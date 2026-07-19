Zohran Mamdani prüft Festnahme Netanjahus bei UN-Generaldebatte

New Yorks Bürgermeister :Mamdani: Prüfe Festnahme von Netanjahu bei UN-Versammlung
Gegen den israelischen Premier liegt ein internationaler Haftbefehl vor. Nun prüft New Yorks Bürgermeister Mamdani, ob er Benjamin Netanjahu bei einem Besuch festnehmen könnte.
New Yorks Bürgermeister Zohran Mamdani prüft nach eigenen Angaben Möglichkeiten zur Festnahme des israelischen Regierungschefs Benjamin Netanjahu während der Generaldebatte der Vollversammlung der UN im September. In einem Interview mit der "New York Times" bezeichnete Mamdani den israelischen Premier als "Kriegsverbrecher".
Gegen Netanjahu liegt seit November 2024 ein vom Internationalen Strafgerichtshof (IStGH) in Den Haag ausgestellter Haftbefehl wegen Kriegsverbrechen im Gazastreifen vor.
Mamdani räumte ein, dass er sich nicht sicher sei, ob er die Befugnis habe, die New Yorker Polizei anzuweisen, einen ausländischen Regierungschef festzunehmen. Er bespreche die Angelegenheit jedoch mit seinen Rechtsberatern. "Was auch immer mir das Gesetz in New York City erlaubt, das werden wir tun", sagte der Bürgermeister.
Israels Botschafter kritisiert Mamdani deutlich
Die Generaldebatte der UN-Vollversammlung findet im September im UN-Hauptquartier in New York statt. Israels Botschafter bei den Vereinten Nationen, Danny Danon, übte scharfe Kritik an Mamdanis Aussagen.
"Anstatt sich auf seine Aufgaben als Bürgermeister zu konzentrieren und der zunehmenden Welle des Antisemitismus in seiner Stadt entgegenzutreten, hat er sich dafür entschieden, Feindseligkeiten zu schüren und Schlagzeilen zu machen, indem er den Staat Israel angreift", schrieb Danon im Onlinedienst X.
Danny Danon auf X
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Netanjahu werde dessen ungeachtet nach New York kommen und "voller Stolz vor der Generalversammlung der Vereinten Nationen sprechen". Benjamin Netanjahu hatte Mamdani kürzlich in einem Interview mit einem New Yorker Radiosender vorgeworfen, die islamistische Hamas zu unterstützen. "Ich glaube, insgeheim hasst er Amerika", sagte er.
Mamdani hat Standpunkt schon in Vergangenheit deutlich gemacht
Bereits rund ein Jahr vor seinem Wahlsieg im November 2025 hatte Mamdani angekündigt, Netanjahu im Falle seiner Wahl zum Bürgermeister aufgrund des internationalen Haftbefehls festnehmen zu lassen. Als er im September 2025 in Interviews vor der Wahl als aussichtsreichster Kandidat danach gefragt wurde, äußerte er sich allerdings zurückhaltender. New York müsse internationale Haftbefehle respektieren - "ob gegen Benjamin Netanjahu oder Wladimir Putin", sagte er dem Online-Portal "Zeteo" und dem Sender CNN.
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