Trump sieht "Kranke Verschwörung" gegen KI

US-Präsident Trump schlägt alle Warnungen vor den Risiken von Künstlicher Intelligenz in den Wind. Das sei "Schwindel". Es gebe eine "kranke Verschwörung" gegen KI.

US-Präsident Donald Trump wettert gegen KI-Skeptiker und nennt sie "Verräter". Quelle: epa

US-Präsident Donald Trump hat Sicherheitsbedenken wegen der rasanten Entwicklung von Künstlicher Intelligenz (KI) erneut zurückgewiesen. Es gebe eine "kranke Verschwörung" gegen KI und die dafür nötigen Rechenzentren, schrieb Trump am Montag in seinem Onlinedienst Truth Social.

Kritik übte Trump zudem an den Plänen des US-Technologieriesen Google, massiv in Finnland zu investieren, um dort seine KI-Infrastruktur auszubauen.

"Hoher IQ" - Trump sieht sich als beste Kontrollinstanz

Der US-Präsident erklärte sich selbst zur besten Kontrollinstanz von Künstlicher Intelligenz. Auf Truth Social schrieb er:

Die einzige Kontrolle oder 'Leitplanke', die KI braucht, ist ein starker und kluger (hoher IQ!) Präsident. „ US-Präsident Donald Trump auf Truth Social

Die USA und China liefern sich ein teures Wettrennen um die Vorherrschaft bei Künstlicher Intelligenz. Doch wie stabil ist dieser Boom? WISO - Wirtschaft erklärt mit Florian Neuhann. 12.09.2026 | 10:36 min

Er begründete seine Absage an staatliche Auflagen erneut mit dem Wettrennen der USA gegen China. "Wer auch immer bei KI gewinnt, gewinnt." KI-Skeptiker verunglimpfte Trump unter anderem als "Verschwörungstheoretiker" und "Verräter".

Dass KI die Welt übernimmt, die Menschheit vernichtet und all diese anderen schlimmen Dinge tut, ist ein Schwindel. „ US-Präsident Donald Trump auf Truth Social

US-Präsident kritisiert Anthropic-Chef

Der Präsident kritisierte zugleich den Chef des KI-Unternehmens Anthropic, Dario Amodei. Dieser hatte zu einer langsameren Entwicklung von Künstlicher Intelligenz aufgerufen und dies mit "gravierenden" Risiken der Technologie für die Menschheit begründet.

Unterstützung erhielt Amodei vom Chef des Konkurrenzunternehmens OpenAI, Sam Altman, und dem Techunternehmer Elon Musk.

Jacob Coxon, Forscher der US-Firma Anthropic, warnt auf der Plattform X vor der Weiterentwicklung künstlicher Intelligenz. 09.09.2026 | 0:38 min

UN-Kommissar Türk warnt vor "beispiellosen Risiken"

Auch UN-Menschenrechtskommissar Volker Türk forderte am Montag Maßnahmen zur Eindämmung der Technologie. In einem Brief an Regierungen und führende KI-Unternehmen warnte er vor "beispiellosen Risiken". Regierungen und Unternehmen müssten nun dringend in multilateralen Foren "einen Aktionsplan zur Regulierung" der modernsten KI-Modelle festlegen, erklärte Türk.

Trump hatte Negativ-Szenarien bereits am Rande seines Irlands-Besuchs am Wochenende zurückgewiesen. Vizepräsident JD Vance, der enge Verbindungen zum Silicon Valley hat, nannte es "seltsam, dass so viele führende KI-Technologieunternehmen zur Regierung kommen und sie förmlich anflehen, sie zu regulieren". Auf ihn wirke das "wie ein Trojanisches Pferd", sagte er zu Journalisten.

"Was man definitiv sagen kann, ist, dass wir einem KI-GAU immer näherkommen", warnt der IT-Experte Prof. Dennis-Kenji Kipker. 14.09.2026 | 5:33 min

Demokraten: Trump ignoriert Alarmglocken

Aus den Reihen der oppositionellen Demokraten kam Kritik an der Haltung der Trump-Regierung. Der Mehrheitsführer der Demokraten im Senat, Chuck Schumer, sagte: "Die Alarmglocken läuten lauter denn je - und die Trump-Regierung sieht weg." Wenn die Regierung nicht handele, müsse der Kongress es tun.

Bis mindestens zu den Zwischenwahlen am 3. November ist allerdings keine Initiative zu erwarten. Bisher haben Trumps Republikaner in beiden Kongresskammern eine knappe Mehrheit.

Googles Investitionen in Finnland missfallen Trump

Mit Unverständnis reagierte Trump außerdem auf die Pläne des US-Konzerns Google zum Ausbau seiner KI-Infrastruktur in Finnland. Google wolle "eine riesige Fabrik in Finnland errichten, und zwar nur, weil es in den Vereinigten Staaten zu schwierig ist, die erforderlichen Genehmigungen zu erhalten", erklärte der US-Präsident. "Das gefällt mir nicht, und ich möchte, dass sie ihre Meinung ändern."

Selbstregulierung der Unternehmen reiche nicht aus. Nötig sei ein internationaler Konsens, nicht nur innerhalb der USA, sondern auch mit China, so Prof. Thorsten Holz. 13.09.2026 | 5:42 min

Google hatte am Mittwoch angekündigt, in den kommenden beiden Jahren umgerechnet 13 Milliarden Euro in Rechenzentren und digitale Infrastruktur in Finnland zu investieren. Der Konzern hatte bereits 2009 eine ehemalige Papierfabrik in der finnischen Küstenstadt Hamina erworben und zu einem Rechenzentrum umgebaut; seitdem hat der Konzern seine Präsenz in Finnland schrittweise erweitert.

In den USA sind große Datenzentren ein Milliardenmarkt, der von der Trump-Regierung gefördert wird. Der Wasserverbrauch der Rechenzentren könnte Dürren, zum Beispiel in Wyoming, verschlimmern. 22.04.2026 | 6:28 min

Quelle: AFP