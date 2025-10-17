Nord-Stream-Anschlag: Polen liefert Verdächtigen nicht aus

Ein Verdächtiger im Fall des Nord-Stream-Anschlags darf nicht nach Deutschland ausgeliefert werden. Das entschied ein polnisches Gericht am Freitag.

Ein Gericht in Warschau hat entschieden, dass Wolodymyr Z. nicht nach Deutschland ausgeliefert wird. Die Bundesanwaltschaft wirft ihm Beteiligung an der Sprengung der Pipeline vor. 17.10.2025 | 0:28 min

Ein polnisches Gericht hat die Auslieferung eines ukrainischen Verdächtigen an Deutschland im Zusammenhang mit den Explosionen an den Nord-Stream-Gaspipelines abgelehnt. Das teilten die Richter am Freitag mit. Die Entscheidung ist im Sinne der Regierung in Warschau.

Ministerpräsident Donald Tusk hatte bereits Anfang des Monats erklärt, eine Übergabe von Wolodymyr Z. sei nicht im Interesse Polens. Das Problem sei nicht, dass die Unterwasser-Pipelines von Russland nach Deutschland im September 2022 gesprengt, sondern dass sie überhaupt gebaut worden seien, sagte Tusk.

Vorwurf der "verfassungsfeindlichen Sabotage"

Die Bundesanwaltschaft in Karlsruhe wirft Wolodymyr Z. vor, Teil einer Gruppe gewesen zu sein, die eine Segeljacht gemietet und Sprengstoff an den Pipelines nahe der dänischen Insel Bornholm platziert haben soll. Ihm werden die Verabredung zu einem Sprengstoffanschlag sowie "verfassungsfeindliche Sabotage" zur Last gelegt.

Ende September in Polen verhaftet, sollte der ukrainische Taucher Wolodymyr Z. wegen verfassungsfeindlicher Sabotage zum Schaden Deutschlands ausgeliefert werden. So fordete es die Bundesanwaltschaft vor rund einer Woche. 07.10.2025 | 4:08 min

Sein polnischer Anwalt hat die Anschuldigungen zurückgewiesen und erklärt, sein Mandant habe nichts Unrechtes getan. Er stellte zudem infrage, ob die Zerstörung russischen Eigentums durch einen Ukrainer während des Krieges zwischen beiden Ländern eine strafrechtliche Angelegenheit sei.

Mehrere Verdächtige, keine Auslieferungen

In Italien war bereits ein Ukrainer in dem Fall festgenommen worden. Auch er ist noch nicht an Deutschland ausgeliefert worden. Die Bundesregierung äußert sich nicht zu den Fällen, sondern verweist auf den Generalbundesanwalt, der die Ermittlungen führt.

Die Explosionen hatten im Jahr 2022 die Gaspipelines in der Ostsee schwer beschädigt. Die Anschläge rund sieben Monate nach Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine verschärften die Energiekrise in Europa.

Die Taucher, die hinter dem Anschlag auf Nord Stream 1 und 2 stecken, sähen sich als Patrioten, so Frontal-Reporter Christian Rohde. Für sie seien die Pipelines ein "legitimes Ziel". 21.08.2025 | 7:12 min