  3. Merkliste
  4. Suche
Politik
Ausland

Russische Geheimdienste: Ehemalige FSB-Agenten packen aus

Wie die Geheimdienste arbeiten:Russische Ex-Agenten packen aus

von Florian Huber

|

Wladimir Putins Geheimdienste überziehen ganz Russland mit einem Netz der Unterdrückung. Wie weitreichend die Befugnisse von FSB und Co. sind, zeigen Berichte ehemaliger Agenten.

Putin mit einem Schatten im Hintergrund

Putins Schattenmänner erzählen von Gewalt und Gewissensnot, von Unterwanderung und Cyber-Attacken. Es sind Geschichten über Niedergang und Wiederaufstieg eines Herrschaftssystems.

24.02.2026 | 43:51 min

Russlands Präsident Wladimir Putin herrscht mit den Geheimdiensten als zentralem Machtinstrument. An die Stelle des 1991 aufgelösten KGB traten neue Nachrichtendienste, für die laut Schätzungen rund eine halbe Million Offiziere arbeiten. Eine Entwicklung, die der Journalist Ilja Roschdestwenski beobachtet:

In den letzten 30 Jahren haben die Geheimdienste nicht nur ihre Macht wie zu Sowjetzeiten wiedererlangt, sondern noch ausgebaut.

Ilja Roschdestwenski, Journalist

Eine Kollage aus zwei Gesichtern. Das rechte Gesicht zeigt einen Mann mit Vollbart, Blickrichtung nach vorne rechts. In Hintergrund ist Putins Gesicht zu sehen, im Profil verschwommen nach links schauend.

Offiziell ist das Direktorat von Alexander Fedotow für Verfassungsschutz zuständig. In Wirklichkeit ist es für die Verfolgung von Oppositionellen zuständig.

22.02.2026 | 29:35 min

Aufgabe beim FSB: Inoffizielle Agenten anwerben

Der größte ist der Inlandsgeheimdienst FSB. Der Ex-Offizier Alexander Fedotow, dessen Vater dort Karriere gemacht hatte, stieß 2003 dazu: "Ich wollte etwas Nützliches für die Gesellschaft tun. Ich hatte meinen Vater zum Vorbild." Zu Fedotows Aufgaben gehörte es, inoffizielle Agenten anzuwerben: "Die Rekrutierung von Agenten ist eine der Hauptaufgaben des operativen Personals der Sicherheitsdienste."

Ein solcher informeller Mitarbeiter war der Computerexperte Semjon Ryschakow: "Es war immer mein Traum, für den FSB zu arbeiten. Ich habe zu viele Serien gesehen wie 'Akte X'."

Unfreiwillig erfüllte sich dieser Traum 2024, als Ryschakow mit einem Sympathisanten des Regimekritikers Alexej Nawalny chattete, den FSB-Offiziere überwachten. Sie kamen auf Wohnungsdurchsuchung zu Ryschakow. Ilja Roschdestwenski hat dazu recherchiert: "Sie schlugen ihn, drohten ihm Folter an und zwangen ihn so, für den FSB zu arbeiten. Eine übliche Art, Agenten zu rekrutieren."

Eine Kollage mit zwei Gesichtern. Rechts im Vordergrund ein Mann mit Brille und Bart, der nach rechtshalboben schaut. Links und verschwommen Putins Gesicht.

Ein Agent Provocateur wie Ryschakow dient als Instrument des Geheimdienstes im Kampf gegen die Feinde im Inneren. Es geht um den Machterhalt der politischen Elite.

22.02.2026 | 35:32 min

Zu strafbaren Handlungen verleitet

Von da an sollte Ryschakow über den Messaging-Dienst Telegram Verdächtige anschreiben, die Interesse am ukrainischen Geheimdienst gezeigt hatten. Indem er sich selbst als ukrainischer Agent ausgab, verleitete er seine Chatpartner zu strafbaren Handlungen, denn der Kontakt mit fremden Diensten gilt in Russland als Straftat.

Was ich gemacht habe, waren Provokationen. Ich habe Leute dazu provoziert, Verbrechen zu begehen.

Semjon Ryschakow, Computerexperte und informeller FSB-Mitarbeiter

Die Dokumentation "Putins Schattenmänner" ist am 24. Februar um 20:15 Uhr im ZDF zu sehen sowie jederzeit im ZDF-Streaming-Portal.

Im ZDF-Streaming-Portal können Sie zusätzlich die dreiteilige Serie "Putins Agenten" über drei russische Ex-Agenten anschauen.

Geheimdienste in Russland setzen Provokationen ein

Der frühere KGB-Offizier Sergej Schirnow kennt die Methode: "Der Einsatz von Provokationen ist bei den Geheimdiensten völlig normal", sagt Schirnow. Einige von Ryschakows Kontaktpersonen wurden verhaftet, wie der Computerexperte von Menschenrechtsaktivisten erfuhr: "Das war wie eine Jagd. Ich fühlte mich wie ein Cyber-Detektiv", erzählt Ryschakow. Da er jedoch vom FSB nie wie vereinbart bezahlt wurde, sah er sich getäuscht und setzte sich aus Russland ab.

Putins Geheimdienstkampf gegen seine Gegner ist effektiv. Kaum ein Tag vergeht ohne Verhaftungen. Allein 2025 gab es laut dem Online-Portal "Meduza" 468 Urteile wegen Verrats und Spionage. Die Opposition in Russland ist heute in weiten Teilen ausgeschaltet.

Der junge Putin schaut in die Kamera.

Der junge Wladimir Putin wächst auf in den rauen Hinterhöfen Leningrads. Doch ihm gelingt der Sprung an die Universität und an die Kaderschmiede des KGB.

21.09.2025 | 43:49 min

Zweites Direktorat als eine Art politische Polizei

Das Zweite Direktorat des FSB, in dem Alexander Fedotow arbeitete, kennt Roman Dobrochotow vom Investigativmedium "The Insider": "Das Zweite Direktorat ist so was wie die russische Gestapo, eine Art politische Polizei." Hier erlebte Fedotow, wie Oppositionelle überwacht und verfolgt wurden.

Auf den Bürofluren begegnete er Mitgliedern jener Spezialkommandos, die für Mordanschläge abgestellt sind. Der Kremlkritiker Wladimir Kara-Mursa war eines ihrer Opfer. "Das ist eine Sondereinheit, die politische Gegner von Wladimir Putin persönlich eliminieren soll", sagt Dobrochotow. Kara-Mursa entging bei einem Giftanschlag 2015 nur knapp dem Tod. Das Rechercheteam um "The Insider" ermittelte die Attentäter im Zweitem Direktorat.

Collage mit zwei Gesichtern. Das eine ist im Profil nach rechts schauend - Hacker "BadB", ein Mann mit Glatze und Bart. Das andere Gesicht ist eher undeutlich als Profil nach links schauend im Hintergrund zu sehen.

Gemeinsam mit Kollegen legt Ex-Agent "BadB" Wladislaw Chorochorin 2008 Georgiens Cyber -Infrastruktur lahm. Mit ihrer Aktion bereiten die Hacker den Boden für die Invasion der russischen Truppen.

22.02.2026 | 28:27 min

Für Fedotow besteht kein Zweifel: "Die Entscheidung, ob ein führender Oppositioneller eliminiert wird, trifft Putin selbst." Nach zwölf Jahren verließ er den FSB und später Russland. Im Lauf seiner Karriere ging ihm auf, dass viele Einsätze nicht der Sicherheit Russlands dienten: "Für Putin und seinen inneren Kreis geht es allein darum, an der Macht zu bleiben, sich Geld und Einfluss zu sichern."

Über dieses Thema berichtet die Sendung "Putins Schattenmänner", online verfügbar am 24.02.2026 um 5 Uhr, im ZDF am 24.02.2026 ab 20:15 Uhr.
Thema
Russland

Mehr zum Thema Russland

  1. "A Russian Winter" auf der Berlinale

    Dokumentarfilm bei der Berlinale:Wie leben junge Menschen aus Russland im Exil?

    Stefanie Hayn, Berlin
    mit Video1:29
  2. Grab des russischen Oppositionellen Alexej Navalny
    Analyse

    Zweiter Todestag von Alexej Nawalny:Russische Opposition: Im Land mundtot, im Exil zerstritten

    von Sebastian Ehm
    mit Video0:26
  3. Ein russischer Soldat an der Front bedient eine Drohne.

    Starlink und Telegram:Warum russische Soldaten wütend auf den Kreml sind

    von Sebastian Ehm
    mit Video2:15
  4. Vladimir Putin sitzt im Anzug an einem Holztisch und schaut auf Papiere.

    Steuererhöhungen in Russland:Wie ein Bäcker Putins Steuerreform kritisiert

    von Felix Klauser
    mit Video6:20