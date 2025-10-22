Thüringens Innenminister verdächtigt AfD der Russland-Spionage

Missbrauch des Anfragerechts?:Thüringens Innenminister befürchtet Russland-Spionage der AfD
Spioniert die AfD für Russland? Thüringens Innenminister Maier wirft der Partei vor, ihr parlamentarisches Anfragerecht für Recherchen zu sensibler Infrastruktur auszunutzen.
Thüringens Innenminister Georg Maier wirft der AfD vor, möglicherweise für Russland zu spionieren. Er sieht bei der AfD Anhaltspunkte für einen Missbrauch des parlamentarischen Fragerechts im Sinne Russlands.
Das sagte der SPD-Politiker dem "Handelsblatt" (Mittwochausgabe). Auch auf Bundesebene gebe es zahlreiche parlamentarische Anfragen dieser Art.
Vorwurf: "Auftragsliste des Kremls"
"Es drängt sich geradezu der Eindruck auf, dass die AfD mit ihren Anfragen eine Auftragsliste des Kremls abarbeitet", erläuterte Maier. Er verwies auf AfD-Politiker, die "enge Kontakte zu autoritären Staaten" pflegten. Es sei zu vermuten, dass sicherheitsrelevante Informationen abflössen.
Der "landesverräterische Aspekt" sollte im Rahmen eines möglichen AfD-Verbotsverfahrens stärker berücksichtigt werden.
Digitale Infrastruktur und Energieversorgung im Visier
Der Vorwurf bezieht sich vor allem auf das Vorgehen der AfD in Thüringen. Nach Angaben des Innenministers wurden in den vergangenen zwölf Monaten 47 entsprechende Anfragen zur Infrastruktur gestellt - mit "steigender Intensität und Detailtiefe". Betroffen seien etwa die Bereiche Verkehrsinfrastruktur, Wasserversorgung, digitale Infrastruktur und Energieversorgung.
Auch die Ausstattung im Bevölkerungsschutz, im Gesundheitswesen und Aktivitäten der Bundeswehr seien Gegenstand von zahlreichen Anfragen. Die AfD ist vom Verfassungsschutz in Thüringen als "gesichert rechtsextrem" eingestuft.
Die AfD wies die Vorwürfe gegenüber dem "Handelsblatt" zurück. Der Erste Parlamentarische Geschäftsführer der AfD-Bundestagsfraktion, Bernd Baumann, sprach von "irrwitzigen Verdächtigungen". Der Grund für die Anfragen sei, dass SPD und Union die Infrastruktur in Deutschland jahrelang hätten verkommen lassen.
