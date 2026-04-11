Nordkorea ist eines der am meisten abgeschotteten Länder der Welt. Zu einem Marathon wurden 2025 auch mehrere Ausländer eingeladen. Welche Eindrücke zwei Influencer sammelten.

Nordkoreas Kim-Dynastie stilisiert sich seit jeher mit Mythen und Propaganda zu Göttern. Doch etwas scheint sich zu wandeln: Bereiten sich die Kims schon auf den nächsten Machtwechsel vor? 06.04.2026 | 43:48 min

Im April 2025 hat das Regime von Nordkorea in der Hauptstadt Pjöngjang seit langem wieder einen großen Marathon organisiert. Auch einige wenige internationale Gäste durften kommen - für sie die erste Möglichkeit, das sonst abgeschottete Land zu besuchen. Unter ihnen: Matt Laughton und Julia Chernogorova, ein britisch-russisches Influencer-Paar. Dass sie eine Einladung nach Nordkorea bekommen haben, um am Marathon in der Hauptstadt Nordkoreas teilzunehmen, freute sie besonders. Aber vor der Abreise waren sie nervös.

Wir wissen nichts über diese Reise, was uns dort erwartet, was wir unternehmen werden und wie die Lage in Nordkorea sein wird. „ Matt Laughton, britischer YouTuber, der für einen Marathon 2025 nach Pjöngjang reiste

Julia Chernogorova und Matt Laughton durften als Influencer im April 2025 nach Nordkorea reisen. Quelle: ZDF

Seit 2020 fast keine Ausländer in Nordkorea

Bis 2020 hat Nordkorea noch regelmäßig ausgewählte Touristen und Journalisten einreisen lassen. Mit Beginn der Corona-Pandemie änderte sich das, berichtet Thomas Schäfer, der von 2013 bis 2018 deutscher Botschafter in Nordkorea war.

"Ganz wenige Botschaften, vor allem natürlich die chinesische und die russische Botschaft, haben ihre Präsenz auch während der Covid-Zeit aufrechterhalten", erläutert er in der ZDFinfo-Doku "Nordkorea - Die Macht der Kim-Dynastie: Propaganda für die Diktatur ". "Die meisten anderen, auch das UNO-System, die ganzen NGOs, sind abgezogen worden."

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Nordkorea ist abgeschottet vom Rest der Welt

In das Land einzureisen, ist schwierig. Für die nordkoreanische Bevölkerung ist ein Verlassen aber quasi unmöglich. Die Grenzen nach Südkorea und China sind streng bewacht, der Warentransport ist nach internationalen Sanktionen quasi zum Erliegen gekommen.

Für die Bevölkerung bedeutet das Isolation. Denn auch der Zugriff auf ein offenes und unkontrolliertes Internet bleibt ihnen verwehrt - obwohl mittlerweile nach Schätzungen 80 Prozent der Nordkoreaner ein Handy besitzen und es auch eigene Messenger-Dienste oder Online-Shopping gibt.

Ab der Landung hatten wir keinen Empfang und kein WLAN mehr. In diesem Land ist man praktisch von der Außenwelt abgeschnitten. „ Matt Laughton, YouTuber, war 2025 in Nordkorea

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Der Marathon schien das Signal nach außen senden zu wollen: Nordkorea öffnet sich vorsichtig fürs Ausland. Ein Austausch von Ideen sollte aber vermieden werden. So wurden und werden Besucher immer noch streng kontrolliert: "Nach der Landung haben die Zollbeamten unser gesamtes Gepäck durchsucht, alle elektronischen Geräte protokolliert und unsere Bücher überprüft", erzählt Matt Laughton.

Doku-Reihe von ZDFinfo Sehen Sie die vierteilige Doku-Reihe "Nordkorea - Die Macht der Kim-Dynastie" am 20. April ab 20:15 Uhr bei ZDFinfo oder jederzeit im ZDF-Streaming-Portal.

Selbstbewusster Blick in die Zukunft

Machthaber Kim Jong Un nutzte das Event, um Nordkoreas wirtschaftlichen Fortschritt zu präsentieren. Die Besucher durften vor allem die vergleichsweise wohlhabende Hauptstadt des Landes sehen. Der Reiseplan war vom Regime vorgegeben und keiner durfte die Reisegruppe verlassen.

Die Reiseleiterinnen schienen an den wachsenden Wohlstand des Landes zu glauben, berichtet die YouTuberin Julia Chergonorova. Vor allem ein Satz sei ihr hängen geblieben: "Nordkorea wird in 20 Jahren wirtschaftlich das mächtigste Land der Welt sein", sagte eine der nordkoreanischen Reiseleiterinnen. "Und ich habe gemerkt, dass sie davon absolut überzeugt war", erzählt die YouTuberin.

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Nordkoreanern beim Marathon nah kommen

Matt Laughton und Julia Chernogorova hatten sich entschieden, nur beim Zehn-Kilometer-Lauf anstatt beim ganzen Marathon mitzumachen. Auf sportliche Leistung kam es ihnen nicht an, sie wollten mit den Zuschauern am Straßenrand Kontakt aufnehmen. "Nach mehreren anstrengenden Tagen in Nordkorea, wo wir konstant beobachtet und auf Distanz gehalten wurden, war es das erste Mal, dass wir wirklich den Bewohnern von Pjöngjang nahekommen konnten", sagt Chernogorova in einem YouTube-Video auf ihrem Kanal.

Sie haben den Zuschauern zugewunken und Kindern am Straßenrand ein High Five gegeben. Mit den Zuschauern sprechen konnten sie als Ausländer allerdings nicht. Doch Julia Chernogorovas Fazit fiel positiv aus:

In einem der am strengsten kontrollierten Länder der Welt, wo Menschen wie wir oft negativ dargestellt werden, fühlen sich diese flüchtigen Interaktionen bedeutsam an. „ Julia Chernogorova, reiste 2025 zum Marathon nach Nordkorea

Die ursprünglich für Anfang April 2026 angekündigte Neuauflage des Marathons wurde wenige Wochen vorher ohne Angabe von Gründen abgesagt.