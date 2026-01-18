Tausende demonstrieren in Deutschland für Freiheit in Iran

Forderung nach politischem Wandel:Tausende bei Demos für Freiheit in Iran
In mehreren deutschen Städten sind Unterstützer der Protestierenden in Iran auf die Straße gegangen. In Solidaritätskundgebungen fordern sie das Ende des Regimes in Teheran.
In mehreren deutschen Städten haben Tausende Demonstranten gegen das islamische Regime in Iran protestiert und einen Wechsel gefordert. Zu den größten Veranstaltungen zählten die Demonstrationen in Hamburg und Düsseldorf.
Unter Demonstranten Unterstützer von Schah-Sohn Pahlavi
Diverse Gruppen hatten zu den Aktionen aufgerufen. Häufig bekundeten Teilnehmer ihre Unterstützung für den im US-amerikanischen Exil lebenden Sohn des 1979 gestürzten Schahs, Reza Pahlavi. Er hat sich zuletzt als Führungsfigur der Opposition präsentiert.
Unter dem Motto "Nein zur Islamischen Republik Iran" versammelten sich in Hamburg schätzungsweise mehrere Tausend Menschen. In Düsseldorf zählte die Polizei mindestens 2.500 Teilnehmer.
In Köln gab es gleich mehrere Solidaritätskundgebungen, an denen jeweils einige hundert Menschen teilnahmen. Demonstrationen formierten sich auch in Berlin, Frankfurt und Bielefeld.
Mindestens 3.400 Tote bei Protesten in Iran
Eine dramatische Wirtschaftskrise und sehr hohe Inflation hatten Ende Dezember Proteste in Iran ausgelöst, die das Ende der Islamischen Republik fordern. Der Sicherheitsapparat reagierte mit brutaler Härte. Iranische Menschenrechtler berichteten von mindestens 3.400 Toten. Zahlen lassen sich wegen der Informationssperre kaum überprüfen.
Mehr als 20 zivilgesellschaftliche Organisationen wollen am Sonntag bundesweit in Solidarität mit den Menschen in Iran demonstrieren - als Reaktion auf die wochenlangen landesweiten Proteste und Streiks im Iran gegen politische Repression, strukturelle Gewalt und wirtschaftliche Not, hieß es.
