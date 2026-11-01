Die Deutsche Bahn verlängert ihre Spar-Aktion: Bis Ende 2027 gibt es das Angebot günstiger Last-Minute-Tickets und der kostenlosen Jugend-Bahncard. Was es damit auf sich hat.

Die Deutsche Bahn verlängert ihre Rabatt-Aktion bis Mitte Dezember 2027. Immer am Wochenende können vergünstigte Fahrkarten für Bahnfahrten in der darauffolgenden Woche gekauft werden. 01.11.2026 | 0:19 min

Die Deutsche Bahn verlängert ihre "Last-Minute"-Ticketaktion für ein weiteres Jahr bis Mitte Dezember 2027. "Kurzentschlossene profitieren damit bis zum Fahrplanwechsel im Dezember 2027 von den günstigen Tickets", teilte der bundeseigene Konzern mit.

Die Fahrkarten sind seit Mai dieses Jahres erhältlich. Sie werden jeweils am Samstag und Sonntag für die folgende Woche zu Preisen ab 6,99 Euro angeboten und gelten "für ausgewählte ICE- und IC-Verbindungen mit freien Sitzplatzkapazitäten".

Eine Million zusätzliche Sparpreis-Tickets

Nach DB-Angaben haben bereits 1,3 Millionen Kunden das Angebot genutzt. Für langfristigere Pläne stelle die DB außerdem zwischen Dienstag und Donnerstag "eine Million zusätzliche Sparpreis-Tickets ab 6,99 Euro für Reisen bis zu einem Jahr im Voraus" zur Verfügung, teilte der Konzern weiter mit.

Die Deutsche Bahn hat ihren neuen Fahrplan für 2027 vorgestellt. Teil davon ist das Familienticket, bei dem Hin- und Rückfahrt im ICE für bis zu fünf Personen für 99,99 Euro zu haben sind. 26.10.2026 | 1:48 min

Ursprünglich sollte die Aktion nur bis Mitte Dezember dieses Jahres andauern. Das Unternehmen will damit flexibel reisende Fahrgäste und generell neue Kundengruppen ansprechen. Ebenfalls verlängert wird die kostenlose Jugend-Bahncard für junge Menschen zwischen 6 und 18 Jahren.

Quelle: dpa, AFP