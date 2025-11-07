Shutdown: US-Airlines streichen mehr als 800 Inlandsflüge

Die US-Haushaltssperre trifft den Flugverkehr in den USA. Mehr als 800 Inlandsflüge fielen am Freitag aus. Der Chef von American Airlines nannte die Lage "frustrierend".

Wegen des US-Shutdowns fallen viele Flüge aus. "Hinter den Kulissen wird heftig verhandelt", berichtet ZDF-Korrespondent Elmar Theveßen. 07.11.2025 | 3:43 min

Die Haushaltssperre in den USA führt erstmals zu Flugausfällen im größeren Umfang. Am Freitag wurden laut dem Portal "FlightAware" mehr als 800 Inlandsflüge gestrichen. Am stärksten betroffen waren demnach Flughäfen in Chicago, Atlanta, Denver und Dallas. Internationale Verbindungen blieben zunächst unberührt.

American-Airlines-Chef: Lage "frustrierend"

Fluggesellschaften und Passagiere äußerten Sorge und Unverständnis über die Ausfälle. Der Chef von American Airlines, Robert Isom, nannte die Lage im Sender CNBC "frustrierend". American Airlines habe alleine 221 Flüge streichen müssen, und das sei erst der Anfang.

"Wir haben Freunde, die morgen aus Europa kommen, und sie haben ein bisschen Angst", sagte Elvira Buchi, die am Freitag ihre Tochter am Flughafen La Guardia in New York abholte. "Wir hätten nie so weit kommen dürfen", sagte sie zu der Haushaltssperre.

Die Folgen des Shutdowns in den USA werden zunehmend existenziell im Alltag vieler Menschen. Nach einem Gerichtsurteil hofft man nun auf Bewegung in den Verhandlungen. 01.11.2025 | 2:06 min

40 Airports von Flugausfällen betroffen

Nach Angaben des US-Verkehrsministeriums betreffen die Ausfälle zunächst rund vier Prozent der Passagierverbindungen. Bis kommende Woche Freitag soll die Quote schrittweise auf zehn Prozent steigen. Laut der Flugaufsichtsbehörde FAA sind 40 Airports betroffen. Dazu gehören unter anderem New York, Los Angeles, Washington und Miami.

Mit der Einschränkung des Flugverkehrs sollen der FAA zufolge die Fluglotsen entlastet werden. Sie gehören zu den unverzichtbaren Berufsgruppen und müssen seit Beginn des sogenannten Shutdown vor gut fünf Wochen ohne Bezahlung arbeiten. Neben rund 13.000 Fluglotsen betrifft der Shutdown auch 50.000 Mitarbeiter der Sicherheitskontrollen.

FAA-Chef Bryan Bedford zufolge erscheinen an manchen Tagen zwischen 20 und 40 Prozent der Fluglotsen nicht zur Arbeit. Am vergangenen Wochenende waren laut "FlightAware" mehr als 10.000 Flüge an US-Airports verspätet.

Ein Haushalts-Shutdown legt Teile der US-Bundesverwaltung lahm, verzögert Zahlungen und Projekte und zeigt die Auswirkungen politischer Blockaden auf die Funktionsfähigkeit des Staates. 08.10.2025 | 5:34 min

Längster Shutdown der US-Geschichte

Wegen des Haushaltsstreits ruhten in den USA am Freitag Teile der Staatsverwaltung seit 38 Tagen, so lange wie noch nie infolge eines solchen Shutdowns.

Demokraten und Republikaner im Kongress können sich weiterhin nicht auf einen Übergangshaushalt einigen. Der Shutdown dürfte sich deshalb in die kommende Woche ziehen, das Ende ist ungewiss.

