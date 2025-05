Nach außen hin spinnt Xi in atemberaubendem Tempo am Projekt "Neue Seidenstraße", um politischen und wirtschaftlichen Einfluss ganz besonders in der sich entwickelnden Welt zu gewinnen. Mit rund 100 Staaten in Südostasien, Afrika und Lateinamerika will China in Form gigantischer Infrastrukturprojekte ins Geschäft kommen. Und auf diesem Wege eine neue Weltordnung begründen, in deren Zentrum dem "Reich der Mitte" die Führungsrolle zufällt.