Repressionen und Hinrichtungswelle:Iran: Prominente Regimekritiker "lässt man dahinsiechen"
von Lisa Jandi und Kamran Safiarian
Friedensnobelpreisträgerin Narges Mohammadi liegt auf der Intensivstation. Freunde und Familie bangen um ihr Leben. Zugleich vollstreckt das Regime eine Hinrichtungswelle.
Ihr letzter öffentlicher Auftritt war auf einer Trauerfeier für einen getöteten Anwaltskollegen im Dezember 2025. Dort wurde Narges Mohammadi festgenommen. Wieder.
Die Friedensnobelpreisträgerin zahlt einen hohen Preis für ihren Kampf für Freiheitsrechte und gegen die Todesstrafe. Mohammadi saß in den vergangenen 25 Jahren immer wieder in Haft. Ihre Kinder, die im Exil leben, hat sie seit mehr als zehn Jahren nicht gesehen.
Nach einem Herzinfarkt im März soll die 54-Jährige jetzt im Krankenhaus in Zandschan liegen und in einem kritischen Zustand sein. Mohammadis Bruder bangt um ihr Leben: "Sie befindet sich auf der Intensivstation, nachdem sie ohnmächtig geworden war."
Iran: Fast tägliche Hinrichtungen von Regime-Gegnern
Narges Mohammadi ist die prominenteste Stimme, die das Regime in Teheran zum Schweigen bringen will. Und das seit Jahren. Wie Mohammadi sitzen laut Menschenrechtsorganisationen mehr als 50.000 politische Häftlinge in den Gefängnissen der Islamischen Republik. Und fast täglich werden Menschen hingerichtet. Öffentlich oder hinter Gefängnismauern, am Galgen.
"Der Anruf kommt aus dem Urmia-Gefängnis, der Anrufer ist ein Häftling" - so unterbricht die blecherne Automatenstimme die Nachricht von Naser Bekrzadeh, die letzte Woche trotz der anhaltenden Internetblockade an die Öffentlichkeit drang. Der 26-jährige Kurde wurde nach drei Jahren Haft zum Tode verurteilt. Am Telefon fleht er um Hilfe:
Er weint. "Heute bin ich dran, morgen ein anderer." Naser Bekrzadeh wurde erhängt. Der Vorwurf: Spionage.
Regime tötet, "ohne mit der Wimper zu zucken"
"Dieses Regime tötet gerade, ohne mit der Wimper zu zucken", sagt die Menschenrechtsaktivistin Mariam Claren. Sie ist die Tochter von Nahid Taghavi, die fünf Jahre im berüchtigten Evin-Gefängnis in Teheran saß - 2025 kam sie frei. Es sei ein bewährtes Muster der Islamischen Republik, bei außenpolitischem Druck die Repression nach innen zu erhöhen.
Schon 2025 wurden in Iran so viele Menschen hingerichtet wie seit 35 Jahren nicht mehr. Nach Berichten der Organisation Iran Human Rights 1.639. Die Situation in Iran sei extrem besorgniserregend, sagt Theresa Bergmann von Amnesty International: "Wir sehen, dass nach innen massiver denn je gegen die Menschen vorgegangen wird, mit wirklich unfassbar harter Repression."
Amnesty: Teheran veranstaltet "Scheinprozesse"
Im iranischen Staatsfernsehen werden die Gefangenen vorgeführt, um erzwungene Geständnisse abzulegen. "Das sind ganz klar Scheinprozesse. Die Menschen werden gefoltert, unter Druck gesetzt, um öffentlich diese Geständnisse abzulegen", sagt Bergmann.
Unter denen, die in den letzten Tagen hingerichtet wurden, war der 27-jährige Mehrab Abdollazadeh. Er soll Barbier gewesen sein und saß seit den "Frau, Leben, Freiheit"-Protesten 2022 in Haft. Sasan Azadvar Jounqani wurde, wie Tausende andere, nach den Massenprotesten im Januar inhaftiert.
Auf den Bildern, die von ihm in den Sozialen Medien kursieren, erscheint er fast wie ein Kind in einem Karate-Anzug. Er war Athlet und wurde 21 Jahre alt. Hingerichtet wegen "Feindschaft gegen Gott". Er soll einen Stein auf ein Polizeiauto geworfen haben.
Aktivistin: Europa debattiert nur über Benzinpreise
Aktivistin Mariam Claren wacht jeden Morgen mit der Angst auf, dass wieder Menschen getötet wurden. Es passiert zumeist im Morgengrauen. Claren ist gegen Verhandlungen mit der Islamischen Republik, weil diese das Regime legitimieren würden, aber wenn, dann müssten Politiker Forderungen aufstellen.
"In Europa wird ausschließlich über die Benzinpreise und die Straße von Hormus gesprochen, niemand thematisiert, dass wir Tag 67 (Stand 05.05.2026, Anm. d. Red.) des Internetblackouts haben, eine Hinrichtungswelle und eine Friedensnobelpreisträgerin in Lebensgefahr."
"Das Regime will seine Kritiker loswerden"
Die Mutter von Mariam Claren hat jahrelang Bett an Bett mit Narges Mohammadi im Frauentrakt des Evin-Gefängnisses gelebt. Sie hätten nun Todesangst um sie. Genau wie Narges Mohammadis Familie. Wäre Narges Mohammadi jetzt nicht im Gefängnis, sie wäre die lauteste Stimme gegen die Hinrichtungswelle, sagen sie.
"Das Regime will seine Kritiker loswerden", so Mohammadis Bruder. "Die, die weniger bekannt sind, richtet man hin. Die prominenten Gefangenen wie Narges lässt man dahinsiechen und sterben."
Wichtiger Hinweis in eigener Sache
Wer bei Google etwas sucht, bekommt neben den Suchergebnissen auch eine Box mit Schlagzeilen angezeigt.
Mit ZDFheute als hinterlegter Quelle bekommen Sie unsere Inhalte häufiger in die Schlagzeilen-Box gespielt - geprüfte Inhalte, direkt in Ihrem Überblick.
→ Hier ZDFheute als bevorzugte Quelle einstellen.
Mehr zum Iran
Bei Trauerfeier:Friedensnobelpreisträgerin Mohammadi im Iran festgenommenmit Video0:32
Sexuelle Gewalt im Iran:Irans vorsichtige MeToo-Bewegung: Der Fall Dschamschidimit Video6:22
- Interview
Hinrichtung von Deutsch-Iraner:"Sehe meinen Vater wieder - in einem Sarg"
Kontakt zum Schiff abgebrochen:Iran beschlagnahmt Öltanker vor Küste der Emiratemit Video1:26