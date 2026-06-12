Trump und die Zahlen "8647": Polizei untersucht Rasen-Zeichen

Eine Zahlenkombination beschäftigt die Polizei in Washington: Auf einer zentralen Grünfläche wurden die Ziffern "8647" entdeckt. Steckt dahinter eine Drohung gegen Donald Trump?

Anti-Trump-Slogan auf der National Mall in Washington? In der Rasenfläche vor dem Kapitol wurden die Ziffern "8647" entdeckt. Die Polizei ermittelt. 12.06.2026 | 0:39 min

In Washington D.C. sind auf dem Rasen der National Mall Verfärbungen aufgetaucht, die die Zahlenkombination "8647" bilden. Es handelt sich um die zentrale Grünanlage der US-Hauptstadt zwischen dem Kapitol und dem Lincoln Memorial. Die für den Park zuständige Polizei untersucht den Vorfall, wie mehrere US-Medien übereinstimmend berichten.

Die Ziffernfolge wird häufig als Ausdruck des Widerstands gegen US-Präsident Donald Trump verstanden. Für Sonntag sind auf der National Mall Feierlichkeiten zum 80. Geburtstag Trumps geplant.

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Aufruf zu Attentat gegen Trump?

Trump und seine Anhänger interpretieren die Zahlenkombination als Aufruf zu einem Attentat auf den Staatschef: Trump ist der 47. Präsident der USA und die Zahl 86 könnte laut dem Merriam-Webster-Wörterbuch unter Umständen als Aufforderung zum Töten gedeutet werden.

Auf Bildern sind die Ziffern "8" und "7" relativ deutlich zu erkennen, während "6" und "4" weniger klar sichtbar sind. Das US-Innenministerium bezeichnete die Verfärbungen nach Angaben des Senders NBC als "geistesgestörten Vandalismus", der nicht toleriert werde.

In der Nähe des Lincoln Memorials in Washington sind Markierungen im Gras zu sehen. Quelle: ZDF

Ausdruck aus den 1930er-Jahren

Dem US-Nachschlagewerk zufolge handelt es sich bei "86" um einen veralteten Ausdruck, der erstmals in den 1930er-Jahren nachgewiesen wurde. Unter anderem bedeutet er demnach, dass etwas in einem Restaurant ausverkauft ist. Später kamen die Bedeutungen "loswerden" oder "abweisen" hinzu.

Zu den jüngst übernommenen Bedeutungen gehört eine logische Erweiterung der vorherigen, nämlich die Bedeutung "töten". „ Merriam-Webster-Wörterbuch

Diese werde aber nur selten verwendet.

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Prozess gegen Ex-FBI-Chef James Comey

Die Zahlenkombination ist bereits Grundlage für einen Prozess gegen Ex-FBI-Chef James Comey. Comey hatte im Mai 2025 ein Bild von Muscheln am Strand auf Instagram hochgeladen, die die Zahlen "8647" formten. Comey bestreitet, dass es sich um einen Gewaltaufruf gehandelt habe.

In der Anklage wird ihm nun vorgeworfen, wissentlich eine Morddrohung gegen Trump verbreitet zu haben.