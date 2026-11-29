Der Dokumentarfotograf Navid Irani sitzt seit über zehn Monaten im Gefängnis. Informationen über seinen Fall gibt es kaum - sein Gerichtsverfahren läuft unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Quelle: privat

"Es ist vorbei. Nahid ist frei!" Diesen Satz postete die Aktivistin Mariam Claren im Januar letzten Jahres auf der Plattform X. Ihre Mutter, Nahid Taghavi, war im Oktober 2020 in Iran festgenommen worden und kam im Januar 2025 endgültig frei. Ihre Tochter Mariam hatte sehr für ihre Freilassung gekämpft.

Heute setzt sich Mariam Claren mit der Menschenrechtsorganisation HÁWAR.help für andere politische Gefangene in Iran ein, sie kennt die Brutalität des iranischen Regimes. Im Januar 2026 gab es in Iran landesweite Proteste. Das Regime schlug sie blutig nieder, auch in Maschhad. Die Menschenrechtsorganisation HRANA zählte mehr als 7.000 Todesopfer.

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40 Hinrichtungen in Zusammenhang mit Januarprotesten

"Spätestens seit den Januarprotesten dieses Jahres sehen wir, dass das Regime noch brutaler denn je gegenüber jeglichen Menschen, die nicht systemkonform sind, vorgeht", sagt Mariam Claren. "Das fing mit der Niederschlagung der Proteste an. Wir haben laut Menschenrechtsorganisationen weit über 50.000 Verhaftungen. 40 Protestierende sind bis dato hingerichtet worden und wir sehen, dass Hunderte seit Januar in den Gefängnissen sind, es kommt immer wieder zu Festnahmen."

Wir haben es mit einem System zu tun, das von der Isolation der Gefangenen lebt. Das heißt, in dem Moment, wo das Internet abgeschaltet ist, wir als Menschenrechtsorganisation keine Informationen bekommen, können die Verbrechen im toten Winkel stattfinden. „ Mariam Claren, HÁWAR.help

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Aufmerksamkeit schaffen für Gefangene

Auch für den inhaftierten Dokumentarfotografen Navid Irani will Mariam Claren Aufmerksamkeit schaffen. Der 48-Jährige sitzt seit über zehn Monaten in Iran im Gefängnis. Informationen über seinen Fall gibt es kaum. Sein Gerichtsverfahren läuft unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Es gibt keine Bilder aus dem Gericht, auch die Anklage wurde nicht veröffentlicht.

Irani gehört der Religionsgemeinschaft der Bahá’í an, die seit Jahrzehnten in Iran diskriminiert und verfolgt werden. Mitte Januar nahmen Sicherheitskräfte ihn in seiner Wohnung in Maschhad im Nordosten Irans fest. Mariam Claren erzählt, dass es in Iran immer wieder Prozesse mit absurden Anklagepunkten gebe. Auch für Menschenrechtsorganisationen sei es schwer, an Informationen zu kommen.

Was geschah bei den Januarprotesten in Iran? Auslöser waren die akute Wirtschaftskrise, der Verfall der Landeswährung, die steigende Inflation und extrem hohe Lebenshaltungskosten. Die Proteste begannen am 28. Dezember 2025. Die intensivste Phase war wohl um den 8. und 9. Januar 2026. Die Straßendemonstrationen wurden vom Regime brutal niedergeschlagen. Bilder gingen um die Welt, obwohl das Internet wochenlang vollständig gesperrt war. Einige Aufnahmen wurden zu Symbolen des Widerstands.



Die Proteste weiteten sich auf mehr als 50 Städte aus und entwickelten sich zu einer politischen Bewegung. Demonstrierende forderten grundlegende Freiheiten, ein Ende der Unterdrückung und teils den Sturz der Islamischen Republik und des Mullah-Regimes. Donald Trump drohte mehrfach mit einem Eingreifen der USA, sollten friedliche Demonstrierende getötet werden. Nach Angaben der iranischen Behörden kamen bei den Protesten im Januar mehr als 3.000 Menschen ums Leben. Die Menschenrechtsorganisation HRANA sprach von mehr als 7.000 bestätigten Todesopfern.



Ab dem 12. Januar wurden die Straßendemonstrationen vom Regime brutal niedergeschlagen. Wer sind die Bahá’í – und warum werden sie verfolgt? Die Bahá’í sind Angehörige einer Universalreligion, die Mitte des 19. Jahrhunderts in Iran entstand. Weltweit gibt es rund fünf bis acht Millionen Gläubige. Ihre Glaubenslehre ist monotheistisch: Sie glauben an einen einzigen Gott, der die Menschen aus Liebe geschaffen hat. Zur Lehre gehören außerdem die Einheit der Religionen und die Einheit der Menschheit. Persönlichkeiten wie Abraham, Krishna, Buddha, Zarathustra, Moses, Jesus und Mohammed gelten als gleichwertige Gesandte Gottes; jede Religion baut demnach auf der vorherigen auf. Die Bahá’í treten für die Überwindung von Vorurteilen wie Rassismus und Nationalismus, die vollständige Gleichberechtigung von Frauen und Männern sowie für den Weltfrieden ein.



Das iranische Regime betrachtet Bahá’í als Abtrünnige und Ketzer und stuft ihre Gemeinschaft als politisch subversive Sekte ein.



Inhaftierten Bahá’í werden häufig ähnliche Delikte zur Last gelegt; pauschal werden sie etwa als Randalierer oder Spione bezeichnet. Im Umfeld der Proteste wurden zahlreiche Bahá’í gezielt festgenommen. Welche Vorwürfe erheben Behörden gegen Inhaftierte? Nach Angaben unabhängiger Menschenrechtsorganisationen tauchen in Anklagen und Urteilen immer wieder Vorwürfe auf wie "Kriegsführung gegen Gott", "Propaganda gegen das Regime" oder "Spionage". Die formulierten Vorwürfe beziehen sich meist nicht ausdrücklich auf die Religionszugehörigkeit der Bahá’í. Stattdessen werden andere Tatbestände angeführt: "Propaganda gegen das Regime" wegen der Ausübung ihres Glaubens, "Gründung oder Mitgliedschaft in einer illegalen Gruppe oder Vereinigung" mit Blick auf Gemeindeorganisationen und religiöse Stätten sowie "Störung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung" durch die Teilnahme an Versammlungen.



Die Todesstrafe droht, wenn das Regime Vorwürfe erhebt, die die nationale Sicherheit oder das islamische Strafrecht betreffen.



Zu den Vorwürfen zählen Spionage und die Zusammenarbeit mit feindlichen Staaten wie Israel. Das geistige Zentrum der Bahá’í befindet sich aus historischen Gründen in Haifa in Israel. Das Regime nimmt dies zum Anlass, Angehörige der Religionsgemeinschaft pauschal als "Spione des zionistischen Staates" zu bezeichnen.

"Navid befindet sich seit Januar in Maschhad im Gefängnis, in Vakilabad. Ein sehr berüchtigtes Gefängnis, wo mittlerweile auch Protestierende der Januar-Proteste hingerichtet worden sind. Und wir wissen durch unsere Netzwerke und unsere Kontakte vor Ort, dass es ihm aktuell sehr schlecht geht", erzählt Mariam Claren. "Er wurde innerhalb des Gefängnisses in eine andere Zelle, in einen anderen Bereich verlegt."

"Dort wird er festgehalten mit Personen, die zum Tode verurteilt sind. Teilweise sehr junge Menschen. Und leider hat sich sowohl sein körperlicher als auch seelischer Zustand in den letzten Wochen sehr verschlechtert." „ Mariam Claren, HÁWAR.help

Druck auf Bahá’i-Anhänger wächst

Nach den Januar-Protesten wurden auch zahlreiche Bahá’í gezielt verhaftet. Nasim Sharafi von der Bahá’í-Gemeinde in Deutschland erzählt uns, dass der Druck auf die Gläubigen in Iran in den letzten Monaten noch mal deutlich zugenommen habe: "Durch Berichte der UN, von Amnesty International und der internationalen Bahá’i-Gemeinde hören wir auch, dass es Folter gibt und schwere Folter durch Schläge, Scheinhinrichtungen und Elektroschocks sowie erzwungene Geständnisse."

Millionen von Iranern sind dem Druck des Regimes, der Bedrohung seitens der USA und Israels sowie der wirtschaftlichen Instabilität ausgesetzt. Das Leben wird für die Iraner unberechenbar. 11.11.2026 | 6:29 min

Inhaftierten Bahá’í werden häufig ähnliche Delikte zur Last gelegt: Pauschal werden sie etwa als Randalierer oder Spione bezeichnet. Die Familien und ihre Unterstützer wollen nicht aufgeben, damit die Stimmen von Navid und all der anderen in iranischen Gefängnissen nicht verstummen.