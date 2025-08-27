Moldau: Merz, Macron und Tusk kommen als Wahlhelfer

Moldau ist seit dem Zerfall der Sowjetunion zwischen Europa und Russland gespalten. Zum Unabhängigkeitstag lädt Präsidentin Sandu mehrere Staatschefs ein, um für die EU zu werben.

Sie sind in Europas ärmstes Land gekommen, nach Moldau als Wahlkämpfer: Friedrich Merz, Emmanuel Macron und Donald Tusk. Dort geht es um viel. Die Präsidentin von Moldau nennt es die "letzte Schlacht". Wenn die Parlamentswahl am 28. September nicht pro Europa ausgehe, dann sei Moldaus Zukunft düster.

Moldau schwankt zwischen Europa und Russland

Denn dann könnte das kleine Land wieder in den Einfluss Moskaus geraten, von dem es sich heute vor 34 Jahren losgelöst hatte. Am 27. August 1991 war Moldau die siebte Sowjetrepublik, die sich von der UdSSR löste und deren Zerfall beschleunigte.

Nun einen Tag später, am 28. August 1991 haben sich damals die Außenminister Deutschlands, Frankreichs und Polens in Weimar getroffen und nannten sich pathetisch: Weimarer Dreieck. In ihrer "Gemeinsamen Erklärung" beschworen die Außenminister dieses neuen Formats damals, für das Gelingen "zukunftsfähiger Strukturen europäischer Nachbarschaft" Verantwortung tragen und weitere osteuropäische Länder an die Europäische Gemeinschaft heranführen zu wollen.

Moldau: Von Anfang an gespalten

Die meisten sind längst EU-Mitglieder. Moldau ist längst nicht so weit. Der junge Staat, eingequetscht zwischen Rumänien und der Ukraine, hatte gleich nach Gründung ein eigenes Unabhängigkeitsproblem. Transnistrien spaltete sich ab, ein kleiner Streifen von 375.000 Menschen gebärdet sich seitdem als eigener Staat. Nur Russland erkennt die Separatistenrepublik an.

Moldau war dadurch von Anbeginn zerrissen zwischen West und Ost. Aus dem frühen Wunsch, ganz zu Rumänien zu gehören, wurde nichts. Die EU-Mitgliedschaft ist ein Versprechen für die Zukunft.

Moldau: Pro-EU-Partei fehlt Mehrheit

Das jedenfalls verheißt Moldaus Präsidentin Maia Sandu. Ihre Partei ist durch und durch pro-europäisch, liegt auch in allen Umfragen für die anstehende Parlamentswahl vorn. Aber mit unter 40 Prozent doch weit weg von der absoluten Mehrheit. Und das ist ihr Problem. Denn alle Oppositionsparteien sind mehr oder weniger pro-russisch. Die jetzige Regierungspartei würde keinen Koalitionspartner finden auf ihrem Weg nach Westen.

Daher hat Sandu das "Weimarer Dreieck" als Wahlhelfer eingespannt. Merz, Macron und Tusk sollen heute Abend in der Hauptstadt Chişinău die Feier zum 34. Unabhängigkeitstag rocken.