Chinas tödliche Bergwerke: Hoher Preis für Highspeed-Wachstum?

Minenunglück in Provinz Shanxi:Chinas gefährlicher Bergbau: Preis des Highspeed-Wachstums?
Über 4.000 Kohleminen in China sollen den enormen Energiebedarf des Landes decken. Immer wieder kommt es dort zu Unglücken. Der gefährliche Preis für Wachstum im China-Speed?
Das verheerende Minenunglück in der chinesischen Provinz Shanxi mit über 90 Toten wirft erneut ein Schlaglicht auf die schwierige Realität der Minenarbeiter in der Volksrepublik. Chinas rasantes Wachstum sorgt für einen enormen Energiebedarf im Land. Die nach offiziellen Angaben über 4.000 Kohleminen im Land sollen diesen Bedarf stillen. Doch auch wenn die Sicherheit in den Bergwerken sich in den vergangenen Jahrzehnten verbessert hat, gibt es immer wieder Unfälle.
Im betroffenen Liushenyu-Kohlebergwerk hatte es nach Angaben der staatlichen Nachrichtenagentur Xinhua am Freitagabend aus zunächst ungeklärter Ursache eine schwere Gasexplosion gegeben. Zu diesem Zeitpunkt hielten sich 247 Arbeiter im Bergwerk auf.
Chinas Bergwerke gehören zu den tödlichsten der Welt
Die Provinz Shanxi ist das Zentrum der Kohleförderung in China. Dem ZDF liegt eine Liste aus dem Jahr 2024 vor, auf der die Kohlemine in Shanxi bereits als "mit schwerwiegendem Gefahrenpotenzial" eingestuft wird.
Obwohl die jährliche Zahl der Minenopfer zurückgegangen ist, gehören Chinas Bergwerke nach wie vor zu den tödlichsten der Welt, erklärt China-Korrespondentin Elisabeth Schmidt. Das geht zurück auf lasche Vorschriften, Korruption und Ineffizienz bei der Kontrolle der Sicherheitsauflagen.
Peking will Energie - und macht Druck
Bergwerksbesitzer seien oft auf schnelle Gewinne aus. Lokale Beamte ständen zudem häufig unter Druck der Regierung, Energie zu liefern, um den wachsenden Bedarf der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt zu decken, erklärt Schmidt. Chinas Energiehunger habe dazu geführt, dass das Land einerseits Erneuerbare Energien so schnell wie kein anderes Land der Erde ausbaue.
Gleichzeitig lasse die kommunistische Staatsführung verstärkt neue Kohlekraftwerke errichten. Das asiatische Land hat trotz des rasanten Ausbaus erneuerbarer Energien den größten Verbrauch von Kohle weltweit.
China stößt weltweit am meisten CO2 aus
Kein Land der Erde stoße so viel CO2 aus wie China, so Schmidt. Rund 4.300 aktive Kohleminen gebe es nach offiziellen Angaben. China ist eines der weltweit führenden Länder bei der Produktion von Kohle und anderen Mineralien sowie unangefochtener Spitzenreiter bei fast allen Seltenen Erden. Doch die Staatsführung in Peking steht immer wieder in der Kritik, wenn es darum geht, die Sicherheit ihrer Bergleute zu gewährleisten und Umweltauflagen einzuhalten.
Die meisten der tödlichen Bergbau-Unfälle passierten in den nördlichen Provinzen Shanxi, Shaanxi sowie in der Inneren Mongolei. Diese Gebiete seien reich an Mineralien, die Minen liegen allerdings oft weit abgelegen in ländlichen Gebieten, was schnelle Katastrophen-Hilfe zusätzlich erschwere.
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