Dritte Attacke auf Yandex-Server:Drohnenangriff legt "Russlands Google" lahm
Ein Drohnenangriff legt "Russlands Google" lahm: Bei Moskau wurde ein Yandex-Rechenzentrum beschädigt. Suche, Taxis und Lieferdienste sind gestört.
Ein Rechenzentrum des als "Russlands Google" bekannten Technologieunternehmens Yandex ist durch einen Drohnenangriff lahmgelegt worden. Die Infrastruktur des Datenzentrums in Wladimir östlich von Moskau sei beschädigt worden, teilte das Unternehmen am Sonntag im Onlinedienst Telegram mit. Nun werde geprüft, wie die vollständig ausgesetzten Aktivitäten des Rechenzentrums wieder aufgenommen werden könnten.
Massive Ausfälle bei Suchmaschine, Taxi-App und Lieferdiensten
Verletzt wurde bei dem Angriff nach Unternehmensangaben niemand. Die Yandex-Plattform könne nur noch im Notfall-Modus betrieben werden, teilte das Unternehmen mit. Auch die technischen Unterstützungsdienste könnten beeinträchtigt sein, da die Experten damit beschäftigt seien, den Schaden zu beheben.
Yandex ist Russlands größtes Technologieunternehmen. Der Konzern betreibt neben der beliebtesten Suchmaschine des Landes auch eine Taxi-App und einen Service für Essensbestellungen, die von Millionen Menschen genutzt werden. Es war bereits der dritte Angriff auf Yandex-Infrastruktur binnen einer Woche.
Krieg um kritische Infrastruktur: Russland attackiert Ukraine-Server
Am Freitag wurde bei einem Drohnenangriff ein Datenzentrum in der Region Kaluga südwestlich von Moskau beschädigt. Dadurch wurden einige Yandex-Dienste beeinträchtigt. In der Nacht zuvor war durch einen Angriff ein Feuer an einem Yandex-Standort in der Region Rjasan ausgebrochen.
Dies führte zu größeren Ausfällen in den Bereichen Transport und E-Commerce.Russland hatte seinerseits bereits vor einigen Wochen begonnen, Rechenzentren in der Ukraine anzugreifen.
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