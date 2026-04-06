In Vielfalt leben:Wie Singapur religiösen Konflikten trotzt
von Lea Scholz, Singapur
In keinem Land der Welt gibt es mehr religiöse Vielfalt als in Singapur. Doch hier sind der Religionsfreiheit klare Grenzen gesetzt. Wie dadurch friedliches Zusammenleben gelingt.
"Wir spüren keinen Unterschied zwischen uns - ob Hindu, Christ oder Buddhist", sagt Salamat Beevi, die zur prunkvollen Sultan-Moschee gekommen ist, um das islamische Fastenbrechen zu feiern. Doch an der Seite der indischen Muslima sind nicht nur Gleichgesinnte:
Hier leben alle ihren Glauben an die großen wie kleinen Religionen ganz offen und für jeden sichtbar aus. Moscheen reihen sich an hinduistische Tempel, Synagogen und Kirchen. Muezzinrufe verhallen in Kirchenläuten, Räucherstäbchen ehren hinduistische Götter. Und das alles offenbar in großer Harmonie, von Spannungen scheint keine Spur - doch wie ist das möglich in einer Welt voller religiöser Konflikte?
Essen bis Wohnen - religiöse Vielfalt im Alltag
"Wir versuchen, andere Religionen zu verstehen. Die Kulturen vermischen sich nicht nur bei der Religion, auch etwa beim Essen", sagt der Hindu Satish Waren. So tummeln sich in den zahlreichen Essenshallen - den sogenannten "Hawker Centern"- Chinesen, Inder, Malayen, Europäer und Araber, um die kulinarische Vielfalt ihrer unterschiedlichen Kulturen auszukosten.
Doch das friedliche Zusammenleben überlässt der Staat nicht einzig den Bürgern - und schon gar nicht dem Zufall. Aktiv greift er ein, um das Verständnis füreinander zu fördern und Abgrenzung zu verhindern. Zentraler Baustein sind dabei die Wohnblock-Siedlungen aus staatlich geförderten Hochhäusern. Rund 80 Prozent der Einwohner leben in den über eine Million Wohnungen.
Den günstigen Wohnraum gibt es nur für Staatsbürger und Personen mit dauerhaftem Aufenthaltstitel - und: Der Staat bestimmt, wer ihn bewohnen darf.
"Stattdessen gibt es festgelegte Anteile, die dem allgemeinen Bevölkerungsverhältnis Singapurs entsprechen", erklärt Mathew Mathews von der Universität Singapur. Eine mögliche Ghettobildung wird so bereits im Keim erstickt.
Wo die Grenzen der Religionsfreiheit verlaufen
Für Juden sei Singapur wahrscheinlich der sicherste Ort der Welt, sagt Rabbi Mordechai Abergel: "Wir brauchen keine Soldaten, die an den Toren unserer Synagogen oder vor unserer Schule stehen. Das ist die Art von System, in dem sich ein Jude nicht sorgen muss, dass er in ein bestimmtes Viertel geht und jemand ihn verbal beschimpft oder angreift." Der Grund: Wer in Singapur das friedliche Zusammenleben angreift oder die religiöse Harmonie stört, wird bestraft - unverzüglich und mit voller Härte. Ganz gleich, ob hochrangiger Religionsvertreter oder Bürger im Internet: Die Regierung greift durch.
So wurde einem indonesischen Priester die Einreise verweigert, weil er in einer Predigt Selbstmordattentate im Kontext des Israel-Palästina-Konflikts legitim nannte. Einem christlichen Prediger wurde die Arbeitsgenehmigung entzogen, nachdem er Allah als "falschen Gott" diffamiert hatte. Und ein Imam des Landes verwiesen, weil er in einem Freitagsgebet um göttliche Hilfe gegen Christen und Juden bat.
Ein Fall, den die Behörden gleich nutzten, um auch Rabbi Abergel und einem christlichen Kollegen deutlich zu machen: "Auch in eurer Bibel gibt es Verse, die im Kontext gepredigt werden müssen. Wenn ihr das nicht macht, werden wir euch genauso verfolgen, wie den Imam", erzählt er.
Religiöse Harmonie durch strikte Regeln gewährleistet
"Wir können hier nicht alles sagen und tun", sagt Pastorin Martina Klein der deutschsprachigen evangelischen Gemeinde in Singapur. Wo in anderen Ländern die Grenzen zwischen Hate Speech und Meinungsfreiheit verschwimmen, sind die Spielregeln in Singapur sehr klar. Wer etwa einen diskriminierenden Kommentar im Internet absetzt, dem droht eine mehrwöchige Haftstrafe.
Auch dadurch sei in Singapur mit all den Religionen das möglich, wovon alle schwärmen: ein Zusammenleben in Respekt und Harmonie. "Das ist wie im Chor", sagt Klein: "Jede Stimme hat ihren Platz und wir singen gemeinsam als Religionen."
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