Zohran Mamdani prüft Festnahme Netanjahus bei UN-Generaldebatte

Gegen den israelischen Premier liegt ein internationaler Haftbefehl vor. Nun prüft New Yorks Bürgermeister Mamdani, ob er Benjamin Netanjahu bei einem Besuch festnehmen könnte.

Die Generaldebatte der UN-Vollversammlung findet im September in New York statt. Bürgermeister Mamdani überprüft, ob Netanjahu bei einer Einreise festgenommen werden kann. 19.07.2026 | 1:08 min

New Yorks Bürgermeister Zohran Mamdani prüft nach eigenen Angaben Möglichkeiten zur Festnahme des israelischen Regierungschefs Benjamin Netanjahu während der Generaldebatte der Vollversammlung der UN im September. In einem Interview mit der "New York Times" bezeichnete Mamdani den israelischen Premier als "Kriegsverbrecher".

Ich bin der Meinung, dass Ministerpräsident Netanjahu nach Den Haag gehört. „ Zohran Mamdani, Bürgermeister in New York

Gegen Netanjahu liegt seit November 2024 ein vom Internationalen Strafgerichtshof (IStGH) in Den Haag ausgestellter Haftbefehl wegen Kriegsverbrechen im Gazastreifen vor.

Mamdani räumte ein, dass er sich nicht sicher sei, ob er die Befugnis habe, die New Yorker Polizei anzuweisen, einen ausländischen Regierungschef festzunehmen. Er bespreche die Angelegenheit jedoch mit seinen Rechtsberatern. "Was auch immer mir das Gesetz in New York City erlaubt, das werden wir tun", sagte der Bürgermeister.

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Israels Botschafter kritisiert Mamdani deutlich

Die Generaldebatte der UN-Vollversammlung findet im September im UN-Hauptquartier in New York statt. Israels Botschafter bei den Vereinten Nationen, Danny Danon, übte scharfe Kritik an Mamdanis Aussagen.

"Anstatt sich auf seine Aufgaben als Bürgermeister zu konzentrieren und der zunehmenden Welle des Antisemitismus in seiner Stadt entgegenzutreten, hat er sich dafür entschieden, Feindseligkeiten zu schüren und Schlagzeilen zu machen, indem er den Staat Israel angreift", schrieb Danon im Onlinedienst X.

Danny Danon auf X Ein Klick für den Datenschutz Erst wenn Sie hier klicken, werden Bilder und andere Daten von X nachgeladen. Ihre IP-Adresse wird dabei an externe Server von X übertragen. Über den Datenschutz dieses Social Media-Anbieters können Sie sich auf der Seite von X informieren. Um Ihre künftigen Besuche zu erleichtern, speichern wir Ihre Zustimmung in den Datenschutzeinstellungen. Ihre Zustimmung können Sie im Bereich „Meine News“ jederzeit widerrufen. X-Inhalte anzeigen Datenschutzeinstellungen anpassen

Netanjahu werde dessen ungeachtet nach New York kommen und "voller Stolz vor der Generalversammlung der Vereinten Nationen sprechen". Benjamin Netanjahu hatte Mamdani kürzlich in einem Interview mit einem New Yorker Radiosender vorgeworfen, die islamistische Hamas zu unterstützen. "Ich glaube, insgeheim hasst er Amerika", sagte er.

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Mamdani hat Standpunkt schon in Vergangenheit deutlich gemacht

Bereits rund ein Jahr vor seinem Wahlsieg im November 2025 hatte Mamdani angekündigt, Netanjahu im Falle seiner Wahl zum Bürgermeister aufgrund des internationalen Haftbefehls festnehmen zu lassen. Als er im September 2025 in Interviews vor der Wahl als aussichtsreichster Kandidat danach gefragt wurde, äußerte er sich allerdings zurückhaltender. New York müsse internationale Haftbefehle respektieren - "ob gegen Benjamin Netanjahu oder Wladimir Putin", sagte er dem Online-Portal "Zeteo" und dem Sender CNN.

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