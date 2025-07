Urteil: US-Drohneneinsätze via Ramstein rechtens

Die US-Streitkräfte nutzen die Air Base Ramstein, um in den USA gesammelte Daten per Funk an die Drohnen im jeweiligen Einsatzgebiet weiterzuleiten. Dadurch können die Drohnenpiloten Personenbewegungen in Echtzeit verfolgen und die Drohnen präzise aus den USA steuern. Solche Angriffe erfolgen nicht nur im Jemen, sondern etwa auch in Afghanistan oder Somalia.