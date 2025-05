Syrien: EU hebt Wirtschaftssanktionen auf

Markt in Damaskus: Die Menschen in Syrien erhoffen sich einen Aufschwung durch ein Ende der Sanktionen. (Archivfoto)

Rund ein halbes Jahr nach dem Sturz von Langzeitherrscher Baschar al-Assad haben die Außenminister der EU die vollständige Aufhebung der Wirtschaftssanktionen gegen Syrien beschlossen. Das teilte die EU-Chefdiplomatin Kaja Kallas in Brüssel mit.

Erst wenn Sie hier klicken, werden Bilder und andere Daten von X nachgeladen. Ihre IP-Adresse wird dabei an externe Server von X übertragen. Über den Datenschutz dieses Social Media-Anbieters können Sie sich auf der Seite von X informieren. Um Ihre künftigen Besuche zu erleichtern, speichern wir Ihre Zustimmung in den Datenschutzeinstellungen . Ihre Zustimmung können Sie im Bereich „Meine News“ jederzeit widerrufen.

"Wir möchten dem syrischen Volk beim Aufbau eines neuen, inklusiven und friedlichen Syriens helfen", schreibt die EU-Außenbeauftragte Kaja Kallas auf der Plattform X. Sanktionen gegen Mitglieder der gestürzten Regierung von Ex-Machthaber Baschar al-Assad sowie Waffenembargos sollen jedoch in Kraft bleiben, teilte die EU-Außenbeauftragte bereits vor dem Treffen mit.

Für Syrien sei ein Ende der Finanzsanktionen wichtig, da die USA den Bankensektor kontrollieren, so Nahost-Experte Gerlach.

Auch USA hatten Ende der Sanktionen angekündigt

Vor einer Woche hatte US-Präsident Donald Trump bereits verkündet, die US-Sanktionen gegen Syrien aufheben zu wollen. Dort erhofft man sich einen wirtschaftlichen Neuanfang. Nach mehr als einem Jahrzehnt Bürgerkrieg liegt die Wirtschaft am Boden. Nach Angaben der Weltbank hat sich das Bruttoinlandsprodukt zwischen 2010 und 2021 mehr als halbiert.

Die politische Lage in dem Land bleibt allerdings angespannt. Einige der früheren Oppositionsgruppen haben ihre Waffen der neuen Regierung bislang nicht übergeben, Reibungspunkt sind auch die Autonomiebestrebungen der Kurden im Nordosten. Außerdem gab es in den vergangenen Monaten Zusammenstöße mit Assad-Anhängern, die wie der gestürzte Machthaber der Religionsgemeinschaft der Alawiten angehören. Auch andere Minderheiten befürchten, drangsaliert zu werden. Die USA hatten an die Aufhebung von Sanktionen unter anderem zum Schutz von Minderheiten geknüpft.