Iran: Französisches Paar nach über drei Jahren Haft entlassen

Cécile Kohler und Jacques Paris :Iran: Französisches Paar aus Evin-Gefängnis freigelassen
Nach über drei Jahren ist das französische Paar Cécile Kohler und Jacques Paris im Iran aus der Haft entlassen worden. Staatspräsident Macron spricht von "Erleichterung".
Nach mehr als drei Jahren Haft im Iran ist das französische Paar Cécile Kohler und Jacques Paris aus dem Evin-Gefängnis entlassen worden. Wie Frankreichs Präsident Emmanuel Macron mitteilte, befänden sich die beiden auf dem Weg in die französische Botschaft in Teheran.
"Der Dialog geht weiter, um ihre Rückkehr nach Frankreich so schnell wie möglich zu ermöglichen", teilte Macron mit. Er lobte den Schritt und schrieb von einer "immensen Erleichterung".
Kohler und Paris wurden auf Iran-Reise festgenommen
Kohler und Paris wurden im Mai 2022 während einer Reise im Iran festgenommen. Französischen Medien zufolge handelt es sich bei beiden um Lehrkräfte, Paris ist allerdings bereits im Ruhestand. Informierten Kreisen in Teheran zufolge traf sich das Paar mit iranischen Gewerkschaftsaktivisten - ein möglicher Grund für ihre Festnahme. Irans Justiz verurteilte sie Mitte Oktober wegen Spionage zu 17 und 20 Jahren Haft.
Frankreich hatte bereits seit Langem die Freilassung der beiden gefordert und der iranischen Regierung vorgeworfen, die Franzosen als "Staatsgeiseln" zu halten.
Menschenrechtsaktivisten werfen Iran "Geiseldiplomatie" vor
Menschenrechtler und Aktivisten werfen der iranischen Führung seit Jahren eine sogenannte "Geiseldiplomatie" vor - die Festnahme westlicher Staatsbürger, um etwa iranische Funktionäre im Ausland freizupressen. Die Regierung in Teheran weist die Vorwürfe entschieden zurück und begründet die Festnahmen meist mit Spionageverdacht.
Beobachter vermuten möglichen Gefangenenaustausch
Erst vor zwei Wochen war die iranische Staatsbürgerin Mahdieh Esfandiari in Frankreich laut Teheran aus der Haft entlassen und unter Hausarrest gestellt worden. Nach Angaben der Pariser Staatsanwaltschaft saß Esfandiari seit dem Frühjahr 2025 in französischer Untersuchungshaft. Ihr wurde vorgeworfen, in sozialen Netzwerken Terrorakte verherrlicht zu haben - insbesondere die Angriffe der Hamas vom 7. Oktober 2023.
Beobachtern zufolge könnte es sich bei den Freilassungen der jeweils anderen Staatsbürger um einen Gefangenenaustausch handeln. Frankreich hatte den Ton gegenüber Teheran in den zurückliegenden Monaten verschärft, um wegen der festgehaltenen Franzosen Druck zu machen.
Im Januar wurde Irans Botschafter in Paris einbestellt. Im März kam ein Franzose nach 887 Tagen Haft im Iran frei. Ein Deutsch-Franzose wurde jüngst freigelassen. Auch vor dem Hintergrund des Atomstreits mit dem Westen sind die Beziehungen europäischer Länder mit Irans Regierung auf ein neues Tief gesunken.
