit mehrmonatigem Ermittlungsverfahren
Auf Instagram waren Anfang November Vorwürfe der sexualisierten Belästigung gegen Palmer erhoben worden - auf einem Account, der einer ehemaligen Gemeinderätin zugeschrieben wird. Die Staatsanwaltschaft Tübingen prüft den Anfangsverdacht eines strafbaren Verhaltens. Der Sachverhalt sei von Amts wegen zu untersuchen, hieß es. Es gelte die Unschuldsvermutung.
Der 54-jährige Palmer weist die Vorwürfe zurück. Er müsse aber wegen der Ermittlungen der Staatsanwaltschaft davon ausgehen, dass das Verfahren mehrere Monate in Anspruch nehmen werde, heißt es in dem Schreiben Palmers an Özdemir, das der Deutschen Presse-Agentur vorliegt.
"Unter diesen Umständen kann ich dem Auftrag derzeit nicht die Aufmerksamkeit widmen, die er verdient", heißt es weiter. Seine Geschäfte als Oberbürgermeister von Tübingen führt Palmer fort.
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