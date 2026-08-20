In Moskau und Teilen Russlands wird das Benzin knapp, an Tankstellen bilden sich lange Schlangen. Treibstoffimporte sollen Abhilfe verschaffen - der Unmut über die Engpässe wächst.

Ukrainische Drohnenangriffe auf russische Ölraffinerien sorgen vermehrt für Treibstoffengpässen. An Moskauer Tankstellen kommt es zu kilometerlangen Warteschlangen. 19.08.2026 | 2:02 min

Wer dieser Tage in Moskau tanken möchte, braucht vor allem eines: Geduld. Hunderte Meter lange Schlangen an Tankstellen sind keine Seltenheit. Nicht nur in Russlands Hauptstadt, auch in zahlreichen Regionen neigen sich die Sprit-Vorräte dem Ende zu - und die Laune mancher Autofahrer einem neuen Tiefpunkt.

Insbesondere Benzin wird zurzeit knapp. In Moskau gelten seit Mittwoch teils Abgabebeschränkungen. Teils ist von 40 bis 60 Litern die Rede, teilweise von weniger - so ganz genau blicken viele Autofahrer längst nicht mehr durch. Das Motto lautet vielmehr: tanken, was man kriegen kann.

Treibstoffkrise weitet sich wieder aus

Dabei galt die jüngste Benzinknappheit in Russland eigentlich als überwunden. Schon im Juni war der Treibstoff in einigen russischen Regionen knapp geworden, nachdem die Ukraine angefangen hatte, die Angriffe auf russische Raffinerien und Öllager auszuweiten.

Schon damals wurden Exporte verringert, Lieferungen umgeleitet - die Situation schien einigermaßen unter Kontrolle. Mittlerweile, davon gehen Ökonomen wie Wladislaw Schukowski aus, dürften die meisten Vorräte im Land allerdings aufgebraucht sein:

Ich würde sagen, dass die zweite Welle der Treibstoffkrise wesentlich schlimmer, viel massiver und potenziell verheerender ist als die erste Welle. „ Wladislaw Schukowski, Ökonom

Dass die Engpässe mittlerweile selbst Moskau betreffen, das bei Benzin- und Diesellieferungen bislang priorisiert wurde, spricht Bände.

Es gibt "Wartezeiten von mehreren Stunden" an russischen Tankstellen, berichtet ZDF-Korrespondent Felix Klauser. Es gelten Abgabebeschränkungen, zudem erlebt Moskau den größten Drohnenangriff seit zwei Jahren. 20.08.2026 | 3:11 min

Tank-Apps sollen bei der Benzin-Suche helfen

In den vergangenen Tagen konnte sich die Wartezeit, um Benzin zu tanken, gut und gerne auf mehr als eine Stunde belaufen. Manche Tankstellen blieben einfach gänzlich dicht: Tanken gleicht - in einem der rohstoffreichsten Länder der Welt - mitunter einem Glücksspiel.

Auch deshalb erfreuen sich Tank-Apps, die die Vorräte einzelner Tankstellen anzeigen, immer größerer Beliebtheit. Die Suche soll damit erleichtert werden - auch wenn die Apps (zumindest in Moskau) ziemlich häufig "rot" zeigen. Dazu die Aufschrift: "njet".

Ukrainische Angriffe auf Treibstofflager und Nachschubwege verschärfen die Versorgungslage auf der von Russland kontrollierten Halbinsel. Es herrscht Mangel an Benzin, Diesel und Strom. 17.07.2026 | 1:35 min

Russische Regierung: Haben mit Treibstoffimporten begonnen

Im Kreml weiß man längst um das Problem. Wladimir Putin, der sich gestern zur Lage der russischen Wirtschaft äußerte (Tenor: schwaches Wachstum, aber immerhin), räumte Schäden durch ukrainische Drohnenangriffe ein. Gravierende Probleme allerdings konnte der russische Präsident nicht erkennen.

Diese Angriffe hatten keine, haben keine - und könnten auch gar keine schwerwiegenden Folgen verursachen. „ Wladimir Putin, Präsident Russlands

Und doch gab es aus Regierungskreisen Hinweise, wie ernst man die Lage sieht. Russlands stellvertretender Ministerpräsident, Alexander Nowak, sprach gestern davon, dass man die Lage täglich überwache, mit der baldigen Reparatur von Raffinerien rechne.

Darüber hinaus laufe mittlerweile auch der Import von Treibstoffen an. Ein ziemlich bemerkenswerter Vorgang für ein Land, das jahrelang Netto-Exporteur von Kraftstoffen gewesen ist.

Nach ukrainischen Attacken sind in Russland im Juni Benzin und Diesel knapp. Putin räumt Probleme ein. ZDFheute live analysiert, was das für Moskaus Kriegsführung und mögliche Verhandlungen bedeutet. 29.06.2026 | 26:03 min

Beschwerden über Benzinverteilung in Wolgograd

Bis sich die Lage in den Benzintanks der Russinnen und Russen spürbar bessert, dürfte es dennoch dauern. Und unterdessen wächst der Unmut - etwa im Süden Russlands, in Wolgograd.

Dort versammelten sich kürzlich einige frustrierte Autofahrer (inklusive eines vermutlich als ironischen Witz mitgebrachten Pferdes) für einen Appell an die Behörden. Die Kritik: Beamte würden an gesonderten Tankstellen tanken und schneller an Treibstoff kommen, während normale Bürger warten müssten.

Die Reaktion der Behörden ließ nicht lange auf sich warten: Sie werteten den Appell als nicht genehmigte Versammlung - es folgten mehrere Festnahmen.

Felix Klauser berichtet aus dem ZDF-Studio Moskau über Russland, Zentralasien und den Kaukasus.

Hinweis Lassen Sie sich Beiträge von ZDFheute bevorzugt bei Google anzeigen.

→ Hier ZDFheute als bevorzugte Quelle einstellen.