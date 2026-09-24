Marokko: Monarchistische Partei PAM holt meiste Parlamentssitze

Geringe Wahlbeteiligung und keine Mehrheit: Das ist das Ergebnis der Parlamentswahlen im Königreich Marokko. Vor allem die Jungen sind unzufrieden.

Ceuta war das Symptom eines tieferliegenden Problems: Marokkos Jugend trägt ihren Unmut nun auf die Straße. Zur Wahl wächst der Druck auf ein System, in dem der König regiert. 23.09.2026 | 2:44 min

Bei der Parlamentswahl in Marokko hat die monarchistische Partei PAM nach vorläufigen Ergebnissen die meisten Sitze gewonnen.

Die Partei für Authentizität und Modernität sicherte sich demnach 97 von 395 Sitzen, gefolgt von den Mitte-Rechts-Parteien RNI und Istiqlal mit 66 beziehungsweise 65 Sitzen. Weil keine Partei eine absolute Mehrheit erlangte, beginnen in dem nordafrikanischen Land nun Koalitionsverhandlungen.

Sehr niedrige Wahlbeteiligung

Die Wahlbeteiligung war nach offiziellen Angaben mit nur 38 Prozent so niedrig wie seit fast 20 Jahren nicht. Die Zahl bezieht sich allerdings nur auf die etwa 15,8 Millionen Wahlberechtigten, die sich vorab auch für die Wahl registrierten. Berücksichtigt man alle 26,7 Millionen Wahlberechtigten im Land, liegt die Beteiligung noch niedriger bei 22 Prozent.

Arbeitslosigkeit, hohe Lebenshaltungskosten und fehlende Mitsprache prägen die Stimmung vor der Parlamentswahl in Marokko. Welche Rolle spielen Soziale Netzwerke für die junge Generation? 23.09.2026 | 3:32 min

Vor allem Jugendliche und junge Erwachsene in Marokko gelten als politikverdrossen, das Misstrauen in Parteien und öffentliche Institutionen ist groß. Die Arbeitslosigkeit ist unter den 15- bis 24-Jährigen mit 37 Prozent besonders hoch.

Auswanderungswille bei Jungen hoch

Viele junge Menschen denken Umfragen zufolge darüber nach, das Land zu verlassen. Im Juli waren Zehntausende marokkanische Migranten in die spanische Exklave Ceuta gekommen.

Nach dem Ansturm Zehntausender Migranten auf die spanische Exklave hat sich die Lage in Ceuta beruhigt. Viele sind nach Marokko zurückgekehrt. Doch der Vorfall hinterlässt Fragen. 01.08.2026 | 2:24 min

Die Islamisten, die 2021 bei der Parlamentswahl eine krachende Niederlage erlitten, schafften nun eine starke Rückkehr. Die moderate islamistische Partei für Gerechtigkeit und Entwicklung (PJD), die zuvor 90 Prozent ihrer Mandate verloren hatte, gewann nach vorläufigen Ergebnissen 54 Sitze. Die Partei war nach den Aufständen ab 2011 in der Region ein Jahrzehnt lang an der Macht.

Vorbereitungen auf Fußball-WM 2030

Marokko richtet 2030 zusammen mit Spanien und Portugal die Fußball-Weltmeisterschaft aus. Das Land treibt deshalb den Bau von Stadien, Flughäfen und anderer Infrastruktur voran.

Hat FIFA-Präsident Gianni Infantino das WM-Endspiel an Marokko versprochen? Der Weltverband dementiert einen entsprechenden Bericht der "Times". 06.08.2026 | 1:11 min

Vor einem Jahr demonstrierten im Land Tausende vor allem junge Menschen gegen die öffentlichen Ausgaben, während überfällige Verbesserungen etwa bei Bildung und Gesundheit aus ihrer Sicht aufgeschoben werden. Bei den Protesten wurden Hunderte Menschen festgenommen, vereinzelt gab es Tote.

Faktische Macht liegt beim König

Marokko ist eine Monarchie mit demokratischen Elementen. Parlamente und Regierungen werden gewählt, faktisch liegt die meiste Macht aber bei König Mohammed VI. Dieser genieße ein "enormes Vertrauen und Ansehen in der Bevölkerung", schrieb die FDP-nahe Friedrich-Naumann-Stiftung in einer Analyse. Potenzielle junge Wähler würden es deshalb vielleicht auch "gar nicht für nötig erachten, wählen zu gehen".

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Quelle: dpa