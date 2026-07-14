Ahrtal-Flut: Erst rund ein Fünftel der Aufbauhilfen abgerufen

Fünf Jahre nach dem Hochwasser im Ahrtal und weiteren Regionen sind erst gut ein Fünftel der Mittel für Wiederaufbau ausgezahlt worden. Ein Großteil wurde an die Länder verteilt.

Fünf Jahre nach der verheerenden Flut schaut der Länderspiegel ins Ahrtal. Wie geht es den Menschen dort heute? Was hat sich beim Hochwasserschutz getan? 03.07.2026 | 26:45 min

Nach dem Ende der Antragsfrist für die Fluthilfen im Ahrtal und anderen Hochwassergebieten sind bundesweit rund 6,2 Milliarden Euro aus dem Sondervermögen "Aufbauhilfe 2021" ausgezahlt worden. Das teilte das Bundesfinanzministerium auf Anfrage mit.

Das entspricht gut einem Fünftel der bis zu 30 Milliarden Euro, die der Bund für den Wiederaufbau nach der Flut von 2021 bereitgestellt hat.

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Milliardenhilfen nach Flut: Großteil an Länder verteilt

Von den bislang ausgezahlten Mitteln gingen rund 5,2 Milliarden Euro an die Länder und rund eine Milliarde Euro in den Wiederaufbau der Bundesinfrastruktur. Die größten Anteile erhielten Rheinland-Pfalz mit 2,5 Milliarden Euro und Nordrhein-Westfalen mit 2,6 Milliarden Euro. Weitere Mittel flossen unter anderem nach Bayern und Sachsen.

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Das zuletzt von den Ländern gemeldete Gesamtschadensvolumen lag zum Stichtag 30. Juni 2025 bei rund zehn Milliarden Euro. Aktuellere Zahlen liegen dem Bund nach eigenen Angaben nicht vor. Die Frist für Erstanträge endete am 30. Juni. Das Finanzministerium erklärte:

Wie hoch die aus dem Sondervermögen "Aufbauhilfe 2021" zu tragende Summe sein wird, ist damit noch nicht abschätzbar. „ Mitteilung des Finanzministeriums

Bewilligungen sind noch bis Ende 2030 möglich, Auszahlungen auch darüber hinaus.

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Wiederaufbau im Ahrtal nicht abgeschlossen

Die Mittel des Sondervermögens sind ausschließlich für die Beseitigung von Flutschäden und den Wiederaufbau nach der Katastrophe im Juli 2021 vorgesehen. Für neue Hochwasserschutzmaßnahmen können sie nach Angaben der Bundesregierung nicht verwendet werden.

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Im besonders schwer von der Flut betroffenen Ahrtal wurden nach Angaben des rheinland-pfälzischen Bauministeriums bis zum Stichtag 96,4 Prozent der knapp 20.800 vollständig vorliegenden Anträge auf Aufbauhilfen bewilligt. Rund 2,4 Milliarden Euro wurden bis zum 1. Juli ausgezahlt, die übrigen Anträge werden noch bearbeitet. Der Wiederaufbau ist dort auch fünf Jahre nach der Flut noch nicht abgeschlossen.

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Quelle: dpa