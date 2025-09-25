Pech mit Rolltreppe, Teleprompter, Sound: Trump sieht UN-Sabotage

Rolltreppe, Teleprompter, Sound:Trump sieht UN-Sabotage und will Verhaftungen
Erst stoppt eine Rolltreppe, dann laufen die Teleprompter angeblich nicht. Der US-Präsident spricht von "unheimlichen Vorfällen" im UN-Hauptquartier - und fordert Konsequenzen.
Nach Problemen auf der Rolltreppe, mit dem Teleprompter und der Akustik bei seinem Besuch im New Yorker Hauptquartier der Vereinten Nationen spricht US-Präsident Donald Trump von Sabotage und fordert die Verhaftung der Verantwortlichen. Die UN widersprechen entschieden.
Der Republikaner sprach auf seiner Plattform Truth Social von drei "unheimlichen Vorfällen". Aus Sicht von Trump sollten die Leute festgenommen werden, die für den abrupten Stopp der Rolltreppe verantwortlich gewesen seien, die er er und die First Lady betraten.
Dann funktionierte der Teleprompter nach Trumps Aussage 15 Minuten lang nicht, als er seine Rede begann. Er lobte sich selbst dafür, wie er das überstanden habe. Zudem sei ihm zugetragen worden, dass der Ton im Auditorium fehlerhaft gewesen sei. Trump sprach von "Sabotage" und forderte eine Untersuchung.
Vereinte Nationen weisen Vorwürfe zurück
Die Vereinten Nationen wiesen die Vorwürfe, die seit Dienstag für viel Aufsehen und Stirnrunzeln geführt haben, klar von sich: Das Weiße Haus habe für die Rede von Trump seine eigene Ausrüstung mitgebracht.
"Der Teleprompter wurde vom Weißen Haus bedient", sagte der Sprecher von UN-Generalsekretär António Guterres, Stéphane Dujarric, der Deutschen Presse-Agentur.
Notfallstopp wohl versehentlich ausgelöst
Zur Rolltreppe teilten die UN mit, ein Kameramann der US-Delegation habe die Ankunft Trumps und seiner Ehefrau dokumentieren wollen - er habe vor ihnen die Rolltreppe betreten und sei rückwärts hochgefahren. Als er oben angekommen sei, hätten Trump und die First Lady die Stufen betreten - und just in dem Moment sei die Rolltreppe stehen geblieben.
- Trumps Rede vor den UN: Warum Widerspruch ausbleibt
Eine Untersuchung zeigte nach Angaben des UN-Sprechers im Anschluss, dass ein eingebauter Sicherheitsmechanismus am oberen Ende der Rolltreppe ausgelöst worden war. Der Kameramann habe diese Sicherheitsfunktion womöglich versehentlich ausgelöst, hieß es.
UN-Reden werden über Kopfhörer übertragen
Schließlich beschwerte sich der US-Präsident auch noch über die schlechte Akustik in der großen Halle der UN-Vollversammlung. Diese ist wohl für viele Vertreter der 193 Mitgliedsstaaten und Besucher immer wieder irritierend, weil die Lautstärke der gesprochenen Worte auf dem Podium als leise wahrgenommen wird.
Dahinter steckt ein einfacher Grund, wie ein UN-Diplomat der Nachrichtenagentur dpa erklärte. Das Soundsystem sei so konzipiert, dass die Menschen an ihren Plätzen über Kopfhörer Reden hören könnten, die in sechs verschiedene Sprachen übersetzt werden.
Jeder Anwesende kann also jede Rede in allen offiziellen UN-Sprachen und im Original laut und deutlich vernehmen, sofern der Kopfhörer benutzt wird.
