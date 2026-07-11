Ein Veteran sorgt mit einem Video, das viral geht, für Aufsehen. Er droht mit einem neuen Marsch auf Moskau. Dann verschwindet er spurlos.

Ein Ex-Militär fordert ein Live-Gespräch mit Putin über Missstände in der Armee und landet in Haft. Der Fall reiht sich in weitere ähnliche Proteste ein. 10.07.2026 | 2:16 min

Alexander Lunin ist nach elf Tagen Gefängnis wieder da. Ein bisschen dünner und mit mehr Bart. Er liegt in einem Bett und sagt, er sei in Moskau. "Macht euch keine Sorgen um mich", sagt er zum Ende und lächelt.

Was war passiert? Am 25. Juni lädt der Ex-Soldat und Veteran Alexander Lunin ein Video mit einer Botschaft an Wladimir Putin in den sozialen Netzwerken hoch und prangert darin Korruption, Machtmissbrauch und Misshandlung an. Unverhohlen droht er Putin.

Wladimir Wladimirowitsch. Nehmen Sie das zur Kenntnis! Laden Sie mich zu sich ein, die Konsequenzen werden sehr ernst sein. Sollte ich nicht bald in den Kreml kommen und live mit Ihnen sprechen, wird die Armee ihre Waffen gegen den Kreml richten. „ Alexander Lunin, Ex-Soldat und Veteran in einem Video

Während Putin im Parlament kritisiert wird, werden auch Blogger laut. Eine russische Influencerin prangert in einem Video Korruption an - mit mehr als 20 Millionen Aufrufen. 23.04.2026 | 2:39 min

Das Video geht viral, wird knapp 20 Millionen Mal aufgerufen. Es erinnert an den Sommer 2023 als Jewgeni Prigoschin erst regelmäßig seine Wutausbrüche auf Telegram verbreitet und anschließend ganz real seine Wagner-Soldaten auf Moskau marschieren ließ.

Lunin über Nacht bekannt

Es dürfte eine Rolle gespielt haben, dass Lunin jetzt über Nacht bekannt wird. Heute hat er weit über 300.000 Follower. Doch kurze Zeit später verschwindet Lunin spurlos. Seine Frau Tatjana äußert den Verdacht, dass er festgenommen wurde.

Die Polizei sei gekommen und habe ihr Grundstück durchsucht. Die Beamten hätten USB-Stricks und Festplatten mitgenommen. Lunin sei später in das Auto eines Bekannten gestiegen, um nach Moskau zu fahren. Danach habe sie den Kontakt zu ihm verloren.

Russland braucht Soldaten. Mehr als 200.000 sind im Ukraine-Krieg gefallen. Neue Kämpfer rekrutiert Russland auch im Ausland - als Söldner, mit Geld, Jobs oder Studienversprechen. 29.06.2026 | 29:11 min

Immer mehr Kritik an Putin

Kritik am Präsidenten ist eigentlich gefährlich. Viele Menschen sitzen genau deswegen in Haft. Doch in den vergangenen Monaten wurde der Unmut mit Wladimir Putin immer lauter. Nicht nur staatliche Umfragen besagten, dass die Beliebtheit des Präsidenten drastisch abnahm, auch prominente Persönlichkeiten stimmten mit ein. Zum Beispiel der eigentlich kremltreue Blogger Ilja Remeslo. In mehreren Posts griff er Putin persönlich an und warf ihm Versagen bei der Kriegsführung vor. Anschließend wies er sich selbst in eine Klinik für Psychiatrie ein.

Politik | auslandsjournal : Leere Strände, leere Tanks Die Russen spüren den Krieg zunehmend auch persönlich: Aus Angst vor ukrainischen Drohnenangriffen bleiben die russischen Strände dieses Jahr weitgehend leer. von Sebastian Ehm Video 6:28

Keine Gefahr für Putin

Auch die reichweitenstarke Influencerin Victoria Bonya prangerte den Krieg an und bekam so viel Zuspruch, dass sich der Kreml bemüßigt fühlte, zu beschwichtigen. Doch trotz der wachsenden Kritik sieht Politikwissenschaftler Abbas Gallayamow Putin nicht in Gefahr.

Die Gesellschaft und die Eliten sind zersplittert. Es gibt keine Institutionen, um die man sich scharen könnte, weshalb jeder mit seiner Abneigung gegen die Machthaber auf sich allein gestellt ist. „ Abbas Gallyamov, Politikwissenschaftler

In seinen neuesten Videos nach seiner mysteriösen Abwesenheit zeigt sich Alexander Lunin übrigens fast schon geläutert. Es scheint, als hätte der mutmaßliche Gefängnisaufenthalt dafür gesorgt, ihn wieder voll auf Kremllinie zu bringen.

Sebastian Ehm berichtet als Reporter über Russland, den Kaukasus und Zentralasien.

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