FBI berichtet von Schüssen nahe des Weißen Hauses in Washington

Nach Schüssen nahe des Weißen Hauses ist ein Großeinsatz der Sicherheitskräfte angelaufen. US-Medien berichten von geräumten Bereichen rund um das Regierungsgebäude.

Quelle: AFP

In der Nähe des Weißen Hauses in Washington hat es nach Angaben der US-Bundespolizei FBI Schüsse gegeben. Beamte seien vor Ort und unterstützten den Secret Service, schrieb FBI-Chef Kash Patel auf der Plattform X. Nähere Angaben machte er zunächst nicht.

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Mehrere US-Medien berichteten von Schussgeräuschen. Der Sender ABC News berichtete, dass der Nordrasen des Weißen Hauses vom Secret Service geräumt worden sei. Reporter seien angewiesen worden, schnell in den Presseraum des Weißen Hauses zu laufen. Auch Reporter von CBS News berichteten, dass die Geräusche wie Schüsse geklungen hätten.

Trump befand sich im Weißen Haus

US-Präsident Donald Trump hielt sich am Samstag (Ortszeit) im Weißen Haus auf. Er hatte dort unter anderem Gespräche über ein Abkommen für ein mögliches Ende des Iran-Kriegs geführt.

Der für den Schutz des Präsidenten zuständige US-Secret Service teilte mit, man gehe Berichten über Schüsse an der 17. Straße und der Pennsylvania Avenue nach. Einsatzkräfte seien vor Ort, um die Meldungen zu überprüfen.

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