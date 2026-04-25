Schweden exportiert Häftlinge:Estland will seine Gefängnisse vermieten
Estland hat ein kurioses Problem: Die Zahl der Insassen sinkt stetig. In Schweden wiederum sind die Haftanstalten überfüllt. Hunderte Straftäter sollen nach Estland - gegen Geld.
Seit in Schweden die Polizei verschärft gegen Bandenkriminalität vorgeht, platzen die Gefängnisse aus allen Nähten. Ein Abkommen mit Estland, dem beide Parlamente noch zustimmen müssen, sieht vor, bis zu 600 Straftäter im estnischen Tartu im Südosten des Landes unterzubringen. Für jeden Platz soll Estland pro Monat 8.500 Euro bekommen.
"Die estnische Regierung muss immer noch die Miete für das Gefängnis zahlen", sagt Tiina Unuks vom Justiz- und Digitalministerium.
Weniger Kriminalität - leerer Gefängnistrakt
Tatsächlich ist es im Gefängnis überraschend still. Etwa 300 Häftlinge sind auf dem Areal untergebracht, das für 933 Männer ausgelegt ist. Nur wenige sind zu sehen, beim Sport, in Werkstätten, im Garten.
Merle Ulst ist die Gefängnisdirektorin. Sie zeigt einen leerstehenden Komplex, in dem die 600 schwedischen Häftlinge untergebracht werden können.
In den 90ern, nach der politischen Wende in Estland, kämpfte man noch mit höherer Korruption und Kriminalität, dann sank die Zahl der Insassen. Aktuell sind es in dem 1,3 Millionen Einwohner Land nur rund 1.600.
"Nach der Wiedererlangung der Freiheit und der Demokratisierung Anfang der 90er gab es ein sehr restriktives Strafsystem", so Juraprofessorin Paloma Kroot Tupay von der Universität Tartu. Man habe das Strafsystem reformiert und wie in anderen europäischen Ländern nicht Strafe als Ziel gesehen, sondern die Wiedereingliederung in die Gesellschaft.
Bedenken: "Rechtliche Probleme"
Nun also sollen Zellen an Schweden vermietet werden. Das Sicherheitspersonal frischt bereits sein Englisch auf. Der Teufel aber steckt im Detail. Denn die Straftäter seien nach schwedischem Recht verurteilt, aber dann dem estnischen Strafvollzugsrecht unterstellt, so Prof. Paloma Kroot Tupay.
Ein praktisches Beispiel: Für die estnischen Insassen gilt komplettes Rauch- und Nikotinverbot. In Schweden nicht. Die Staatsrechtlerin befürchtet eine Klagewelle in Estland.
Künftige Insassen: Schwerverbrecher
Kommen sollen Männer, die etwa für Mord, Sexual- oder Wirtschaftsverbrechen verurteilt wurden. Weggesperrt am Rande von Tartu, der wichtigsten Wissenschafts- und Studentenstadt Estlands. Rechtspopulisten mahnen, die Stadt Tartu beruhigt die Einwohner.
Gefängnis erhalten für den Ernstfall
Im Gefängnis sieht Leiterin Merle Ulst das Mietmodell als machbare Herausforderung und dringend notwendig. Nicht nur wegen der Kosten, sondern auch, um das Gefängnis für potenzielle Notfälle funktionsfähig zu halten. Estlands Lage ist strategisch sensibel mit einer 300 Kilometer langen Grenze zu Russland.
Wenn das estnische Parlament den Weg für das Abkommen mit Schweden freimacht, könnte es ab Juli losgehen - für die schwedischen Verbrecher hinter estnischen Gardinen.
Aktuelles zu Schweden und Estland
Nahe der Grenze zu Russland:Estland: Drohne trifft Kraftwerk - Absturz auch in Lettlandmit Video0:21
Gefahren durch hybride Kriegsführung:Wie sich die Ostsee-Länder gegen Russland wappnenNina Niebergall, Warschaumit Video2:33
Putin als bedrohlicher Nachbar:Estlands Kinder trainieren für den Ernstfallvon Natalie Stegermit Video6:32
- Exklusiv
Vizeministerpräsidentin Ebba Busch:Würde Schweden für Grönland kämpfen? "Selbstverständlich"von Dominik Rzepkamit Video6:12