  3. Merkliste
  4. Suche
Politik
Ausland

Israel: Herzog will Eisenkot mit Regierungsbildung beauftragen

Eilmeldung
vor 34 Minuten
Nach Schüssen in Krakau: Drei weitere Leichen bei mutmaßlichem Schützen zu Hause entdeckt

Nach Wahl in Israel:Herzog will Eisenkot mit Regierungsbildung beauftragen

|

In Israel soll Gadi Eisenkot mit der Bildung einer neuen Regierung beauftragt werden - der schärfste Rivale Benjamin Netanjahus. Das kündigte Präsident Isaac Herzog an.

Gadi Eisenkot spricht am 28. Oktober in Tel Aviv.

Gadi Eisenkot

Quelle: Imago / Kir Neidar

Israels Präsident Isaac Herzog hat nach Abschluss der Konsultationen angekündigt, Oppositionspolitiker Gadi Eisenkot mit der Regierungsbildung zu beauftragen. Der Rivale von Ministerpräsident Benjamin Netanjahu wurde von Herzog in den Amtssitz des Präsidenten eingeladen; dort wird ihm am Sonntagnachmittag offiziell der Auftrag zur Regierungsbildung erteilt. Der Politiker hat dann zunächst 28 Tage Zeit, eine Regierung zu bilden.

Bei den jüngsten Wahlen am 27. Oktober war es zu einer Patt-Situation gekommen, bei der weder Eisenkot noch Netanjahu einen klaren Weg zur Regierungsbildung vor sich hatte.

Der ehemalige Generalstabschef und Vorsitzende der Yashar-Partei, Gadi Eisenkot, nimmt an einer Wahlkundgebung vor den israelischen Parlamentswahlen teil.

Israel wählt ein neues Parlament: Ministerpräsident Benjamin Netanjahu kämpft um seine Macht, der frühere Generalstabschef Gadi Eisenkot hat laut Umfragen gute Chancen zu gewinnen.

26.10.2026 | 1:49 min

Eisenkots Partei nähert sich Ultraorthodoxen an

Eisenkots Partei Jaschar forderte Netanjahus Likud-Partei am Samstagabend im Onlinedienst X auf, in eine gemeinsame Regierung einzutreten.

Neue Koalitionsmöglichkeiten eröffnet aber auch eine Annäherung des Oppositionsbündnisses an die bisher mit Netanjahu verbündeten ultraorthodoxen Parteien. Zusammen kämen sie auf die erforderlichen 61 der 120 Parlamentssitze. Streitpunkt ist vor allem die Wehrpflicht für ultraorthodoxe Religionsschüler.

Der israelische Präsident Isaac Herzog (rechts) spricht, nachdem er vom Vorsitzenden des Zentralkomitees die offiziellen Ergebnisse der Wahlen zur 26. Knesset erhalten hat.

Der israelische Präsident Herzog hat Konsultationen zur Regierungsbildung aufgenommen und alle Parteien in seine Residenz eingeladen. Bei der Wahl hatte kein Lager eine klare Mehrheit erzielt.

05.11.2026 | 0:20 min

Netanjahu wirbt für Koalition mit rechtsextremen Parteien

Netanjahu kämpft um seinen Verbleib im Amt, nachdem seine Koalition ihre Mehrheit verloren hatte, aber als stärkste Fraktion im Parlament hervorging. Er ruft die Oppositionsparteien zur Bildung einer Regierung der nationalen Einheit auf. Dieser sollten neben seinem rechtskonservativen Likud und den beiden ultraorthodoxen Parteien auch die beiden rechtsextremen Parteien seiner bisherigen Koalition angehören. Wer eine solche Regierung führen solle, sagt Netanjahu in seiner Videobotschaft nicht.

Zugleich warnt Netanjahu die Opposition vor einer Regierung, die auf die Unterstützung der beiden arabischen Parteien angewiesen wäre. Eine solche Regierung würde nach seiner Darstellung Israel von innen heraus zerstören.

Ehud Olmert im Gespräch mit Christian Sievers

"Ich bin mir sicher, die arabischen Parteien sind dazu bereit, wenn gesagt wird: Kommt doch zu uns und seid Teil der israelischen Regierung", so Ehud Olmert.

28.10.2026 | 4:00 min

Eisenkot kritisiert "billige PR-Masche" Netanjahus

Eisenkot bezeichnet Netanjahus Rede auf X als "billige PR-Masche". Der Mann, der die israelische Gesellschaft gespalten und Zwietracht gesät habe, spreche erst dann von Einheit, wenn ihm bewusst werde, dass seine Tage im Amt gezählt seien.

Ein Anti-Netanjahu-Block unter der Führung Eisenkots hat sich geweigert, sich mit arabischen Parteien zusammenzuschließen, die ihm eine Mehrheit verschaffen könnten. Doch arabische Politiker, verärgert über die Politik Netanjahus und seiner rechtsextremen Verbündeten, nominierten Eisenkot dennoch nach Gesprächen mit Herzog.

Quelle: Reuters, dpa, ZDF
Über die Wahl in Israel berichtet das ZDF fortlaufend, zuletzt in der ZDFheute Xpress am 05.11.2026 um 13:48 Uhr in "Israel: Konsultationen zur Regierungsbildung".

Lassen Sie sich Beiträge von ZDFheute bevorzugt bei Google anzeigen

Jetzt aktivierenMehr erfahren
Themen
IsraelBenjamin Netanjahu

Mehr zur Wahl in Israel

  1. Der Vorsitzende der Yashar-Partei, Gadi Eisenkot (rechts) am 28.10.2026 bei der Wahlnachtkundgebung auf der Bühne, in Tel Aviv, Israel.

    Wechseln Ultraorthodoxe die Seiten?:Koalition in Israel: Eisenkot sieht "bedeutende Fortschritte"

    mit Video0:20
  2. Mansour Abbas

    Kommen sie jetzt in die Regierung?:Wahl in Israel: Arabische Parteien als Machtfaktor

    von Alexander Poel
    mit Video2:29
  3. Israelische linke Aktivisten nehmen in Tel Aviv an einer Demonstration teil, bei der der Anti-Netanjahu-Block dazu aufgerufen wird, gemeinsam mit arabischen Parteien eine Regierung zu bilden  einen Tag nach den Parlamentswahlen in Israel.

    Wegen Vorwürfen der Beeinflussung:Israel: Streit um endgültiges Wahlergebnis geht weiter

    mit Video0:23
  4. Bei einer Wahlkampfveranstaltung in der Dizengoff-Straße schwenken Menschen israelische Flaggen unter einem Transparent, auf dem Gadi Eisenkot (M) und der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu abgebildet sind.

    Kein Lager hat die Mehrheit:Wahl in Israel: Alle Stimmen ausgezählt - Patt bleibt

    mit Video4:00