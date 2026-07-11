Kritik am Kreml:Warum ein Ex-Soldat Putin droht
von Sebastian Ehm
Ein Veteran sorgt mit einem Video, das viral geht, für Aufsehen. Er droht mit einem neuen Marsch auf Moskau. Dann verschwindet er spurlos.
Alexander Lunin ist nach elf Tagen Gefängnis wieder da. Ein bisschen dünner und mit mehr Bart. Er liegt in einem Bett und sagt, er sei in Moskau. "Macht euch keine Sorgen um mich", sagt er zum Ende und lächelt.
Was war passiert? Am 25. Juni lädt der Ex-Soldat und Veteran Alexander Lunin ein Video mit einer Botschaft an Wladimir Putin in den sozialen Netzwerken hoch und prangert darin Korruption, Machtmissbrauch und Misshandlung an. Unverhohlen droht er Putin.
Das Video geht viral, wird knapp 20 Millionen Mal aufgerufen. Es erinnert an den Sommer 2023 als Jewgeni Prigoschin erst regelmäßig seine Wutausbrüche auf Telegram verbreitet und anschließend ganz real seine Wagner-Soldaten auf Moskau marschieren ließ.
Lunin über Nacht bekannt
Es dürfte eine Rolle gespielt haben, dass Lunin jetzt über Nacht bekannt wird. Heute hat er weit über 300.000 Follower. Doch kurze Zeit später verschwindet Lunin spurlos. Seine Frau Tatjana äußert den Verdacht, dass er festgenommen wurde.
Die Polizei sei gekommen und habe ihr Grundstück durchsucht. Die Beamten hätten USB-Stricks und Festplatten mitgenommen. Lunin sei später in das Auto eines Bekannten gestiegen, um nach Moskau zu fahren. Danach habe sie den Kontakt zu ihm verloren.
Immer mehr Kritik an Putin
Kritik am Präsidenten ist eigentlich gefährlich. Viele Menschen sitzen genau deswegen in Haft. Doch in den vergangenen Monaten wurde der Unmut mit Wladimir Putin immer lauter. Nicht nur staatliche Umfragen besagten, dass die Beliebtheit des Präsidenten drastisch abnahm, auch prominente Persönlichkeiten stimmten mit ein. Zum Beispiel der eigentlich kremltreue Blogger Ilja Remeslo. In mehreren Posts griff er Putin persönlich an und warf ihm Versagen bei der Kriegsführung vor. Anschließend wies er sich selbst in eine Klinik für Psychiatrie ein.
Keine Gefahr für Putin
Auch die reichweitenstarke Influencerin Victoria Bonya prangerte den Krieg an und bekam so viel Zuspruch, dass sich der Kreml bemüßigt fühlte, zu beschwichtigen. Doch trotz der wachsenden Kritik sieht Politikwissenschaftler Abbas Gallayamow Putin nicht in Gefahr.
In seinen neuesten Videos nach seiner mysteriösen Abwesenheit zeigt sich Alexander Lunin übrigens fast schon geläutert. Es scheint, als hätte der mutmaßliche Gefängnisaufenthalt dafür gesorgt, ihn wieder voll auf Kremllinie zu bringen.
Sebastian Ehm berichtet als Reporter über Russland, den Kaukasus und Zentralasien.
Russland greift die Ukraine an:Aktuelles zum Krieg in der Ukraine
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