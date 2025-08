Was passiert, wenn die Zeitzeugen aussterben?

Tausende Atomtests, unzählige Opfer, kaum bekannte Folgen: Was hat die Welt 80 Jahre nach den Atombomben-Abwürfen auf Hiroshima und Nagasaki im August 1945 wirklich gelernt? 06.08.2025 | 89:00 min

"Selbst wenn ich sterbe, werden die Gedanken und Worte, die ich hinterlassen habe, durch das KI-Modell für mich weitergetragen", sagt Nishioka Hiroshi und hustet heftig. Der 93-jährige im beigen Haus-Anzug ist ein "Hibakusha", ein Überlebender des Atombomben-Abwurfs von 1945. Aus einem Interview mit ihm ist ein Videoanruf geworden, denn wegen seines Gesundheitszustands musste er sich kurzfristig im Krankenhaus behandeln lassen.

Er hat den Abwurf der Atombombe in Nagasaki am 9. August 1945 erlebt, seine Schule war 3,3 Kilometer von "Ground Zero" entfernt. Während viele seiner Mitschüler von fliegenden Glasscheiben des Schulgebäudes verletzt wurden, überlebte er.

Die Welt ist an der Oberfläche noch halbwegs friedlich, aber gleichzeitig sind wir in einer Lage, in der es nur einen Funken braucht, um einen Großbrand auszulösen. „ Nishioka Hiroshi, 93-jähriger Überlebender des Atombombenabwurfs über Nagasaki

Er will, dass seine Erinnerungen ihn überdauern. Dafür hat er sie aufgezeichnet, für ein Modell, das mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz seine Antworten geben soll, wenn Museumsbesucher die "richtigen" Fragen stellen.

Wir wollen uns das im Friedensmuseum in Yokohama anschauen, doch vor dem Bildschirm hängt ein Papierschild: "Wird gerade überarbeitet." Auf Technik sollte man sich also nicht unbedingt verlassen, wenn es darum geht, die Erinnerungen der Zeitzeugen weiterzutragen.

„Little Boy“ und seine Folgen Am 6. August 1945 warf die US-amerikanische Luftwaffe die Atombombe mit dem zynischen Namen „Little Boy“ über Hiroshima ab. Drei Tage später folgte eine zweite Atom-Bombe über Nagasaki. Es waren die ersten und bislang einzigen Atomwaffenangriffe der Geschichte. In Hiroshima sollen etwa 70.000 Menschen direkt gestorben, bis Ende des Abwurf-Jahres sollen es etwa 140.000 gewesen sein. In Nagasaki wird die Zahl der Toten bis Ende 1945 auf 70.000 geschätzt. Die genaue Opferzahl liegt wohl noch deutlich höher, weil viele erst an Spätfolgen der Strahlung starben.

Atombomben-Abwürfe über Japan: Immer weniger noch lebende Zeitzeugen

Die Generation der Zeitzeugen wird in den kommenden Jahren aussterben: Diejenigen, die den Abwurf der Atombomben vor 80 Jahren überlebt haben und schon so alt waren, dass sie von ihren Erinnerungen berichten können, gehen auf die 100 zu.

Im August 1945 werfen die USA Atombomben auf Hiroshima und Nagasaki. Die Städte werden verwüstet, Zehntausende sterben. Dieses Video zeigt die unmittelbaren Folgen für Menschen und Land. 05.08.2025 | 14:44 min

Also ist die nächste Generation dran. Es gibt immer mehr sogenannte Storyteller, die die Geschichten von Zeitzeugen weitertragen. Teshima Kikuko ist die einzige offizielle Storytellerin, die das in deutscher Sprache macht. Sie erzählt die Geschichte ihrer Tante Hiroku, die den Abwurf der Atombombe auf Miyajima erlebte, einer kleinen Insel 30 Kilometer von Hiroshima entfernt.

Hiroku ist heute 91, doch sie spricht nicht gerne über diese Zeit. Deshalb will ihre Nichte übernehmen: "Sie hat das immer alles in ihrem Herzen verschlossen. Dabei war das viel zu schwer. Ich möchte ihr helfen, dass ihr Herz ein bisschen leichter wird."

Die japanische Organisation Nihon Hidankyo - direkt Betroffene der Atombombeneinsätze in Hiroshima und Nagasaki von 1945 - setzt sich seit Jahrzehnten für ein "nukleares Tabu" ein. 11.10.2024 | 2:27 min

Ein Abschied für immer

Hiroku war damals 11, saß gerade in der Schule, als die Bombe fiel: Es gab einen ohrenbetäubenden Knall, einige Fenster zersplitterten und über dem Meer sahen sie die große Wolke über der Stadt, so erzählt es Teshima Kikuko. Hiroku ist die Einzige ihrer Familie, die das überlebt hat.

Am Vorabend hatte sie sich am Pier verabschiedet: "Tschüss, bis nächste Woche", sagt Teshima Kikuko und macht die winkende Handbewegung nach. Sie fuhren nach Hiroshima und wollten Hiroku mitnehmen, doch sie entschied sich, auf Miyajima zu bleiben.

Welche Staaten haben wieviele Atombomben? Wo sind sie in Europa stationiert? Was bedeutet die Unterscheidung in taktische und strategische Atomwaffen? Ein grafischer Überblick 03.07.2025 | 1:31 min

Am Pier der Insel stehend erzählt Teshima Kikuko heute, dass diese Entscheidung ihrer Tante wohl das Leben gerettet hat. Am gleichen Pier wurden noch Tage nach der Detonation Leichen angespült. Sie erzählt von einem 6-jährigen Jungen, der damals mithalf, sie zur Seite zu schieben, und diese Bilder bis heute nicht vergessen kann. Die Leichname der Eltern ihrer Tante und ihrer drei Geschwister wurden - wie so viele andere - nie gefunden.

Wen sie gerne mal durch Hiroshima führen würde? Wladimir Putin , der würde doch auch Deutsch verstehen, sagt sie und lächelt. Sollte er Interesse habe, würde sie ihm gerne die Geschichte ihrer Tante erzählen und ihm ihre Botschaft weitergeben: nie wieder Krieg , nie wieder Atomwaffen.

Gedenkfeier mit 120 Ländern und Regionen Am 6. August 1945, einem Montagmorgen, um kurz nach 8 Uhr morgens explodierte die Atombombe über Hiroshima. Zur gleichen Uhrzeit findet 80 Jahre später eine Gedenkfeier statt - mit einer Rekordzahl von 120 teilnehmenden Ländern und Regionen. Belarus, enger Vertrauter Russlands, ist auch dabei, nachdem das Land drei Jahre lang nicht eingeladen wurde. Nordkorea stand nicht auf der Einladungsliste, weil Japan mit dem Land keine diplomatischen Beziehungen unterhält. Russland und China sollen auf die Einladung nicht reagiert haben.