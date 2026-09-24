  3. Merkliste
  4. Suche
Politik
Ausland

Italien: Rechte Parteien im Kampf um Regierung und Relevanz

Konkurrenz von rechts für Salvini:Absturz der Lega-Partei in Italien

von Antje Pieper, Rom

|

Matteo Salvini, Parteichef der Lega, setzt auf fremdenfeindliche Parolen. Doch inzwischen stürzt die Partei in den Umfragen ab und wird von rechts überholt.

Italiens Infrastrukturminister und Vizepremier Matteo Salvini nimmt an einer Fragestunde in der Abgeordnetenkammer in Rom teil. (Archiv)

Matteo Salvinis Lega steckt in der Krise: Umfragewerte fallen, Norditaliens Parteiflügel will mehr Einfluß. Auch Regierungschefin Meloni verschärft unter Druck von ganz rechts ihre Politik.

22.09.2026 | 2:18 min

Einst forderte er eine De-facto-"Rassentrennung", wollte dass Italiener und Einwanderer in unterschiedlichen Eisenbahnwagen sitzen: Matteo Salvini ist für seinen radikalen Anti-Migrationskurs in Italien bekannt. Doch inzwischen hat er am rechten Rand Konkurrenz bekommen.

Ausgerechnet Ex-General Roberto Vannacci, der einst von Salvini gefördert wurde, hat in diesem Jahr eine neue Partei gegründet. Die Futoro Nazionale fordert offen "Remigration" und ein "mediterranes Patriarchat", in dem starke Männer Frauen beschützen. In Umfragen hat er die Lega bereits überholt.

Sympathisanten von Rechtsextremen nehmen am rechtsextremen Demonstration mit der Motto "Remigration und Rückeroberung" in Rom, Italien, teil.

Mehrere tausend Menschen haben im Juni in Rom für eine Verschärfung der Einwanderungspolitik demonstriert. Sie zogen unter dem Motto "Remigration und Rückeroberung" durch die Straßen.

14.06.2026 | 0:18 min

"Es ist doch klar: wenn man von 34 auf 5 Prozent runtergeht, stimmt was nicht", meint Andrea Bolognino, ein Anhänger der Lega. Er ist wie jedes Jahr zum Parteitreffen der Lega nach Pontida gereist. "Vannacci trocknet uns aus", ergänzt Elio Fagioli.

Er sagt Dinge, die wir schon vor 30 Jahren gesagt haben.

Andrea Bolognino, Anhänger der Lega

Daher sei klar, dass viele Lega-Anhänger jetzt Vannacci wählen würden.

Die italienische Ministerpräsidentin Meloni spricht während einer Pressekonferenz auf dem NATO-Gipfel.

Italiens Ministerpräsidentin Giorgia Meloni ist bei einer Abstimmung zur Wahlrechtsform gescheitert: 188 Abgeordnete stimmten dagegen, 187 dafür. Die linke Opposition forderte ihren Rücktritt.

15.07.2026 | 0:35 min

Von der Abspaltungsidee zur Anti-Einwanderungspartei

Einst hieß Salvinis Partei "Lega Nord" und wollte die Abspaltung des Nordens vom Süden. Matteo Salvini setzte auf einen nationalen Kurs mit den Hauptthemen Migration und Sicherheit. "Non passa lo straniero" - "Der Ausländer kommt nicht herein" war dementsprechend auch das Motto der diesjährigen Veranstaltung in Pontida. Salvini forderte, Ausländer, die Verbrechen in Italien begehen, sofort auszuweisen: "Ihr kommt her, um zu dealen, zu vergewaltigen und zu morden. Verschwindet!"

Frauen in Burkas rissen sich auf der Bühne die langen schwarzen Gewänder vom Leib, riefen laut "Freiheit" und protestierten gegen die von ihnen so bezeichnete "Islamisierung" Italiens.

Giorgia Meloni in einem roten Blazer

Vier Jahre Giorgia Meloni: Wie prägt Italiens erste Ministerpräsidentin Politik, Migration und Gesellschaft? Antje Pieper zieht Bilanz.

03.09.2026 | 29:18 min

Meloni wird gefeiert

Doch für Schlagzeilen am selben Tag sorgte eine andere: Ministerpräsidentin Giorgia Meloni verkündete bei einem Treffen mit einer Jugendorganisation ihrer Partei "Fratelli d'Italia", dass die Regierung ein Verbot von Burka und Niqab an Schulen einführen will. Zudem soll der Anteil ausländischer Kinder je Schulklasse begrenzt werden.

Politikwissenschaftler Giovanni Orsina sieht Matteo Salvini zunehmend in einer Zwickmühle.

Äußert er sich radikaler, ist da bereits Vannacci; schlägt er gemäßigtere Töne an, ist da bereits Meloni.

Giovanni Orsina, Politikwissenschaftler

Die Partei habe so inzwischen ihre Daseinsberechtigung verloren. Kritiker von Salvini fordern, die Lega wieder deutlicher an ihre Wurzeln zurückzuführen, mit einem Schwerpunkt auf die wirtschaftsstarken Regionen im Norden. Der Parteivorsitzende selbst hat für Oktober einen außerordentlichen Parteitag angekündigt. Dort will er die Mitglieder erneut um Vertrauen bitten. Die Lega ist auf der Suche nach alter Stärke - nächstes Jahr sind schließlich Wahlen in Italien.

Lassen Sie sich Beiträge von ZDFheute bevorzugt bei Google anzeigen.
→ Hier ZDFheute als bevorzugte Quelle einstellen.

Über dieses Thema berichtete heute in Europa in dem Beitrag "Italien: Druck auf Italiens Rechte wächst" am 22.09.2026 ab 16 Uhr.
Thema
Italien

Weitere Nachrichten aus Italien

  1. Die italienische Ministerpräsidentin Giorgia Meloni während einer Pressekonferenz am 16.09.2026 in Rom, Italien.

    Bildungspolitik in Italien strikter?:Meloni plant Ausländerquote in Schulklassen

    mit Video2:35
  2. Im Ankunftsbereich des Terminals 4 am Flughafen Madrid-Barajas Adolfo Suárez sind mehrere Personen zu sehen

    Nach Flüchtlingskrise in Ceuta:Bisher kaum Grenzkontrollen zwischen Italien und Spanien

    mit Video2:16
  3. Italien, Venedig: Touristen spazieren durch eine Gasse in Venedig.

    Besuch könnte noch teurer werden:Venedig verdient mehr als fünf Millionen Euro durch Eintritt

    mit Video0:23
  4. Donald Trump und Giorgia Meloni beim G7-Gipfel in Évian.

    Zweites Kapitel im US-Streit mit Italien:Meloni zu Trump: "Meine Beliebtheit geht Sie nichts an"

    mit Video1:33