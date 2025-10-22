Thüringens Innenminister verdächtigt AfD der Russland-Spionage

Spioniert die AfD für Russland? Thüringens Innenminister Maier wirft der Partei vor, ihr parlamentarisches Anfragerecht für Recherchen zu sensibler Infrastruktur auszunutzen.

Georg Maier (SPD) hat Sorge, dass die AfD durch ihre Anfragen den Kreml unterstützt. Quelle: dpa

Thüringens Innenminister Georg Maier wirft der AfD vor, möglicherweise für Russland zu spionieren. Er sieht bei der AfD Anhaltspunkte für einen Missbrauch des parlamentarischen Fragerechts im Sinne Russlands.

Schon seit geraumer Zeit beobachten wir mit zunehmender Sorge, dass die AfD das parlamentarische Fragerecht dazu missbraucht, gezielt unsere kritische Infrastruktur auszuforschen. „ Georg Maier (SPD), Innenminister Thüringen

Das sagte der SPD-Politiker dem "Handelsblatt" (Mittwochausgabe). Auch auf Bundesebene gebe es zahlreiche parlamentarische Anfragen dieser Art.

Immer wieder fallen Politiker der AfD durch ihre Nähe zu Russland auf. 08.12.2024 | 4:09 min

Vorwurf: "Auftragsliste des Kremls"

"Es drängt sich geradezu der Eindruck auf, dass die AfD mit ihren Anfragen eine Auftragsliste des Kremls abarbeitet", erläuterte Maier. Er verwies auf AfD-Politiker, die "enge Kontakte zu autoritären Staaten" pflegten. Es sei zu vermuten, dass sicherheitsrelevante Informationen abflössen.

Der "landesverräterische Aspekt" sollte im Rahmen eines möglichen AfD-Verbotsverfahrens stärker berücksichtigt werden.

Der ehemalige Mitarbeiter des AfD-Bundestagsabgeordneten Krah, Jian G., ist wegen Spionage für China zu einer Haftstrafe von vier Jahren und neun Monaten verurteilt worden. 30.09.2025 | 1:29 min

Digitale Infrastruktur und Energieversorgung im Visier

Der Vorwurf bezieht sich vor allem auf das Vorgehen der AfD in Thüringen. Nach Angaben des Innenministers wurden in den vergangenen zwölf Monaten 47 entsprechende Anfragen zur Infrastruktur gestellt - mit "steigender Intensität und Detailtiefe". Betroffen seien etwa die Bereiche Verkehrsinfrastruktur, Wasserversorgung, digitale Infrastruktur und Energieversorgung.

Besonderes Interesse zeigt die AfD für polizeiliche IT und Ausrüstung, etwa im Bereich der Drohnendetektion und -abwehr. „ Georg Maier (SPD), Innenminister Thüringen

Auch die Ausstattung im Bevölkerungsschutz, im Gesundheitswesen und Aktivitäten der Bundeswehr seien Gegenstand von zahlreichen Anfragen. Die AfD ist vom Verfassungsschutz in Thüringen als "gesichert rechtsextrem" eingestuft.

Die AfD wies die Vorwürfe gegenüber dem "Handelsblatt" zurück. Der Erste Parlamentarische Geschäftsführer der AfD-Bundestagsfraktion, Bernd Baumann, sprach von "irrwitzigen Verdächtigungen". Der Grund für die Anfragen sei, dass SPD und Union die Infrastruktur in Deutschland jahrelang hätten verkommen lassen.