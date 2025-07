USA verkünden neuen Austritt aus der Unesco

Die USA wollen erneut aus der Unesco austreten. Die Mitgliedschaft in der UN-Bildungs- und Kulturorganisation sei "nicht im nationalen Interesse" des Landes, erklärte das Außenministerium in Washington an diesem Dienstag. Bereits während der ersten Amtszeit von Präsident Donald Trump waren die USA vorübergehend aus der Unesco ausgetreten.