Bis Ende 2027:Bahn verlängert Last-Minute-Tickets und Jugend-Bahncard
Die Deutsche Bahn verlängert ihre Spar-Aktion: Bis Ende 2027 gibt es das Angebot günstiger Last-Minute-Tickets und der kostenlosen Jugend-Bahncard. Was es damit auf sich hat.
Die Deutsche Bahn verlängert ihre "Last-Minute"-Ticketaktion für ein weiteres Jahr bis Mitte Dezember 2027. "Kurzentschlossene profitieren damit bis zum Fahrplanwechsel im Dezember 2027 von den günstigen Tickets", teilte der bundeseigene Konzern mit.
Die Fahrkarten sind seit Mai dieses Jahres erhältlich. Sie werden jeweils am Samstag und Sonntag für die folgende Woche zu Preisen ab 6,99 Euro angeboten und gelten "für ausgewählte ICE- und IC-Verbindungen mit freien Sitzplatzkapazitäten".
Eine Million zusätzliche Sparpreis-Tickets
Nach DB-Angaben haben bereits 1,3 Millionen Kunden das Angebot genutzt. Für langfristigere Pläne stelle die DB außerdem zwischen Dienstag und Donnerstag "eine Million zusätzliche Sparpreis-Tickets ab 6,99 Euro für Reisen bis zu einem Jahr im Voraus" zur Verfügung, teilte der Konzern weiter mit.
Ursprünglich sollte die Aktion nur bis Mitte Dezember dieses Jahres andauern. Das Unternehmen will damit flexibel reisende Fahrgäste und generell neue Kundengruppen ansprechen. Ebenfalls verlängert wird die kostenlose Jugend-Bahncard für junge Menschen zwischen 6 und 18 Jahren.
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