China: Tote bei Minenunglück - Suche nach Überlebenden hält an

Suche nach Überlebenden hält an:Viele Tote bei Minenunglück in Nordchina
Nach einer Gasexplosion in einer Kohlemine in der chinesischen Provinz Shanxi sind laut Staatsmedien 90 Menschen ums Leben gekommen. Die Suche nach Überlebenden dauert an.
Nach einem Grubenunglück in China sind bislang die Leichen von 90 Bergleuten geborgen worden. Wie der Staatssender CCTV am Samstag berichtete, stieg die Zahl der tödlich Verunglückten sprunghaft an, da zahlreiche verschüttete Bergarbeiter nach einer Gasexplosion im Liushenyu-Kohlebergwerk in der nördlichen Provinz Shanxi nicht mehr lebend geborgen werden konnten. Die genaue Ursache des Minenunglücks ist bislang unklar.
247 Bergleute befanden sich in der Grube
Zum Zeitpunkt des Unglücks am Freitagabend befanden sich laut der staatlichen Nachrichtenagentur Xinhua 247 Bergleute in der Kohlegrube. 157 von ihnen wurden zurück an die Erdoberfläche gebracht, unter ihnen zunächst vier Tote. 90 weitere Bergleute waren zunächst eingeschlossen, während gefährlich hohe Kohlenmonoxid-Werte gemessen wurden.
Die Provinz Shanxi ist das Zentrum der Kohleförderung in China. Das asiatische Land hat trotz des rasanten Ausbaus erneuerbarer Energien den größten Verbrauch von Kohle weltweit. Die Sicherheit in den chinesischen Bergwerken hat sich in den vergangenen Jahrzehnten verbessert, trotzdem gibt es immer wieder Unfälle.
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