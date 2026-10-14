Studentenproteste in Albanien: Ausschreitungen und Brandsätze

Ausschreitungen bei Studentenprotesten:Proteste in Albanien: Brandsätze auf Bildungsministerium
In der albanischen Hauptstadt Tirana geriet bei gewaltsamen Studentenprotesten das Bildungsministerium ins Visier. Bereits den zweiten Tag in Folge kommt es zu Ausschreitungen.
Bei gewaltsamen Studentenprotesten in der albanischen Hauptstadt Tirana sind am Mittwoch Brandsätze auf das Bildungsministerium geworfen worden. Die Polizei setzte Tränengas und Wasserwerfer ein, um die Menge auseinanderzutreiben.
Tausende Demonstranten hatten sich am zweiten Tag der Proteste gegen Korruption und Missstände im Bildungssystem vor dem Ministerium versammelt. Einige warfen Ziegelsteine auf das Gebäude, rissen Absperrgitter nieder und warfen Mülltonnen um. Einem Augenzeugen der Nachrichtenagentur Reuters zufolge geriet zudem eine nahegelegene Filiale der Raiffeisen Bank in Brand.
Regierung verurteilt gewaltsame Ausschreitungen
Unterstützung bekamen die Demonstrierenden von Gymnasiasten, die den Unterricht verließen und sich den Protesten anschlossen. Berichten zufolge hat zudem die oppositionelle Demokratische Partei von Ex-Staats- und Regierungschef Sali Berisha ein Treffen der Parlamentsfraktion abgesagt, um die Proteste zu unterstützen. Auch in anderen Städten sind Kundgebungen geplant.
Die stellvertretende Ministerpräsidentin Albana Kociu verurteilte die Ausschreitungen. Protestieren sei ein legitimes Recht, erklärte sie auf Facebook. Dies dürfe jedoch kein Vorwand für Gewalt, die Zerstörung der Stadt oder Kämpfe auf offener Straße sein. Sie rief die Studenten auf, sich von Vandalismus zu distanzieren.
Proteste verstärken innenpolitische Krise in Albanien
Die Proteste, die im Mai begannen, richten sich gegen die Bedingungen an den Universitäten, hohe Bildungskosten, mangelnde finanzielle Unterstützung und schlechte Beschäftigungsaussichten nach dem Abschluss. Die jüngsten Unruhen stellen die bislang schwerste Eskalation dar und bedeuten eine wachsende Herausforderung für die Regierung von Ministerpräsident Edi Rama.
Die neuesten Proteste verstärken die anhaltende innenpolitische Krise in Albanien. Sie stehen im Zusammenhang mit einer Serie von Demonstrationen, die in Albanien unter der Bezeichnung "Flamingo-Revolution" laufen. Diese hatten sich an einem Immobilien-Projekt in einem Naturschutzgebiet an der albanischen Adriaküste entzündet, hinter dem Jared Kushner, der Schwiegersohn von US-Präsident Donald Trump steht.
Regierung in Albanien wird Korruption vorgeworfen
Das umstrittene Bauvorhaben genießt die Unterstützung von Ministerpräsident Rama. Die im geschützten Gebiet lebenden Flamingos wurden zum Symbol der Bewegung. Die Proteste der Studierenden und die der Umweltschützer richten sich gegen das gesamte politische Establishment in Albanien.
Ramas Sozialisten und die heute oppositionellen rechten Demokraten wechseln sich einander seit der demokratischen Wende in dem ehemals kommunistischen Land vor mehr als 30 Jahren an der Regierung ab. Albanien verhandelt zwar inzwischen relativ fortgeschritten über einen EU-Beitritt. Viele seiner Bürger empfinden jedoch die politischen Eliten als gierig, korrupt und inkompetent.
Lassen Sie sich Beiträge von ZDFheute bevorzugt bei Google anzeigen.
→ Hier ZDFheute als bevorzugte Quelle einstellen.
Mehr Nachrichten zu Albanien
"Flamingo-Revolution" in Albanien:Bedrohen die Luxusresort-Pläne der Trump-Familie die Natur?von Arta Ramadanimit Video6:22
- Interview
Proteste gegen Trump-Resort:Albaniens Premier: "Kann nicht nein sagen zu vier Milliarden"mit Video5:15
- FAQ
Proteste gegen Projekt der Trump-Familie:Albanien: Welche Chancen hat die "Flamingo-Revolution"?mit Video19:21
Korruptionsskandal:Albanien: Mehrere Verletzte bei Protesten gegen Regierungmit Video0:39