Alaska-Gipfel-Dokumente in Hotel-Drucker gefunden

Sicherheitspanne bei Gipfeltreffen in Alaska: Laut einem Medienbericht wurden Gipfel-Dokumente in einem Hotel-Drucker gefunden - samt Zeitplan, Telefonnummern und Aussprachehilfe.

Die gefundenen Dokumente sollen den Zeitplan, Menü, Aussprachehilfe und Telefonnummmern von wichtigen Ansprechpartnern zeigen. Quelle: ddp

In einem Hotel-Drucker in Anchorage sind laut einem US-Medienbericht vorbereitende Unterlagen für die Teilnehmer des Gipfeltreffens zwischen US-Präsident Donald Trump und Kremlchef Wladimir Putin gefunden worden.

Das Radio-Netzwerk NPR meldete, dass die acht Seiten am Freitagmorgen im Business Center des Captain-Cook-Hotels entdeckt worden seien. Es liegt rund 20 Fahrminuten von der Militärbasis Elmendorf-Richardson entfernt, wo das Treffen der beiden Präsidenten zum Ukraine-Krieg stattfand.

Das Treffen in Alaska zwischen US-Präsident Trump und Russlands Staatschef Putin ist ohne konkretes Ergebnis zu Ende gegangen. Trump beharrt nun nicht länger auf eine Waffenruhe. 16.08.2025 | 1:48 min

Dokumente enthielten Zeitplan und Aussprachehilfe

Die von NPR veröffentlichten Unterlagen enthalten unter anderem einen detaillierten Zeitplan mit konkreten Besprechungsräumen des Treffens, Ansprechpartner des US-Außenministeriums mit Telefonnummern, das Menü des geplanten Mittagessens und Mini-Biografien mit Fotos der Teilnehmenden und Aussprachehilfen zu ihren Namen. Zu Russlands Präsident ist beispielsweise die Aussprache "POO-tihn" vermerkt.

Regierung spielt Vorfall herunter

Eine Regierungssprecherin sagte dem US-Sender ABC News dazu: "Es ist lächerlich, dass NPR ein mehrseitiges Mittagsmenü veröffentlicht und es als 'Sicherheitslücke' bezeichnet." Sie bestritt nicht, dass Dokumente gefunden worden seien.

Sicherheitsexperten sehen den Vorgang kritisch. "Mir kommt das wie ein weiterer Beweis für die Schludrigkeit und Inkompetenz dieser Regierung vor", sagte Juraprofessor Jon Michaels von der Universität UCLA in Los Angeles dem Sender. "Man lässt einfach nichts im Drucker liegen. Es ist ganz einfach."

