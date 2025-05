Trump begrüßt Syriens Machthaber und streicht US-Sanktionen

US-Präsident Donald Trump hat angekündigt, alle Sanktionen gegen Syrien aufheben zu wollen. In Syrien löste die Ankündigung spontane Jubelfeiern und Autokorsos aus.

US-Präsident Donald Trump hat im Rahmen seines Besuchs in Saudi-Arabien erstmals den syrischen Übergangspräsidenten Ahmed al-Schaara getroffen. Dies sei der Beginn einer Normalisierung der US-Beziehungen zu Syrien , sagte Trump anschließend bei einem Treffen des Golf-Kooperationsrats in Riad.

Nach Aussage Trumps wollen die USA die Sanktionen gegen Syrien aufheben. "Ich werde anordnen, die Sanktionen gegen Syrien aufzuheben, um dem Land eine Chance zu geben, großartig zu werden", sagte Trump in der saudischen Hauptstadt Riad.

Trump: Syrien soll Möglichkeit eines Neustarts haben

Trump hatte sich zuvor bereiterklärt, Schaara zu begrüßen, der in Riad an der Tagung des Golf-Kooperationsrats teilnimmt, zu dem Saudi-Arabien, Kuwait, Oman, Katar, Bahrain und die Vereinigten Arabischen Emirate gehören. Das Treffen fand im Beisein des saudischen Kronprinzen Mohammed bin Salman statt. Online zugeschaltet war auch der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan , wie die türkische Nachrichtenagentur Anadolu meldete.

Bei seinem Besuch in der Golfregion hat US-Präsident Trump eine strategische Partnerschaft mit Saudi-Arabien vereinbart.

Syrische Machthaber wollen Wiederaufbau internationaler Beziehungen

Trump wünschte dem Land viel Glück - und sagte: "Zeigt uns etwas ganz Besonderes". Trump machte die Ankündigung in Anwesenheit des saudischen Kronprinzen Mohammed bin Salman. Der US-Präsident witzelte:

Oh, was ich nicht alles für den Kronprinzen tue.

Al-Schaara noch immer als Terrorist gelistet

Al-Schaara wird offiziell von den US-Behörden noch als Terrorist gelistet. Vor seiner Interimspräsidentschaft führte er die Rebellengruppe HTS an, die aus einem Ableger des Terrornetzwerks Al-Kaida hervorging.

Inzwischen hat er sich zwar von Al-Kaida und der Terrororganisation Islamischer Staat (IS) losgesagt, es gibt aber weiter Zweifel, ob er die extremistische Ideologie tatsächlich ganz hinter sich gelassen hat. Viele Mitglieder der aktuellen Regierung sind ehemalige HTS-Mitglieder.

Nahostexperte: Golfstaaten wollen Aufhebung der Sanktionen

Nahostexperte Daniel Gerlach ist der Auffassung, dass es vor allem die Golfstaaten sind, die wollen, dass die Amerikaner die Finanzsanktionen aufheben. "Auch EU-Staaten haben ihre Sanktionen reduziert, zum Teil sogar aufgehoben", so Gerlach bei ZDFheute live. Doch das alleine bringe diesen Staaten nicht sehr viel, solange die amerikanischen Sanktionen noch weiter in Kraft seien.

Weil die Banken keine Transaktionen durchführen mit Entitäten, also mit Geschäftspartnern in Syrien, wenn sie befürchten müssen, dass sie dann von der amerikanischen Sanktionsaufsicht betroffen sind.

Dies könne "sehr empfindliche Konsequenzen" haben und davor scheuten sich die Banken. "Deshalb ist es auch für Staaten, die Syrien in dieser Übergangsphase unterstützen, wie zum Beispiel Saudi-Arabien und Katar, wichtig, dass die Amerikaner die Sanktionen aufheben."

Für Syrien sei ein Ende der Finanzsanktionen wichtig, da die USA den Bankensektor kontrollieren, so Nahost-Experte Gerlach. Auch ein Kabinettsmitglied sei noch immer sanktioniert.

Syrien dankt Saudi-Arabien

Der Außenminister der Übergangsregierung, Asaad al-Schaibani, bedankte sich in einer Erklärung auf X bei Saudi-Arabien. Das Königreich habe aufrichtige Bemühungen unternommen, um die Aufhebung der "ungerechten Sanktionen gegen Syrien" zu unterstützen.

Die Interimsregierung sei in ihrer diversen Zusammensetzung "eine positive Entwicklung", so ZDF-Korrespondentin Golineh Atai. Es gelte jetzt jedoch, die "Machtkonzentration kritisch zu beobachten".

Normalisierung mit Israel im Gegenzug?

Es ist denkbar, dass Trump von al-Schaara im Gegenzug erwartet, Frieden mit Israel zu schließen. "Die Amerikaner wollen, dass Syrien Israel anerkennt und Beziehungen mit Israel aufnimmt", so Nahostexperte Gerlach. Und die syrische Regierung wolle, dass die Amerikaner Israels aggressives Verhalten in Syrien einhegen und Druck auf die Regierung Netanjahu ausüben.

"Was ein bisschen ironisch ist", so Gerlach weiter, "wenn man sich vorstellt, dass die Anführer da in Syrien bis vor kurzem noch Führer einer dschihadistischen Vereinigung waren, zu deren Zielen letztendlich ja auch die Zerstörung Israels erklärtermaßen gehörte".