Kritik an Pfaffensteigtunnel: Überflüssiges Milliardenprojekt?

Der Pfaffensteigtunnel soll die Stuttgart-21-Infrastruktur mit der Bahnstrecke Richtung Schweiz verbinden. Gegner kritisieren das milliardenschwere Bahnprojekt als Fehlplanung.

Heute startet symbolisch der Bau des Pfaffensteigtunnels bei Stuttgart. Das Milliarden-Projekt soll die Verbindung zwischen Stuttgart und Zürich deutlich verbessern. Kritiker bezweifeln dies. 12.10.2026 | 1:41 min

Mit dem bildgewaltigen Anschlag des Baggerzahns in den Beton hat am Montag nun auch offiziell der Bau des Pfaffensteigtunnels begonnen. Gebaut wird an ihm schon seit Februar. Er soll mit rund elf Kilometern einer der längsten Tunnel Deutschlands werden.

Der Bau gehört zum Gäubahnausbau und soll deren Netz mit der Infrastruktur von Stuttgart 21 verbinden: Der Pfaffensteigtunnel soll an die Neubaustrecke vom Stuttgarter Hauptbahnhof nach Ulm angeschlossen werden und dann nach Süden in Richtung Zürich führen. Durch den neuen Tunnel sollen Züge auf der Strecke rund 15 Minuten schneller sein. Bundesverkehrsminister Steffen Bilger sagte dem ZDF beim Spatenstich:

Wir brauchen eine schnellere und bessere Verbindung in Richtung Südbaden und Schweiz. „ Steffen Bilger (CDU), Bundesverkehrsminister

Evelyn Palla, Vorstandsvorsitzende der Deutschen Bahn, sagte in ihrer Rede: "Pendlerinnen und Pendler gewinnen jeden Tag wertvolle Minuten. Reisende im Fernverkehr sind schneller und deutlich bequemer zwischen Stuttgart und Zürich unterwegs."

Die Eröffnung von Stuttgart21 verschiebt sich offiziell auf das Jahr 2031, das teilt die Deutsche Bahn heute mit. Grund dafür sind unter anderem das falsche Verlegen von Kabeln oder Baumängel. 26.06.2026 | 1:57 min

Minister bestätigt Kosten von 2,5 Milliarden Euro

Bislang fährt auf der Strecke von Stuttgart nach Süden in die Schweiz die Gäubahn, eine historisch wichtige Verbindung in Baden-Württemberg. Durch den Bau von Stuttgart 21 soll der direkte Anschluss der Gäubahn an den Tiefbahnhof gekappt und durch den Pfaffensteigtunnel ersetzt werden. Er soll 2033 in Betrieb genommen werden.

Im Infraplan 2026 wird der Bau des Tunnels mit 2,5 Milliarden Euro veranschlagt, wie Verkehrsminister Bilger dem ZDF bestätigte. Ursprünglich hieß es, der Bund gebe rund 1,7 Milliarden Euro für das Projekt. Kritiker wie die Deutsche Umwelthilfe gehen von Kosten in Höhe von rund 3,5 Milliarden Euro aus.

Vertreter von Politik und Deutscher Bahn haben den symbolischen Start für den Bau des Pfaffensteigtunnels gegeben. Quelle: dpa

Gegner kritisieren Tunnel-Projekt als unnötig

Vor dem offiziellen Festakt demonstrierten rund 50 Menschen gegen den Bau des Pfaffensteigtunnels, viele von ihnen gehen seit vielen Jahren auf die Montagsdemonstrationen gegen Stuttgart 21. Man solle lieber die Gäubahn "durchgehend zweigleisig ausbauen", statt einen "unnötigen Tunnel" zu bauen, sagt Demonstrant Harry Klingel.

Auch im Sommer sorgte Stuttgart 21 für Schlagzeilen: Die Deutsche Bahn erklärte, dass der unterirdische Bahnhof keine Klimaanlage benötige. 18.08.2026 | 0:25 min

Hier werden Milliarden ausgegeben zu einer Zeit, in der Schulen marode sind. „ Gerd Rathgeb, Demonstrant

Das Bündnis "Pro Gäubahn" kritisiert zusätzlich, dass durch den Bau des Tunnels die Gäubahn voraussichtlich für längere Zeit nicht normal fahren werde und viele Züge für einige Zeit vorzeitig auf der Strecke enden. Für Pendler in die Stuttgarter Innenstadt ein großes Problem.

Für den Bund hingegen ist der Pfaffensteigtunnel ein Prestigeprojekt. Auch Stuttgart 21 könne dadurch wieder aufgewertet werden - sofern Kosten- und Zeitrahmen nicht explodieren.

Victoria Kunzmann ist Reporterin im ZDF-Landesstudio Baden-Württemberg.

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