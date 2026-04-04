Klingbeil: Brüssel soll Übergewinnsteuer für Ölkonzerne prüfen

Hohe Spritpreise:Übergewinnsteuer: Klingbeil drängt EU-Kommission zur Prüfung
Bundesfinanzminister Klingbeil ruft Brüssel zur Prüfung einer Übergewinnsteuer auf. Gemeinsam mit vier weiteren Amtskollegen kritisiert er die "Windfall-Gewinne" der Ölkonzerne.
Bundesfinanzminister Lars Klingbeil (SPD) macht gemeinsam mit europäischen Kollegen in Brüssel Druck für eine Sondersteuer auf überhöhte Krisengewinne von Energiekonzernen. Die EU-Kommission solle schnell ein Instrument dafür vorlegen, schrieb Klingbeil gemeinsam mit den Finanz- oder Wirtschaftsministern aus Österreich, Italien, Portugal und Spanien.
Die Minister verweisen auf die in der Energiekrise nach Beginn des Ukraine-Kriegs 2022 erhobene sogenannte Solidaritätsabgabe, die Übergewinne im Geschäft mit fossilen Energieträgern wie Öl und Gas abschöpfen sollte. In dem Brief heißt es:
Sondersteuer soll Entlastungsmaßnahmen gegenfinanzieren
Eine europäische Lösung würde Bürgern und Wirtschaft signalisieren, dass die Europäische Union zusammenstehe und gemeinsam handele, heißt es weiter.
Damit ließen sich befristete Entlastungsmaßnahmen für Verbraucher gegenfinanzieren und die steigende Inflation bremsen, ohne die öffentlichen Haushalte weiter zu belasten, heißt es in dem Schreiben, das an Klimakommissar Wopke Hoekstra gerichtet ist. Mit Blick auf die kritisierten "Windfall-Gewinne" von Energieunternehmen betonen die Minister:
Klingbeil hatte zuvor schon in einem Schreiben an Kabinettskollegen neben anderen Maßnahmen eine Übergewinnsteuer auf EU-Ebene ins Spiel gebracht.
Mehr zu den gestiegenen Spritpreisen
Hohe Spritpreise:Reiche gegen Tempolimit - Pendlerpauschale im Gesprächmit Video0:25
Super E10 auf Jahreshöchststand:Dieselpreis auf Allzeithoch - trotz neuer Spritpreisregelmit Video1:50
Drei Fakten :Hohe Spritpreise: So können Autofahrer beim Tanken sparenvon Susanne Pohlmannmit Video1:44
- Interview
Neue Regeln für Tankstellen:Die Spritpreise "werden hoch bleiben"mit Video5:41