Hitler und die Atombombe: Was wir heute zum Uranprojekt wissen

Wie nah Hitler an der Entwicklung einer Atombombe war und warum ihr Bau scheiterte, ist seit Jahrzehnten umstritten. Der Historiker Mark Walker analysierte dazu unter anderem 11.600 Dokumente aus dem Archiv des Deutschen Museums in München.

Hitler und die Atombombe: Die Phase der Blitzkriege

In den USA begann das Atomforschungsprojekt 1940 auf Initiative von Präsident Franklin D. Roosevelt. Dieser wollte den Nationalsozialisten zuvorkommen, nachdem Wissenschaftler wie Einstein ihn zuvor vor dem militärischen Potenzial der Kernspaltung und einer möglichen deutschen Bombe gewarnt hatten. In Deutschland hatten bereits 1938 die beiden Chemiker Otto Hahn und Fritz Straßmann erfolgreich einen Uran-Kern gespaltet.

Der Wendepunkt im Uranprojekt der Nationalsozialisten

Walker ist sich sicher, dass das Scheitern des Atomprojektes nicht am mangelnden Fachwissen der deutschen Wissenschaftler lag. Obwohl wichtige wissenschaftliche Vorstufen wie die Isotopentrennung nicht erreicht worden seien, hätten die Wissenschaftler in der Theorie gewusst, wie die Prozesse funktionierten.

Das Uranprojekt scheiterte vielmehr an den Auswirkungen des "Totalen Krieges" in Deutschland, so Walker. Die Forschung sei in dieser Zeit langsam voran gekommen, weil die dafür benötigten Ressourcen kaum vorhanden waren und wichtige Anlagen sowie Fabriken zerstört wurden. Hinzu kamen fehlende Investitionen der Nazis in das Atomprojekt. Walker erklärt: