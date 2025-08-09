Armenien und Aserbaidschan unterzeichen Friedensvertrag

Seit Jahrzehnten sind Armenien und Aserbaidschan verfeindet. Nun verpflichten sie sich bei einem Gipfel mit US-Präsident Trump zu Frieden - und versprechen den USA Handelsvorteile.

Der aserbaidschanische Präsident Alijew und der armenische Ministerpräsidenten Paschinja wollen Trump nun für den Friedensnobelpreis vorschlagen. Quelle: AP

Aserbaidschan und Armenien haben am Freitag unter Vermittlung der USA ein Friedensabkommen unterzeichnet, das die Wirtschaftsbeziehungen zwischen den beiden Ländern nach Jahrzehnten des Konflikts stärken soll.

Bei einer Zeremonie im Weißen Haus sagte US-Präsident Donald Trump an der Seite des aserbaidschanischen Präsidenten Ilham Alijew und des armenischen Ministerpräsidenten Nikol Paschinjan, die beiden verfeindeten Staaten hätten sich verpflichtet, die Kämpfe einzustellen, diplomatische Beziehungen aufzunehmen und die territoriale Integrität des jeweils anderen zu respektieren.

Alijew und Paschinjan würdigten Trumps Rolle und kündigten an, ihn für den Friedensnobelpreis vorzuschlagen.

US-Präsident Trump vermittelte ein Friedensabkommen zwischen Armenien und Aserbaidschan. 08.08.2025 | 0:27 min

USA sichern sich Handelsrechte

Das Abkommen sichert den USA exklusive Rechte für einen strategischen Transitkorridor durch den Südkaukasus. Dieser soll nach US-Angaben den Export von Energie und anderen Rohstoffen erleichtern.

Die USA hätten zudem mit beiden Ländern separate Vereinbarungen zur Ausweitung der Zusammenarbeit in den Bereichen Energie, Handel und Technologie unterzeichnet, sagte Trump.

Beschränkungen für die Verteidigungszusammenarbeit zwischen den USA und Aserbaidschan seien aufgehoben worden.

Der Angriff Aserbaidschans 2023 hat mehr als 100.000 Menschen aus Bergkarabach vertrieben. Nun haben die Armenier Angst vor einem größeren Krieg. 24.01.2024 | 5:58 min

Niederlage Russlands im Südkaukasus

Für Russland , das Jahrzehnte als Schutzmacht Armeniens im Südkaukasus galt und nun seit Jahren durch seinen Krieg in der Ukraine gebunden ist, gilt Trumps Verhandlungserfolg als eine strategische Niederlage.

"Das ist ein schwerer Schlag gegen die russischen Interessen", kommentierte der kremlnahe Politologe Sergej Markow. Dies gelte auch für den Iran . "Das ist ein großer Sieg der USA und persönlich von Trump."

Für Frankreich und die EU sei es dagegen eine Niederlage, weil sie nach Darstellung Markows selbst gern solch eine Lösung getragen hätte.

Nachdem Aserbaidschan Bergkarabach angegriffen und erobert hat, mussten rund 100.000 Armenier fliehen. Jetzt sind sie in ganz Armenien verstreut. 24.01.2024 | 2:00 min

Konfliktregion Berg-Karabach

Armenien und Aserbaidschan hatten in den vergangenen Jahrzehnten zwei Kriege gegeneinander über die Kontrolle der Region Berg-Karabach geführt.

2023 brachte Aserbaidschan in einer großangelegten Militäroffensive die mehrheitlich von ethnischen Armeniern bewohnte Region unter seine Kontrolle. Der Militäreinsatz löste die Flucht der mehr als 100.000 Menschen nach Armenien aus.