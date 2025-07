Aserbaidschan-Affäre: Eduard Lintner wegen Bestechung verurteilt

Im Zentrum der Bestechungsvorwürfe stand vor allem die CDU-Bundestagsabgeordnete Karin Strenz aus Mecklenburg-Vorpommern . Auch sie gehörte der PACE an und galt dort als engagierte Unterstützerin Aserbaidschans. So soll sie unter anderem gegen einen Bericht über politische Gefangene in dem Land gestimmt haben.