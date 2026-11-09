Pentagonchef Pete Hegseth droht Amtsenthebungsverfahren

US-Verteidigungsminister Pete Hegseth steht politisch unter Druck: Der republikanische Abgeordnete Thomas Massie brachte nun einen Antrag auf Amtsenthebung auf den Weg.

US-Verteidigungsminister Hegseth steht politisch unter Druck seit den US-Midterms. Quelle: AFP

Nach der Wahlniederlage der US-Republikaner von Präsident Donald Trump ist Verteidigungsminister Pete Hegseth mit einem möglichen Amtsenthebungsverfahren konfrontiert. Der Trump-kritische republikanische Kongressabgeordnete Thomas Massie brachte das Verfahren am Montag in Washington mit der Präsentation von Anklagepunkten gegen Hegseth auf den Weg. Bereits am Mittwoch könnte das Repräsentantenhaus darüber abstimmen.

Um den Verteidigungsminister des Amtes zu entheben, wäre eine Zweidrittelmehrheit im Senat nötig. Der von Massie am Montag eingebrachte Antrag konzentriert sich vor allem auf den Krieg gegen den Iran, nimmt aber auch auf Hegseths Rolle bei Militäreinsätzen im Jemen und in Venezuela Bezug. Eine Abstimmung im Repräsentantenhaus könnte bereits bis Mitte der Woche stattfinden.

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Hegseth kündigt Pressekonferenz an

Zuvor hatte Hegseth das militärische Vorgehen der Regierung von Präsident Donald Trump im Iran und in Venezuela verteidigt. Er freue sich darauf, die politischen Entscheidungen zu diskutieren, sagte er am Montag vor Journalisten. Für Dienstag kündigte er eine Pressekonferenz zur drohenden Amtsenthebung an - seine erste seit mehr als 180 Tagen.

Wer infrage stellen wolle, was die Regierung bei Einsätzen gegen den Iran, die Huthi im Jemen oder bei der Gefangennahme des damaligen venezolanischen Staatschefs Nicolás Maduro geleistet habe, stelle "die Soldaten und ihre historischen Leistungen infrage", sagte Hegseth.

Quelle: AP, AFP