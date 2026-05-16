Sie sitzt Skandale aus, setzt ihren Willen durch und nutzt ihre Rolle als First Lady für eigene Geschäfte. Das Ex-Model Melania Trump ist immer wieder für eine Überraschung gut.

Sie ist die meistbeobachtete Frau der Welt, und doch weiß niemand wirklich, wer sie ist: First Lady Melania Trump. Was steckt hinter ihrer Fassade im Schatten des mächtigen Ehemannes? 15.05.2026 | 32:25 min

"Auf keinen Fall wollte sie, dass andere mit ihrem Namen Geld verdienen. Das tut sie lieber selbst", sagt Kate Bennett, die für CNN aus dem Weißen Haus in Washington berichtet, über Melania Trump. Sie sei die First Lady "mit der größten Freiheit". Und diese Freiheit nutzte und nutzt Melania Trump sowohl während der ersten als auch in der jetzigen zweiten Amtszeit ihres Mannes Donald Trump immer wieder, um ihren eigenen Interessen nachzugehen.

So handelte das ehemalige Model direkt nach der ersten Amtszeit ihres Mannes in Mar-a-Lago, dem Wohnsitz des Präsidentenpaares in Florida, mit digitalen Kunstwerken. Sie verkaufte beispielsweise ein Aquarell ihrer "kobaltblauen Augen" für rund 180 US-Dollar.

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Internetseite zur Selbstvermarktung

Ihre Internetseite melaniatrump.com ist auch während der zweiten Amtszeit ihres Mannes als US-Präsident eine Inszenierung der Selbstvermarktung: Dort wird beispielsweise der Film angepriesen, der in Kooperation mit Amazon entstand und über die 20 Tage ihres Lebens vor der zweiten Amtseinführung Trumps berichtet.

Interessierte können außerdem ein siebenstündiges Audiobook für umgerechnet 21 Euro kaufen, das von einem KI-Klon ihrer Stimme in Englisch, Spanisch, Portugiesisch und Hindi gelesen wird. Und es gibt auch Schmuck und Weihnachtsdekoration in den US-Farben.

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Melania Trump: Eine teure First Lady

Dass sie keine typische First Lady sein würde, machte Melania Trump gleich zu Beginn der ersten Amtszeit ihres Mannes klar. Die ZDFinfo-Dokumentation "Becoming Melania Trump - Vom Laufsteg ins Weiße Haus" zeigt etwa, dass sie nicht sofort mit dem US-Präsidenten nach Washington zog, sondern für fünf Monate mit ihrem Sohn im New Yorker Penthouse blieb. Die Kosten für ihren Schutz in dieser Zeit wurden auf rund 130.000 Dollar pro Tag geschätzt.

Auch beim Thema Familienzusammenführung demonstrierte sie ihren eigenen Willen. Während ihr Mann die sogenannte Kettenmigration, also den Familiennachzug, stoppen wollte, erhielten ihre Eltern 2018 Green Cards und wurden eingebürgert. Schließlich habe die gebürtige Slowenin Melania ihre Eltern als Babysitter für Sohn Barron benötigt. "Sie unterstützen mich ja, während ich dem Volk diene", zitierte sie ihr Anwalt Michael Wildes. Melania setzte sich durch, und Trump unterzeichnete schließlich ein Dekret, das die umstrittenen Familientrennungen wieder beendete.

Melania Trump nahm Donald Trump 2016 in Schutz

Melania Trumps Einfluss zeigte sich schon im ersten Wahlkampf ihres Mannes: Im Oktober 2016 veröffentlichte die "Washington Post" Audioaufnahmen, in denen sich Trump abwertend sexistisch äußerte. Seine Worte "Grab them by the pussy" lösten weltweit Kritik aus. Melania Trump äußerte sich dazu zunächst nicht, sondern verschwand aus der Öffentlichkeit.

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Schließlich entschloss sie sich zu einem Fernsehinterview einige Tage später. Im Gespräch beurteilte sie die Äußerungen ihres Mannes zwar als unangemessen, verharmloste sein Verhalten jedoch in den nächsten Sätzen und nahm ihn in Schutz:

Das war dummes Jungs-Gerede. Der Moderator hat ihn dazu verleitet, unanständige Dinge zu sagen. „ Melania Trump im Oktober 2016

Inszenierung des ersten Abschieds vom Weißen Haus

Fünf Jahre später, im Januar 2021, endete Donald Trumps erste Amtszeit. An der feierlichen Amtseinführung von Nachfolger Joe Biden nahmen er und Melania nicht teil. Stattdessen reisten die Trumps zu ihrem Anwesen in Florida.

Melanias Outfit, ein leuchtender Kaftan, wurde als klares Statement und bewusste Abkehr von ihrer offiziellen Rolle interpretiert: "Das war so was wie: Fertig! Schluss jetzt mit den Kostümen", sagte Vanessa Friedman von der "New York Times".

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Die Rückkehr ins Weiße Haus

Am 20. Januar 2025 begann Donald Trumps zweite Amtszeit - und dieses Mal ist einiges anders. Waren die Trumps vom ersten Wahlsieg noch selbst überrascht, hatten sie diesmal damit gerechnet und waren vorbereitet: First Lady Melania zog jetzt direkt zu Beginn ins Weiße Haus und nimmt seither regelmäßig an offiziellen Terminen teil. Präsident Donald Trump griff von Anfang an hart durch, sowohl im In- und Ausland, und verschärfte so die Spaltung der US-amerikanischen Gesellschaft.

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Während die Umfragewerte sinken, machte Melania eher am Rande auf sich aufmerksam: durch ihren millionenschweren Kinofilm oder ein Video eines Museumsbesuchs - mit einer Ausstellung über die Kleider der First Ladies. Zu dem brutalen Vorgehen der Grenzschutzbehörde ICE und dem Krieg in Iran schweigt sie hinter der Fassade des ehemaligen Models.

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