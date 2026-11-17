Für eine mutmaßliche Swingerparty im Rathaus soll ein Stadtrat in Mannheim nun mit einem Ordnungsgeld bestraft werden. Er ist schon mehrmals mit Provokationen aufgefallen.

Stadtrat Julien Ferrat hat Ende August eine Swingerparty in Mannheims Rathaus veranstaltet. Jetzt stimmt der Gemeinderat über ein mögliches Ordnungsgeld von 750 Euro ab. 17.11.2026 | 0:36 min

Nach einer mutmaßlichen Swingerparty im Rathaus in Mannheim stimmt der Gemeinderat in seiner Sitzung am Dienstagnachmittag über ein Ordnungsgeld gegen den verantwortlichen Stadtrat Julien Ferrat ab.

Laut Beschlussvorlage soll der für seine provokanten und medienwirksamen Aktionen bekannte Ferrat 750 Euro zahlen. Der 35-Jährige, der für die Wählerinitiative Die Mannheimer im Gemeinderat sitzt, hatte Ende August nach eigenen Angaben eine Swingerparty im Rathaus veranstaltet. Der Rat fordere laut Antrag Ferrat auf, sich künftig ordnungsgemäß zu verhalten. Eine Rüge empfinde er als eine "Ehre", sagte der Stadtrat bereits im September. "Diese Bühne würde ich natürlich nutzen."

Der Gemeinderat der Stadt Mannheim missbilligt die zweckentfremdende Nutzung eines städtischen Sitzungsraums für eine unzulässige Veranstaltung (...). „ Antragstext im Gemeinderat

Raum darf nicht für Swingerpartys genutzt werden

Direkt nach der mutmaßlichen Swingerparty bestätigte die Stadt, dass Ferrat zu Beginn des Jahres im Rahmen seines kommunalpolitischen Mandats Räume im Rathaus für einen "kommunalpolitischen Stammtisch beziehungsweise Bürgersprechstunden" reserviert hatte.

Die Stadtverwaltung hat Herrn Stadtrat Ferrat ausdrücklich schriftlich darüber informiert, dass der für seine Tätigkeit reservierte Raum nicht für Nacktveranstaltungen, Swinger-Partys und ähnlichem genutzt werden darf „ Stadt Mannheim

Stadtrat Ferrat: Swingerpartys nicht ausdrücklich verboten

Ferrat hatte wiederum in einer Stellungnahme an Oberbürgermeister Christian Specht (CDU) unter anderem argumentiert, es gebe keine Hausordnung oder kommunale Satzung, die Swingerpartys im Rathaus explizit verbiete. Die Veranstaltung, die Ende August stattgefunden haben soll, werde sich auch unmittelbar auf seine Gemeinderatsarbeit auswirken.

Ein Rechtsexperte teilte dagegen mit, Stadträte dürften keine Swingerpartys in Rathäusern veranstalten. Einzelne Mitglieder der Gemeinderäte seien berechtigt, für die mit ihrem Amt verbundenen Tätigkeiten die städtischen Räumlichkeiten zu betreten, schrieb Ekkehart Reimer von der Universität Heidelberg. "Das Veranstalten von Parties hat damit aber ersichtlich nichts zu tun."

Feiern müssen genehmigt werden

Feierlichkeiten seien sogenannte Sondernutzungen, für die es einer besonderen Erlaubnis bedürfe. Die Erteilung einer solchen Sondernutzungserlaubnis sei wiederum ausschließlich Aufgabe des Oberbürgermeisters und der Stadtverwaltung, schrieb der Professor. Allerdings sei das Veranstalten von Partys an sich auch nicht strafbar.

Schon früher sorgte Stadtrat Ferrat mit seinen provokanten Aktionen für Schlagzeilen: Im Mai 2025 rief er mit einer Anzeige im Amtsblatt der Stadt Mannheim zu einer FKK-Swinger-Reise nach Frankreich. Ein Bild zum Artikel zeigte Ferrat nackt am Strand. Die Reisepläne hatten Unverständnis ausgelöst, die CDU hatte den Beitrag im Amtsblatt als "hirnverbrannt" bezeichnet.

Quelle: dpa